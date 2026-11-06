Off Campus: Ator deixa elenco e muda rumo da segunda temporada

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A segunda temporada de Off Campus terá uma baixa drástica no elenco. O ator Riley Davis, que interpreta Sean, ex-namorado de Allie, não estará nos novos episódios da série do Prime Video. A ausência chamou a atenção dos fãs por causa da participação do personagem em uma das cenas mais aguardadas da adaptação.

Além dele, Josh Heuston, intérprete de Justin Kohl, também não retornará na segunda temporada. A ausência dele, porém, já havia sido confirmada anteriormente.

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A cena em questão faz parte do livro “O Jogo” e é conhecida pelos fãs como “Ligue para o Dean”. A sequência mostra Sean chegando bêbado ao alojamento de Allie após descobrir o envolvimento dela com o jogador de hóquei, vivido por Stephen Kalyn.

Durante o confronto, o personagem questiona o relacionamento dos dois e acaba sendo expulso do local por Garrett Graham, interpretado por Belmont Cameli. Abalada com a situação, Allie pede à amiga que ligue para Dean. O momento marca uma virada na relação do casal.

Antes da confirmação sobre a saída de Davis, a intérprete de Allie em entrevista ao site Swooon, já havia manifestado o desejo de ver a cena: “Acho que a mais icônica é a cena do ‘Ligue para o Dean’. Acho que ela simplesmente precisa estar lá”.

Segunda temporada muda ordem dos livros

A adaptação seguirá uma ordem diferente da saga literária. Embora o segundo volume, "O Erro", seja centrado em John Logan, a produção escolheu adaptar primeiro "O Jogo", terceiro livro da série, que acompanha o romance entre Dean e Allie.

Na história, Allie é uma estudante de teatro às vésperas da formatura que tenta superar o término de um relacionamento longo e acaba se envolvendo com Dean, um astro do time de hóquei conhecido por seu jeito conquistador.

Na segunda temporada, Stephen Kalyn e Mika Abdalla assumem o protagonismo, enquanto Belmont Cameli e Ella Bright também retornam, mas em papéis secundários.

A nova temporada estreia em 28 de abril de 2027, no Prime Video.