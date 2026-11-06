Festival em Salvador une cinema e shows com estrela do Drag Race Brasil em novembro

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O Cinesom Festival realiza uma programação especial em novembro, reunindo sessões de cinema e apresentações musicais na Saladearte Cinema do Museu,no Corredor da Vitória, em Salvador. A agenda começa nesta sexta-feira, 6, e segue até o dia 27, com atrações dedicadas a diferentes nomes da música, como Kid Abelha, Pink Floyd, Rita Lee e Cássia Eller.

Os ingressos têm valores promocionais até a véspera de cada evento. O combo com filme e show custa R$ 65 (inteira) e R$ 49 (meia-entrada). Já o ingresso avulso para o show custa R$ 35.

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Nos dias das apresentações, os valores têm acréscimo de R$ 5, e estão disponíveis na bilheteria do Cinema do Museu, no site ou pelo WhatsApp (71) 99981-7560.



Confira a programação:

6 de novembro: exibição de “Rock Estrela” (1986), às 18h50, seguida pelo show “Dani Fontes canta Kid Abelha”;

exibição de “Rock Estrela” (1986), às 18h50, seguida pelo show “Dani Fontes canta Kid Abelha”; 13 de novembro: exibição de “Zabriskie Point” (1970), às 18h35, seguida pela apresentação da banda Astoria, com clássicos do Pink Floyd, às 20h30;

exibição de “Zabriskie Point” (1970), às 18h35, seguida pela apresentação da banda Astoria, com clássicos do Pink Floyd, às 20h30; 19 de novembro: exibição de “Rita Lee: Mania de Você” (2025), às 19h10, seguida pelo show de Lorena Martins, às 20h30;

exibição de “Rita Lee: Mania de Você” (2025), às 19h10, seguida pelo show de Lorena Martins, às 20h30; 27 de novembro: exibição de “A Excêntrica Família de Antônia” (1995), às 18h45, seguida pelo show de Bruna Barreto, em homenagem a Cássia Eller.

Saladearte tem programação especial

A drag queen soteropolitana Melanie Mason (à esquerda) e a artista Adora Black (à direita), participante da segunda temporada de Drag Race Brasil. - Foto: Divulgação

Além do Cinesom, o circuito Saladearte recebe a quarta edição do Stalk Show nesta quinta-feira, 5, às 18h, no CineMAM, no Solar do Unhão. Comandado pela drag queen Melanie Mason, o espetáculo recebe Adora Black, participante da segunda temporada do “Drag Race Brasil”.

A apresentação combina humor, entrevistas, performances artísticas e interação com o público. Os ingressos estão disponíveis no site da Saladearte, pelo Instagram @stalkshoow e nas bilheterias do circuito. A meia-entrada solidária custa R$ 30, mediante a entrega de 1 kg de alimento não perecível.

Serviço

Cinesom Festival

Data: 6, 13, 19 e 27 de novembro

Local: Saladearte Cinema do Museu

Endereço: Avenida Sete de Setembro, 2195, Corredor da Vitória, bairro da Vitória, Salvador

Ingressos: combo filme + show por R$ 65 (inteira) e R$ 49 (meia); show avulso por R$ 35

Onde comprar: bilheteria do Cinema do Museu, site da Saladearte ou WhatsApp (71) 99981-7560