Comédia nacional de sucesso absoluto chega na Netflix no feriadão

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A Netflix anunciou, neste domingo, 1º, a chegada de ‘Minha Melhor Amiga’ ao catálogo. A comédia brasileira estrelada por Ingrid Guimarães e Mônica Martelli se tornou um fenômeno de bilheteria nos cinemas.

O filme estará disponível na plataforma já nesta segunda-feira, 2, ampliando o acesso do público ao longa pouco menos de dois meses após sua estreia nas telonas.

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Minha Melhor Amiga é dirigido por Susana Garcia e ultrapassou 5,84 milhões de espectadores. O longa arrecadou aproximadamente R$ 104,98 milhões nos cinemas brasileiros.

Com o resultado, a produção superou ‘Ainda Estou Aqui’ e se tornou o oitavo filme nacional de maior público desde 2000, além de alcançar a segunda maior bilheteria brasileira do período pós-pandemia.

Além disso, a obra é a produção nacional de maior público desde ‘Minha Mãe é uma Peça 3’, que levou 11,6 milhões de pessoas às salas de cinema.

Qual a história de Minha Melhor Amiga?

Na história, Júlia (Mônica Martelli) e Clara (Ingrid Guimarães) são duas amigas de longa data que estão passando por momentos difíceis na vida pessoal e profissional.

Júlia é uma jornalista divorciada que perdeu a esperança no amor e não se sente valorizada no trabalho. Clara, por sua vez, enfrenta uma crise no casamento e está insatisfeita com a rotina dedicada à família e ao emprego como corretora de imóveis.

Quando as filhas adolescentes das duas, Manu (Giulia Benite) e Isadora (Gabi Amaral), de 16 anos, partem para um intercâmbio em Portugal, as amigas decidem aproveitar a oportunidade para mudar de ares.

Elas viajam à Europa e, entre imprevistos e situações inesperadas, embarcam em uma jornada de descobertas, diversão e fortalecimento da amizade.

O longa é inspirado na amizade real entre Ingrid e Mônica e nas experiências das duas com as filhas adolescentes, Julia e Clara. As atrizes ficaram conhecidas nas redes sociais por compartilhar os perrengues e momentos divertidos de suas viagens em família.

As filmagens passaram pelo Rio de Janeiro, por Lisboa e por Sevilha. Susana Garcia dirige o filme e também participa do roteiro, escrito em parceria com Andrea Batitucci, Luisa Capri, Patrícia Leme e Tati Bernardi.

Assista ao trailer de Minha Melhor Amiga: