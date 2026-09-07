Série esquecida da Netflix com 8 episódios para esta segunda (07/09)

O fim de semana já ficou para trás, mas a busca por uma história capaz de prender a atenção continua mesmo em meio à correria da semana.

Para quem quer aproveitar o tempo livre desta segunda-feira, 7, com uma produção de suspense, mistério e terror, a Netflix tem uma opção que pode passar despercebida entre tantos lançamentos: O Diabo em Ohio.

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Lançada em 2022, a minissérie reúne oito episódios de aproximadamente 45 minutos e acompanha uma psiquiatra que decide acolher uma jovem que fugiu de uma misteriosa seita.

Com uma temporada enxuta, a produção pode ser uma alternativa para quem procura uma história para começar durante a semana sem precisar dedicar dezenas de horas à maratona. A trama combina investigação, drama familiar e elementos de terror enquanto revela gradualmente os segredos escondidos pela garota.



Uma jovem muda a rotina de uma família

A história começa quando a Dra. Suzanne Mathis, interpretada por Emily Deschanel, entra em contato com Mae, vivida por Madeleine Arthur. A psiquiatra trabalha em uma clínica voltada para jovens traumatizados e se sensibiliza com a situação da adolescente, que foi resgatada após anos de abuso.

Suzanne decide levar Mae para casa e oferecer abrigo à jovem. A presença da nova integrante, entretanto, rapidamente começa a alterar a dinâmica familiar.

Com o passar do tempo, Mae apresenta comportamentos incomuns que despertam preocupação entre os familiares da médica. A situação faz Suzanne perceber que existe muito mais por trás da história contada pela adolescente.

A investigação conduzida pela psiquiatra revela que Mae fugiu de uma comunidade isolada no interior de Ohio. Quanto mais Suzanne tenta descobrir o que aconteceu com a jovem, mais se aproxima de uma realidade marcada por segredos sombrios.

Mistério inspirado em acontecimentos reais

Além da atmosfera de terror, um dos elementos que tornam a produção particularmente curiosa é sua inspiração em acontecimentos reais. A minissérie foi criada por Daria Polatin, que também escreveu o livro Devil in Ohio, obra que serviu como base para a adaptação.

A autora utilizou como ponto de partida acontecimentos relacionados a cultos que existiram em Ohio e pesquisou diferentes organizações para construir a comunidade apresentada na ficção.

Segundo a própria showrunner, O Diabo em Ohio é, sim, inspirado em uma história real. Entre as referências utilizadas por Polatin está a trajetória de Jeffrey Don Lundgren, líder de uma comunidade mórmon que foi executado em 2005 após ser condenado por assassinato.

Durante entrevista ao jornal The Columbus Dispatch, a cineasta explicou a relação entre os acontecimentos reais e a narrativa criada para a série. “Quando minha produtora Rachel Miller ouviu essa história, que aconteceu em Ohio, ela logo me contou. Eu sabia que tinha que passar adiante", disse.

"Então, decidi começar com um livro. Eu transformei alguns detalhes da história para me libertar criativamente e pensei que seria interessante contá-la para um público de jovens adultos (...) A base da história é verdadeira e realmente aconteceu, tomando, eu, isso como um ponto de partida. É inspirado em fatos reais, mas não é um documentário”, completa a diretora.

O caso real por trás da produção

O acontecimento que serviu como uma das principais referências para a história ocorreu em 1990, quando uma família foi assassinada em uma fazenda localizada em Kirtland, Ohio. O crime envolveu seguidores de Jeffrey Lundgren, líder de um culto que acabou sendo preso junto a outros participantes.

Antes dos assassinatos, os integrantes da comunidade haviam cavado um buraco no celeiro da propriedade, onde as vítimas foram posteriormente colocadas. Lundgren foi condenado e executado quase 18 anos depois.

A série, entretanto, não reproduz diretamente esses acontecimentos. A história criada por Polatin utiliza elementos de diferentes cultos reais para construir a comunidade que aparece na produção e desenvolver a trajetória de Mae.

Por isso, embora seja apresentada como inspirada em fatos reais, a minissérie toma liberdades narrativas e transforma essas referências em uma história ficcional de suspense e terror.

O elenco de O Diabo em Ohio

Emily Deschanel lidera a produção como Suzanne Mathis, personagem que se vê cada vez mais envolvida no passado de Mae. Conhecida principalmente pelo papel de Temperance Brennan em Bones, a atriz conduz a perspectiva da família diante dos acontecimentos estranhos que começam a surgir.

Madeleine Arthur interpreta Mae, a jovem que chega à casa da psiquiatra carregando um passado marcado por abuso e pela convivência com a comunidade da qual fugiu.

O elenco também conta com Sam Jaeger como Peter, Gerardo Celasco como o detetive Lopez, Xaria Dotson como Jules, Alisha Newton como Helen e Naomi Tan como Dani.

Daria Polatin atua como criadora e showrunner, além de ter escrito o livro que originou a série. A produção executiva ficou a cargo de Rachel Miller, Andrew Wilder e Ian Hay, enquanto a direção foi dividida entre John Fawcett, Brad Anderson, Leslie Hope e Steve Adelson.

Uma opção curta para a segunda-feira

Com oito episódios de aproximadamente 45 minutos, O Diabo em Ohio tem um formato que favorece quem quer acompanhar uma produção de suspense sem se comprometer com uma temporada extensa.

A combinação entre mistério, terror e drama familiar também faz com que a série avance a partir das perguntas sobre o passado de Mae e sobre os riscos que sua chegada representa para Suzanne e sua família.

Lançada em 2022, a produção acabou ficando ofuscada por outras novidades que chegaram à Netflix desde então. Ainda assim, a história mantém um atrativo para quem gosta de descobrir títulos menos lembrados do catálogo, especialmente quando existe uma conexão com acontecimentos reais.

A minissérie também ganhou destaque pouco depois de seu lançamento e chegou ao TOP 10 da Netflix em diferentes países, incluindo o Brasil.

Vale a pena?

Sim, principalmente para quem gosta de tramas cheias de suspense, mistério e terror. O formato curto facilita a maratona durante a semana, enquanto a inspiração em acontecimentos reais adiciona uma camada de curiosidade à história.

A produção também pode interessar aos espectadores que gostam de histórias envolvendo seitas, comunidades isoladas e personagens que precisam investigar acontecimentos aparentemente inexplicáveis.

Por ter sido lançada em 2022, O Diabo em Ohio pode não estar entre as produções mais comentadas atualmente, mas justamente por isso funciona como uma alternativa para quem já esgotou as novidades da Netflix e procura algo menos óbvio para assistir nesta segunda-feira.

A combinação de oito episódios, mistério e uma história inspirada em acontecimentos reais faz da minissérie uma escolha interessante para ocupar algumas horas de tempo livre ao longo da semana.