Série policial da Netflix com apenas 6 episódios para quarta (21/10)

No meio da semana, encontrar uma série envolvente para assistir sem comprometer tantas horas da rotina pode ser mais fácil do que parece. Para quem gosta de investigações criminais repletas de reviravoltas e histórias que vão além do mistério central, a Netflix esconde uma produção dinamarquesa que merece atenção.

Lançada em 2025, A Reserva combina suspense policial, conflitos familiares e críticas sociais em apenas seis episódios, com duração média de 35 minutos cada. É uma opção para começar nesta quarta-feira, 21, e concluir a maratona em pouco mais de três horas.

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Desaparecimento muda a rotina de um bairro de luxo

Em A Reserva, o desaparecimento de Ruby (Donna Levkovski), uma jovem filipina que trabalha como au pair para uma família rica, abala a aparente tranquilidade de um bairro nobre de Copenhague. O caso chama a atenção de Cecilie (Marie Bach Hansen), uma vizinha que passa a desconfiar de que algo grave aconteceu com a jovem.

Casada com Mike (Simon Sears) e acostumada a uma vida confortável, Cecilie decide procurar respostas por conta própria. Enquanto isso, a investigação oficial não recebe a urgência que ela considera necessária.

É quando a detetive Aisha (Sara Fanta Traore), ainda no início da carreira, resolve seguir os próprios instintos e se aproxima da vizinha para descobrir o que aconteceu.

À medida que as duas avançam na investigação, segredos das famílias mais influentes da região começam a aparecer. A história mostra como o desaparecimento de uma trabalhadora imigrante expõe contradições escondidas atrás de casas luxuosas, relações aparentemente estáveis e uma comunidade preocupada em preservar as aparências.

Suspense nórdico vai além da investigação policial

Um dos diferenciais da minissérie está na maneira como o mistério se conecta a questões sociais. A narrativa aborda a desigualdade econômica, o racismo, o bullying, a masculinidade tóxica e a exploração do trabalho imigrante, sem deixar de lado os conflitos familiares.

A condição das jovens contratadas como au pairs ganha destaque. Vindas das Filipinas, elas trabalham cuidando de crianças e realizando tarefas domésticas em troca de hospedagem e salário.

A partir dessa realidade, a produção questiona até que ponto o intercâmbio cultural pode se transformar em uma relação desigual, na qual a mão de obra barata e a vulnerabilidade das trabalhadoras favorecem famílias privilegiadas.

A série também explora a maternidade e a educação dos filhos, incluindo os riscos associados ao acesso sem controle às redes sociais. Esses elementos ampliam o alcance da trama e mostram que o desaparecimento não é apenas o ponto de partida para uma investigação criminal, mas também uma forma de expor problemas presentes na sociedade contemporânea.

Minissérie dinamarquesa tem apenas seis episódios

Criada por Ingeborg Topsøe, A Reserva aposta em uma narrativa concentrada, com acontecimentos que acrescentam novas informações à investigação ao longo dos capítulos. Os episódios têm cerca de 35 minutos, totalizando pouco mais de três horas de conteúdo.

A ambientação também se diferencia de outros suspenses nórdicos. Em vez de apostar exclusivamente em paisagens geladas e cenários escuros, a produção se desenrola durante o verão dinamarquês, com uma fotografia marcada pela luminosidade e pelas paisagens de Copenhague.

O contraste entre a aparência ensolarada do lugar e os segredos escondidos por seus moradores reforça a tensão da história.

Embora algumas pistas possam antecipar parte das revelações para espectadores acostumados ao gênero, a trama mantém o interesse ao desenvolver os personagens e explorar as relações de poder que cercam o caso. O desfecho, por sua vez, aposta em uma resolução que pode provocar discussões entre os espectadores.

A minissérie também conquistou espaço entre os títulos populares da plataforma após um lançamento discreto, impulsionada pelo boca a boca. No Rotten Tomatoes, registra 100% de aprovação da crítica e 75% do público, até o momento.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de tramas de suspense policial, A Reserva é uma boa escolha para a quarta-feira. A produção reúne desaparecimento misterioso, investigação, segredos familiares e críticas sociais em uma história curta, ideal para quem prefere séries que não exigem o compromisso de várias temporadas.

Além de construir um mistério capaz de prender a atenção, a minissérie aborda desigualdades que ultrapassam as fronteiras da Dinamarca, especialmente as relações entre famílias privilegiadas e trabalhadoras imigrantes. Mesmo que algumas revelações sejam previsíveis, o conjunto oferece motivos para acompanhar a investigação até o fim.

Com seis episódios de aproximadamente 35 minutos, é uma alternativa para quem busca uma maratona rápida, tensa e com temas que continuam relevantes fora da ficção.