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Só 7 episódios: nova série de mistério da Netflix para sexta (11/09)

Produção recém-chegada ao catálogo combina assassinato, segredos e reviravoltas

Beatriz Santos
Por
Série com apenas 7 episódios acaba de chegar ao catálogo da Netflix
Série com apenas 7 episódios acaba de chegar ao catálogo da Netflix - Foto: Divulgação

Sexta-feira chegou e, com o fim de semana se aproximando, nada melhor do que encontrar uma história capaz de prender a atenção sem exigir uma longa maratona.

Para quem gosta de mistério, suspense e crimes cercados de segredos, a Netflix tem uma novidade que pode entrar na lista de opções para assistir nesta sexta: As Amigas do Clube, série curta lançada em 2026.

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A produção que chegou ao catálogo na última quinta-feira, 10, acompanha Karen (Loes Haverkort), que se muda com a família para Bergen, na Noruega, e acaba entrando para um grupo de amigos aparentemente perfeito.

O cenário de luxo, jantares sofisticados e famílias bem-sucedidas, porém, começa a desmoronar quando um dos integrantes é assassinado.

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Com sete episódios, a série aposta em uma história de investigação na qual as relações entre os personagens passam a ser colocadas em dúvida. Conforme Karen tenta descobrir o que realmente aconteceu, novas mentiras e traições aparecem, transformando a convivência entre os amigos em um jogo perigoso.

Uma nova vida leva Karen a um grupo exclusivo

A história começa quando Karen (Loes Haverkort) chega a Bergen com a família em busca de um novo começo. Na cidade, ela é acolhida pelo Dining Club, um grupo formado por amigos que levam uma vida marcada pelo luxo.

O círculo social reúne pessoas com carreiras bem-sucedidas, casas bonitas, jantares extravagantes e vinhos caros. À primeira vista, tudo parece funcionar perfeitamente. A imagem de harmonia, entretanto, não demora a ser abalada.

Assassinato muda completamente a dinâmica do grupo

A situação toma outro rumo quando uma das casas pega fogo e Evert (Edwin Jonker) é assassinado. A esposa e os filhos dele conseguem escapar por pouco do incêndio.

O crime faz com que as aparências comecem a ruir. Ao tentar entender o que aconteceu, Karen percebe que as relações entre os integrantes do Dining Club escondem uma série de problemas.

Por trás da amizade aparentemente sólida, existem mentiras, meias-verdades, traições e ressentimentos. Quanto mais a protagonista procura respostas, mais percebe que ninguém parece completamente confiável.

A investigação coloca Karen em uma situação cada vez mais complicada, enquanto o grupo passa a ser marcado por suspeitas e manipulações.

Série transforma amizade em um jogo de desconfiança

A trama utiliza o assassinato como ponto de partida para revelar os segredos existentes entre os personagens. Cada nova descoberta modifica a percepção sobre aquele grupo que, inicialmente, parecia viver uma realidade perfeita.

Karen se aproxima da verdade enquanto precisa lidar com pessoas que podem ter motivos para esconder o que sabem. Nesse processo, a protagonista também passa a correr riscos. O suspense se constrói justamente a partir dessa dúvida: quem está dizendo a verdade e quem tem algo a esconder?

Produção é baseada em livro de Saskia Noort

A série é inspirada no romance The Dinner Club (De Eetclub), da escritora holandesa Saskia Noort.

A história já havia sido adaptada para o cinema em 2010, mas a nova produção aposta no formato de série para desenvolver com mais espaço os conflitos e os segredos presentes na narrativa.

O livro também é o primeiro de uma trilogia. A autora publicou posteriormente Debet, em 2013, e De Nazaten, em 2023, deixando material que poderia ser aproveitado em futuras temporadas caso a produção tenha continuidade.

Durante o desenvolvimento, a série também passou por uma mudança de título. Inicialmente conhecida como The Dinner Club, passou a ser divulgada internacionalmente como The Perfect Lie.

Elenco reúne nomes conhecidos da TV holandesa

O elenco é liderado por Loes Haverkort, intérprete de Karen, e conta ainda com Teun Luijkx, Remko Vrijdag, Rifka Lodeizen, Charlie Chan Dagelet, Matthijs van de Sande Bakhuyzen, Noortje Herlaar e Edwin Jonker.

Nos bastidores, a adaptação foi desenvolvida por Dorien Goertzen e Jop Esmeijer. A direção dos episódios fica por conta de Dana Nechushtan e Margien Rogaar.

A produção é da Fiction Valley, estúdio responsável por títulos holandeses como Mocro Maffia e The Golden Hour.

Nova aposta de mistério da Netflix

Lançada em 2026, a série chega ao catálogo como uma produção voltada para quem procura uma história de suspense com uma quantidade menor de episódios.

A combinação de assassinato, segredos, relações familiares, traições e reviravoltas coloca os personagens em uma situação na qual a confiança deixa de ser uma certeza.

A produção também chama atenção pela possibilidade de expansão da história, já que o livro que serviu de inspiração faz parte de uma trilogia. Com a chegada ao catálogo, a série promete disputar espaço entre os títulos de mistério e suspense que podem se destacar na Netflix em 2026.

Vale a pena?

Sim, principalmente para quem gosta de tramas cheias de mistério, suspense e reviravoltas e está buscando uma produção nova e inusitada para assistir.

O assassinato de Evert serve como ponto de partida para uma história em que praticamente todos os personagens parecem ter algo a esconder. A cada nova descoberta, as relações entre os integrantes do grupo ficam mais tensas e a investigação ganha novos caminhos.

Com sete episódios, a produção também tem um formato enxuto para quem quer começar uma série nesta sexta-feira e aproveitar o tempo livre para maratonar no final de semana.

Para os fãs de histórias sobre crimes, segredos e grupos aparentemente perfeitos que escondem uma realidade bem diferente, a novidade pode ser uma alternativa para incluir na programação.

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