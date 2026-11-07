Só 8 episódios: minissérie estreia no Prime Video com 91% de aprovação

Para quem procura uma série envolvente para aproveitar o tempo livre durante o fim de semana, o Prime Video acaba de lançar uma novidade que merece entrar na lista.

Com apenas oito episódios, que variam entre 38 minutos e 1h1, Muhammad Ali: O Maior apresenta uma história marcada por disputas, conflitos familiares e transformações sociais, além de já ter conquistado 88% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

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Lançada na última quarta-feira, 4, a produção acompanha os primeiros anos da trajetória de Muhammad Ali, considerado um dos maiores boxeadores de todos os tempos.

Interpretado por Jaalen Best, o atleta é apresentado em um período decisivo de sua juventude, quando ainda era conhecido como Cassius Clay e começava a construir uma carreira que ultrapassaria os limites do esporte.

Com uma temporada enxuta e uma narrativa que combina acontecimentos históricos e dramas pessoais, a série é uma alternativa para quem deseja fugir do tédio e encontrar uma boa história para assistir.

Os oito capítulos permitem dividir a experiência ao longo do sábado e do domingo, assistindo a alguns episódios por dia. Mas a tarefa pode ser mais difícil do que parece: os conflitos e as reviravoltas da trajetória do protagonista tornam difícil interromper a maratona.

Série do Prime Video apresenta o início de uma lenda do boxe

Criada por Ben Watkins, responsável por Cross, a produção começa em 1960, quando Cassius Clay conquista a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Roma, aos 18 anos.

A partir desse momento, a trama percorre quatro anos fundamentais de sua vida, até chegar à histórica vitória contra Sonny Liston, em 1964, quando o jovem boxeador conquista seu primeiro título mundial dos pesos-pesados.

Produzida por Jay-Z e Michael B. Jordan, a série escolhe não contar toda a trajetória do tricampeão mundial. Em vez disso, concentra a narrativa nos acontecimentos que ajudaram a transformar um jovem atleta em uma das figuras mais influentes do século 20.

Embora as disputas nos ringues tenham espaço importante, os episódios encontram seus momentos mais interessantes quando exploram os conflitos que acontecem longe das lutas. O racismo, as tensões políticas e as transformações culturais dos Estados Unidos na década de 1960 ajudam a construir o contexto de uma história que vai muito além do esporte.

Conflitos familiares e racismo dão força à história

Um dos destaques da produção é a interpretação de Jaalen Best. O ator apresenta um protagonista carismático e confiante, mas também revela as inseguranças e dificuldades enfrentadas por Ali em sua vida pessoal.

Uma das cenas mais marcantes acontece quando Clay visita um restaurante em Louisville ainda usando sua medalha olímpica. Inicialmente recebido com admiração, ele enfrenta o preconceito quando tenta se sentar no balcão. O episódio evidencia como suas conquistas esportivas não eram suficientes para protegê-lo da discriminação racial.

A relação com a família também ganha espaço na narrativa. Rudy, irmão do protagonista, interpretado por Kai Parham, representa uma presença importante em sua vida. Já o pai, vivido por Omari Hardwick, é apresentado como uma figura autoritária, marcada pelo alcoolismo e por comportamentos violentos.

Os conflitos entre pai e filho estão entre os momentos mais fortes da temporada, especialmente pela atuação de Hardwick ao lado de Best. A dinâmica familiar acrescenta profundidade ao personagem e mostra as dificuldades que ajudaram a moldar sua personalidade.

Outro nome fundamental para a história é Malcolm X, interpretado por Michael Ealy. O ativista teve influência na formação das convicções religiosas e políticas de Ali, especialmente durante o período de transição em que Cassius Clay adotou seu novo nome.

A relação entre os dois, no entanto, também passou por rupturas. O afastamento ocorrido em 1964, um ano antes do assassinato de Malcolm X, integra os acontecimentos históricos explorados pela produção.

Atuação e cenas de luta estão entre os destaques

Além de Jaalen Best e Michael Ealy, o elenco reúne Giovanni Ribisi, que interpreta Angelo, treinador de Ali, Amin Joseph, no papel de Sonny Liston, e Erica Tazel, como Geraldine Liston.

As sequências de boxe são bem construídas e ajudam a dar ritmo à narrativa, mas a produção não depende exclusivamente das disputas esportivas para manter o interesse. O roteiro consegue conectar as conquistas do atleta às questões sociais e políticas de seu tempo, mostrando como suas posições públicas se tornaram tão relevantes quanto suas vitórias.

O episódio final, intitulado Hi, My Name Is…, encerra a temporada reforçando a transformação do jovem Cassius Clay em uma personalidade que ultrapassou os limites do esporte.

Minissérie conquista 88% de aprovação no Rotten Tomatoes

A recepção inicial da produção também chama atenção. Muhammad Ali: O Maior alcançou 88% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, consolidando uma estreia positiva entre os títulos recentes do streaming.

O site FandomWire atribuiu nota 9 de 10 à série e destacou a atuação de Jaalen Best, além da maneira como a produção apresenta as conquistas pessoais do boxeador para além dos resultados dentro do ringue.

A escolha de acompanhar apenas quatro anos da vida de Ali também contribui para dar foco à narrativa, que consegue desenvolver os conflitos do protagonista sem transformar a temporada em uma biografia extensa.

Vale a pena?

Sim! Para quem gosta de dramas biográficos, histórias reais e tramas envolventes, Muhammad Ali: O Maior é uma novidade que vale a oportunidade. A produção combina boas atuações, acontecimentos históricos e conflitos pessoais em uma temporada de oito episódios.

Com capítulos que podem ser distribuídos entre o sábado e o domingo, a série também é uma boa escolha para quem quer aproveitar o tempo livre e fugir do tédio sem começar uma produção com dezenas de episódios.

O maior atrativo, porém, está na forma como a história apresenta um personagem que não se tornou lendário apenas pelas vitórias no boxe. É uma maratona que começa no esporte, mas encontra seus momentos mais interessantes na vida de um homem que mudou muito além dos ringues.

Veja o trailer!