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Chegar à quinta-feira com uma boa história para assistir pode ser uma maneira de desacelerar em meio à correria da semana. Para quem gosta de produções baseadas em acontecimentos reais, a Netflix tem uma minissérie que merece entrar na lista de próximas maratonas.

Com apenas seis episódios, a produção revisita um escândalo envolvendo uma poderosa família farmacêutica, um medicamento vendido em larga escala e uma crise que deixou milhares de vítimas nos Estados Unidos.

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Lançada em 2023, Império da Dor mistura drama e investigação para mostrar os bastidores da epidemia de opioides e os interesses econômicos por trás da comercialização do OxyContin.

Com Matthew Broderick e Uzo Aduba nos papéis principais, a produção apresenta diferentes perspectivas de uma história marcada por manipulação, dependência química e consequências devastadoras.

Os episódios têm duração entre 43 minutos e uma hora, permitindo acompanhar toda a minissérie em uma maratona ao longo da semana.

Minissérie da Netflix revela escândalo envolvendo indústria farmacêutica

A trama se passa inicialmente na década de 1990 e acompanha Edie Flowers (Uzo Aduba), investigadora do Ministério Público dos Estados Unidos que começa a questionar a distribuição do OxyContin, medicamento apresentado ao mercado como uma alternativa eficaz para o tratamento da dor e supostamente com baixo risco de dependência.

Conforme avança nas investigações, Edie descobre uma rede de interesses envolvendo a indústria farmacêutica e a família Sackler, responsável pela Purdue Pharma. O grupo empresarial acumulava lucros bilionários com a comercialização do medicamento, enquanto os riscos associados ao seu consumo eram minimizados.

Do outro lado da história está Richard Sackler (Matthew Broderick), bilionário ligado à expansão comercial do produto. A narrativa acompanha as estratégias utilizadas para ampliar as vendas, incluindo campanhas de marketing agressivas e a influência sobre profissionais da saúde.

A produção alterna a trajetória dos responsáveis pela comercialização do medicamento com a realidade de pessoas que desenvolveram dependência após utilizá-lo. Dessa maneira, o escândalo deixa de ser apenas uma disputa empresarial e passa a revelar o impacto da crise sobre famílias e comunidades inteiras.

História de Império da Dor aconteceu de verdade?

Embora utilize personagens ficcionais e recursos dramáticos, a minissérie é inspirada em acontecimentos reais. A Purdue Pharma, controlada pela família Sackler, esteve no centro da crise relacionada à distribuição do OxyContin nos Estados Unidos.

O medicamento tinha como princípio ativo a oxicodona, um opioide utilizado no tratamento de dores. Durante sua expansão comercial, a farmacêutica promoveu o produto de maneira agressiva e divulgou informações que minimizavam os riscos de dependência, contribuindo para sua prescrição em larga escala.

Com o aumento do consumo, pacientes passaram a desenvolver dependência. Em situações de abstinência ou dificuldade para conseguir novas receitas, parte deles recorria a outras substâncias, incluindo a heroína. O resultado foi uma crise de saúde pública que provocou mortes e deixou famílias devastadas.

A dimensão financeira do escândalo também aparece na produção. A fortuna da família Sackler cresceu significativamente durante o período de expansão das vendas do medicamento. Em 2019, a Purdue Pharma entrou com pedido de falência em meio a milhares de ações judiciais relacionadas à crise dos opioides.

Elenco e inspiração da minissérie da Netflix

Além de Matthew Broderick, conhecido por Curtindo a Vida Adoidado, e Uzo Aduba, de Orange Is the New Black, a produção reúne nomes como Taylor Kitsch, Madelaine West Duchovny, Dina Shihabi, Clark Gregg, John Rothman, Carolina Bartczak, John Ales, Jack Mulhern e Ana Cruz Kayne.

A minissérie foi desenvolvida a partir de duas importantes fontes jornalísticas e literárias: o livro Pain Killer, de Barry Meier, e o artigo The Family That Built an Empire of Pain, de Patrick Radden Keefe, publicado na revista The New Yorker.

Com direção de Peter Berg, a produção opta por uma narrativa dramatizada em vez do formato documental, alternando acontecimentos históricos e personagens construídos para a televisão.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem busca uma produção envolvente que acabou escondida em meio aos lançamentos mais recentes da plataforma.

Com seis episódios, Império da Dor apresenta uma história real que combina investigação, drama familiar e denúncias sobre os interesses econômicos da indústria farmacêutica.

O principal diferencial está em mostrar como decisões empresariais e estratégias de comercialização podem ultrapassar os limites dos negócios e atingir milhares de vidas.

Para quem gosta de minisséries baseadas em escândalos reais e histórias que provocam reflexão, é uma opção para incluir na programação de quinta-feira (26). A produção está disponível na Netflix.