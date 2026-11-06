Minissérie da Netflix com 6 episódios viciantes para sua sexta (06/11)

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Nem toda história que merece uma maratona está entre os lançamentos mais comentados do streaming. Para quem quer aproveitar o tempo livre de sexta-feira, 6, com uma trama capaz de despertar teorias e prender a atenção sem exigir dias diante da tela, a Netflix tem uma minissérie que pode surpreender.

Com apenas seis episódios, Uma Família Quase Perfeita mistura investigação policial, drama familiar e mistério em uma história na qual ninguém parece contar tudo o que sabe.

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Lançada em 2023, a produção sueca acabou perdendo espaço em meio às novidades do catálogo, mas continua sendo uma alternativa para quem procura suspense com conflitos morais e segredos.

Baseada no best-seller de Mattias Edvardsson, a minissérie tem episódios de aproximadamente 43 minutos, segundo a proposta de duração informada, e reúne uma história enxuta para acompanhar ao longo da noite.

Acusação coloca família diante de um crime

Ambientada em Lund, na Suécia, a trama acompanha os Sandell, uma família de classe média que aparenta ter uma vida estável e harmoniosa. Adam (Björn Bengtsson), pastor, e Ulrika (Lo Kauppi), advogada, veem a rotina mudar quando Stella (Alexandra Karlsson Tyrefors), filha do casal, é acusada de assassinar o namorado, Christoffer Olsen (Christian Fandango Sundgren).

Aos 19 anos, a jovem se torna o centro de uma investigação que ameaça não apenas sua liberdade, mas também a reputação dos pais. Diante da gravidade das acusações, Adam e Ulrika precisam decidir até onde estão dispostos a ir para proteger a filha.

O caso, porém, não se limita à busca pelo responsável pelo crime. Conforme a narrativa avança, o passado da família ganha espaço e revela feridas que nunca foram devidamente enfrentadas.

Passado de Stella muda os rumos da investigação

A história também revisita acontecimentos da adolescência de Stella, especialmente um episódio de violência sexual sofrido pela jovem aos 15 anos, durante um acampamento escolar.

Na época, os pais decidiram não prestar queixa, temendo que a filha precisasse reviver o trauma em um processo judicial doloroso e que as chances de condenação fossem pequenas. A decisão, no entanto, deixa marcas profundas nas relações familiares.

Quatro anos depois, a acusação de assassinato traz novamente à tona questões que ficaram sem resposta. A série explora como a falta de diálogo, o silêncio e as escolhas dos pais contribuíram para o distanciamento entre os integrantes da família.

Suspense policial também questiona o sistema de Justiça

Criada por Anna Platt e Hans Jörnlind, a produção alterna perspectivas e acompanha os acontecimentos pelo olhar de Stella, Adam e Ulrika.

Essa estrutura permite que o público conheça diferentes versões dos fatos e questione as motivações de cada personagem. Enquanto a investigação tenta esclarecer o assassinato, a narrativa apresenta mentiras, decisões controversas e falhas institucionais.

O suspense também aborda as dificuldades enfrentadas por vítimas de violência sexual, além de levantar questionamentos sobre misoginia e a condução de processos judiciais.

Com fotografia, cenários e ambientação que exploram a paisagem sueca, a minissérie aposta menos em grandes reviravoltas e mais na tensão psicológica e nos dilemas éticos que atravessam a história.

A recepção crítica também chama atenção: a produção registra 78% de aprovação no Rotten Tomatoes, reforçando seu apelo entre as opções para quem busca um drama criminal.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem gosta de tramas de investigação policial e mistério. Uma Família Quase Perfeita constrói um suspense que vai além da pergunta sobre quem cometeu o crime e coloca em discussão a responsabilidade dos pais, os limites da proteção familiar e as falhas da Justiça.

Com seis episódios, a minissérie é uma opção prática para quem procura uma história curta, com drama e tensão suficientes para sustentar uma maratona.

Embora não dependa de grandes surpresas para funcionar, a produção encontra força nos conflitos dos personagens e nas perguntas morais que deixa pelo caminho.