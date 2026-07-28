Só 6 episódios: série de espionagem da Netflix para ver em uma tarde

Nem sempre é preciso reservar um fim de semana inteiro para começar e terminar uma boa série. Em meio à correria da rotina, encontrar uma produção curta, envolvente e capaz de prender a atenção do início ao fim pode ser a melhor forma de aproveitar algumas horas livres sem o compromisso de acompanhar várias temporadas.

Nesta semana, quem deseja fugir do tédio tem uma ótima oportunidade para transformar o tempo livre em uma maratona completa com O Espião, minissérie disponível na Netflix.

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Com apenas seis episódios e média de 50 minutos cada, a produção pode ser assistida em pouco mais de cinco horas, tornando-se uma escolha ideal para uma tarde de um dia de folga ou até para dividir os episódios ao longo da semana e chegar ao fim da história antes do próximo fim de semana.

Entre as constantes novidades que chegam à Netflix, algumas produções de qualidade acabam sendo deixadas de lado pelo público. Foi o que aconteceu com O Espião, série curta lançada em 2019 que, apesar dos elogios da crítica e das boas avaliações dos espectadores, perdeu espaço diante dos lançamentos mais recentes da plataforma.

Inspirada em uma história real, a produção combina espionagem e suspense ao acompanhar a perigosa missão de um agente infiltrado.

Em vez de apostar apenas em sequências de ação, a narrativa constrói a tensão a partir dos conflitos vividos pelo protagonista, criando um ritmo envolvente que prende a atenção até o último episódio.

Uma joia escondida no catálogo da Netflix

O Espião acompanha a história real de Eli Cohen, agente do Mossad que conseguiu se infiltrar na Síria durante os anos 1960. Aos poucos, ele conquista a confiança de integrantes do governo até alcançar posições de enorme influência, vivendo uma missão cada vez mais perigosa à medida que sua nova identidade se fortalece.

Ao longo dos seis episódios, o espectador acompanha a transformação de Eli enquanto ele constrói uma nova vida como infiltrado, amplia sua rede de contatos e enfrenta os riscos constantes de manter duas identidades.

Desde os primeiros minutos, a série deixa claro qual será o destino do protagonista, mas utiliza justamente esse conhecimento para aumentar a tensão e mostrar como cada passo da missão o aproxima de um desfecho inevitável.

Sacha Baron Cohen surpreende em papel dramático

Conhecido mundialmente por personagens cômicos em produções como Borat, O Ditador e Ali G Indahouse, Sacha Baron Cohen surpreende completamente ao deixar o humor de lado para interpretar Eli Cohen.

A atuação chamou tanta atenção que lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro de Melhor Ator em Minissérie ou Filme para TV, sendo considerada por muitos um dos melhores trabalhos de sua carreira.

Enquanto o agente assume a identidade do empresário sírio Kamel Amin Thaabet para circular entre figuras influentes do país, a série também acompanha a rotina de sua esposa Nadia, que permanece em Tel-Aviv criando as filhas praticamente sozinha, acreditando que o marido está viajando a trabalho.

A dualidade entre essas duas vidas reforça o desgaste emocional provocado pela missão e ajuda a construir um suspense psicológico que cresce a cada episódio.

Suspense do começo ao fim

Diferentemente de muitas produções de espionagem que apostam em perseguições e grandes sequências de ação, O Espião constrói sua narrativa a partir da tensão psicológica.

A cada episódio, a sensação de perigo aumenta conforme Eli Cohen precisa equilibrar sua vida familiar em Israel com a identidade falsa que construiu dentro da alta sociedade síria.

A produção também utiliza recursos visuais para reforçar esse contraste. Enquanto a vida de Eli como o empresário Kamel Amin Thaabet é retratada em ambientes luxuosos, festas e encontros com figuras influentes, sua rotina em Tel-Aviv ganha um tom cada vez mais melancólico, refletindo o impacto que a missão provoca tanto nele quanto em sua família.

Vale a pena?

Sim. O Espião é uma excelente recomendação para quem gosta de suspense, espionagem e histórias baseadas em fatos reais.

Mesmo lançada em 2019, a minissérie acabou ficando escondida no catálogo da Netflix com a chegada de produções mais recentes, mas continua sendo uma das obras mais elogiadas do gênero na plataforma.

A qualidade também aparece na recepção da crítica e do público. No Rotten Tomatoes, a série registra 86% de aprovação entre os críticos e 85% entre os espectadores, números que reforçam o reconhecimento conquistado desde a estreia.

Com uma atuação marcante de Sacha Baron Cohen, um roteiro que mantém a tensão do primeiro ao último episódio e uma duração ideal para uma maratona de poucas horas, O Espião merece ser revisitada.

Para quem procura uma série curta, envolvente e capaz de prender a atenção do início ao fim, ela pode ser a escolha perfeita para aproveitar o restante desta semana e fugir do tédio no sofá.