Série misteriosa da Netflix com 6 episódios merece entrar na sua lista

Se a segunda-feira chegou e o tempo livre ficou mais curto, uma série com poucos episódios pode ser a escolha certa para encerrar o dia diante da televisão. Entre os títulos da Netflix está Detetive Forst, produção polonesa lançada em 2024 que reúne investigação criminal, suspense e uma trama cercada por segredos.

Com apenas seis episódios de cerca de 42 minutos cada, a primeira temporada soma pouco mais de quatro horas de conteúdo. O formato permite começar a produção ainda hoje e terminar no mesmo dia ou dividir a história ao longo da semana, sem precisar encarar uma série longa.

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Para quem quer aproveitar algumas horas de descanso e fugir do tédio com um mistério envolvente, a produção pode ser uma alternativa.

Embora tenha chegado ao catálogo em 2024, a série acabou ficando em meio às novidades da Netflix e pode passar despercebida por quem procura uma produção policial para assistir.

Baseada nos livros do escritor polonês Remigiusz Mróz, a história acompanha um detetive pouco convencional diante de uma sequência de crimes violentos.



Um assassinato nas montanhas

A trama se passa em Podhale, na Polônia, e começa quando um homem é encontrado morto e enforcado em uma torre de energia nas Montanhas Tatra, localizada a 2.655 metros de altitude.

O responsável pela investigação é Wiktor Forst, interpretado por Borys Szyc. Conhecido por métodos pouco convencionais e por não seguir exatamente os procedimentos esperados de um policial, o detetive acaba afastado do caso depois de fazer uma declaração considerada inadequada.

Mesmo fora da investigação oficial, Forst não abandona o mistério. Ele se junta à jornalista Olga Szrebska, vivida por Zuzanna Saporznikow, e os dois passam a investigar por conta própria as circunstâncias por trás dos assassinatos.

A dupla logo percebe que as mortes não parecem acontecimentos isolados. As pistas começam a apontar para pessoas influentes da região e para acontecimentos ligados ao próprio passado do investigador.

O passado de Forst volta à investigação

Enquanto tenta descobrir a identidade do responsável pelos crimes, Forst também precisa lidar com questões pessoais. O detetive sofre com dores de cabeça frequentes relacionadas a traumas de infância e utiliza analgésicos para lidar com o problema.

A investigação ganha uma nova dimensão quando ele encontra uma moeda relacionada ao seu passado e que também possui importância para o serial killer.

Paralelamente, Forst recebe a missão de investigar o desaparecimento do filho do ministro Jaroslaw Roswadowski. Para continuar acompanhando as pistas do primeiro assassinato, ele pede ao policial novato e hacker Staszek Kowalik que prossiga com a investigação na internet.

O jovem desaparecido posteriormente é encontrado morto e decapitado. A descoberta faz Forst e Olga perceberem que os casos podem estar conectados.

Uma atmosfera sombria nas Montanhas Tatra

Um dos elementos que ajudam a construir o suspense é o cenário. As Montanhas Tatra e a região de Zakopane funcionam como mais do que simples paisagens de fundo para a história.

As áreas montanhosas, florestas e ambientes cobertos de neve reforçam a sensação de isolamento presente na narrativa. A fotografia também explora o contraste entre a beleza natural da região e a violência dos crimes investigados.

A produção ainda aposta em uma atmosfera que mistura investigação policial com elementos psicológicos e uma narrativa marcada por acontecimentos ligados ao passado do protagonista.

Uma investigação fora dos padrões

Forst está distante do perfil tradicional de um detetive heroico. O personagem possui métodos questionáveis, uma personalidade difícil e uma relação complicada com as próprias emoções.

Essa característica interfere diretamente na investigação e também na parceria com Olga, que passa a acompanhá-lo enquanto os dois tentam juntar as peças do caso.

A série também não concentra toda a história apenas no protagonista. O relacionamento entre Forst e Olga acrescenta outra camada à narrativa, enquanto os demais personagens ajudam a ampliar a investigação e suas conexões.

Seis episódios para descobrir o mistério

A série apenas tem seis episódios, com duração média de 42 minutos, favorecendo quem procura uma produção para acompanhar em pouco tempo.

Em vez de passar semanas diante de uma temporada extensa, o espectador consegue avançar rapidamente pela investigação e chegar às principais respostas em uma única maratona ou ao longo de poucos dias.

Como os acontecimentos estão conectados, assistir aos episódios em sequência também ajuda a acompanhar as pistas e as revelações que vão sendo apresentadas.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem gosta de suspense policial, assassinatos misteriosos e protagonistas que fogem do padrão tradicional do gênero.

Detetive Forst não é uma série simples e pode exigir atenção para acompanhar todas as conexões entre os personagens, os crimes e o passado do protagonista. Ao mesmo tempo, justamente essa combinação de mistério, violência, investigação e segredos pessoais dá à produção sua identidade.

Apesar de ter ficado menos lembrada em meio às novidades que chegam constantemente ao catálogo da Netflix, a série merece ser revisitada ao longo desta semana. Com poucos episódios, a produção pode ser uma escolha prática para quem quer uma trama policial envolvente sem começar uma maratona interminável.