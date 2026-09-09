Série viciante da Netflix com 6 episódios para esta quarta (09/09)

Chegou a quarta-feira e, para quem procura uma produção capaz de prender a atenção sem exigir vários dias de maratona, Dois Verões pode ser uma escolha certeira no catálogo da Netflix.

A minissérie belga de suspense mergulha em um grupo de amigos que volta a se encontrar três décadas depois de um acontecimento traumático, enquanto um vídeo do passado ameaça destruir a vida construída por eles.

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Lançada em 2022, a produção tem seis episódios, com duração média de 45 minutos, totalizando cinco horas de história. Pouco conhecida pelo público internacional, a série aposta em uma narrativa dividida entre passado e presente para revelar gradualmente o que aconteceu naquela época e quem está por trás da chantagem.



Uma viagem que rapidamente vira um pesadelo

A história começa quando Peter Van Gael (Tom Vermeir) e Romée Tanesy (An Miller) reúnem antigos amigos em uma ilha particular na Riviera Francesa para comemorar o aniversário de 50 anos de Romée.

O cenário paradisíaco, porém, não demora a perder o clima de celebração. Peter recebe uma ameaça envolvendo um vídeo gravado 30 anos antes e passa a ser chantageado. A exigência coloca o protagonista contra a possibilidade de ter um segredo de sua juventude exposto.

O problema é ainda maior porque Peter desconfia que o responsável pela chantagem está entre os próprios convidados. Sem contato fácil com o mundo exterior, a situação faz a desconfiança crescer dentro do grupo e transforma a viagem em uma disputa pela descoberta da verdade.

O passado volta a assombrar os personagens

A narrativa alterna entre os acontecimentos atuais e o verão de 1992, quando os mesmos amigos ainda eram jovens e se reuniam em uma mansão luxuosa para festas, bebidas, brincadeiras e flertes.

É nesse período que ocorreu o acontecimento que passou a assombrar o grupo. O vídeo que reaparece décadas depois registra um episódio de abuso sexual coletivo, envolvendo integrantes da turma.

No presente, as imagens começam a trazer à tona culpas, traumas e conflitos que permaneceram escondidos durante anos. A pessoa responsável pela chantagem conhece os envolvidos e parece disposta a usar o passado para colocar os personagens uns contra os outros.

A série utiliza os dois períodos para montar o quebra-cabeça aos poucos. A cada episódio, novas informações alteram a percepção sobre os acontecimentos e sobre as pessoas envolvidas.

Suspense cresce com seis episódios

Com seis capítulos de aproximadamente 44 a 48 minutos, Dois Verões mantém uma estrutura enxuta, mas desenvolve diferentes conflitos ao longo da temporada.

Peter, que inicialmente tenta lidar sozinho com a ameaça, decide contar o que está acontecendo a alguns dos amigos. A partir daí, o grupo passa a questionar quem pode estar por trás da chantagem.

A produção também dedica espaço aos dilemas enfrentados pelos personagens décadas depois. Enquanto no passado eles viviam uma juventude marcada por festas e aparente liberdade, no presente precisam lidar com casamento, estabilidade financeira, imagem social e as consequências de escolhas feitas quando eram mais jovens.

A tensão aumenta justamente porque o ambiente paradisíaco da ilha contrasta com o desconforto dos personagens. Mesmo em momentos aparentemente tranquilos, a sensação de que algo está prestes a acontecer permanece.

Elenco belga pouco conhecido

A produção reúne um elenco formado por atores e atrizes da Bélgica, muitos deles pouco conhecidos internacionalmente. Como a narrativa acontece em duas épocas, alguns personagens são interpretados por atores diferentes.

Kevin Janssens e Tijmen Govaerts, por exemplo, vivem Luk Van Gael em momentos distintos da vida.

Também fazem parte do elenco An Miller, Marieke Anthoni, Tom Vermeir, Lukas Bulteel, Herwig Ilegems, Bjarne Devolder, Inge Paulussen, Louise Bergez, Ruth Becquart, Tine Roggeman, Koen De Bouw, Vincent Van Sande, Felix Meyer e Sanne Samina Hanssen.

Criada por Paul Baeten Gronda e Tom Lenaerts, a série é uma produção belga falada em holandês e filmada na França, características que ajudam a diferenciá-la de outras opções disponíveis no streaming.

Uma história sobre culpa e machismo

Além do mistério, a minissérie utiliza o crime cometido no passado para discutir suas consequências décadas depois. A narrativa evita transformar o acontecimento em mero recurso para causar choque e acompanha como cada integrante do grupo reage à possibilidade de o vídeo revelar o que aconteceu.

Os personagens são construídos a partir de remorso, culpa, traumas e dilemas morais, enquanto a ameaça se aproxima. A série também abre espaço para uma discussão sobre machismo estrutural e sobre a forma como os envolvidos lidam com as consequências de um caso de abuso sexual.

A ambientação da ilha reforça essa sensação de isolamento. Cercados pela natureza e por uma arquitetura imponente, os personagens parecem cada vez mais presos ao passado, enquanto a tranquilidade do cenário entra em contraste com a tensão crescente.

Apesar de alguns momentos mais lentos e de críticas à caracterização dos personagens na fase adulta, a produção consegue sustentar o suspense por meio dos diálogos, das transições entre épocas e das revelações distribuídas pelos episódios.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem gosta de tramas de crime e suspense e prefere séries curtas. Com seis episódios e uma história fechada, Dois Verões é uma opção perfeita para quem busca uma produção enxuta, mas com espaço para mistério, conflitos psicológicos e reviravoltas.

Além disso, a narrativa dividida entre passado e presente mantém a curiosidade ao longo dos capítulos e faz com que diferentes segredos sejam revelados gradualmente.

