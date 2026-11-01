Novo filme de ação da Netflix é opção eletrizante para domingo (01/11)

Domingo pode ser a oportunidade ideal para escapar da rotina com uma história de ação, tensão e mistério. Entre as novidades da Netflix para quem procura um filme capaz de prender a atenção até o fim, Colisão Implacável aposta em um assalto a banco que dá errado e em uma investigação marcada por suspeitas, colocando a lealdade dos envolvidos à prova.

Lançado na última sexta-feira, 30 de outubro, o suspense espanhol rapidamente conquistou espaço no TOP 10 da Netflix e já figura entre os filmes mais assistidos da plataforma.

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Ambientado em meio à crise econômica e à tensão nas ruas de Madri, o longa acompanha um assalto a banco que toma um rumo inesperado após um acidente, transformando um plano aparentemente perfeito em uma perigosa corrida pela sobrevivência, marcada por mentiras, traições e suspeitas.

Assalto a banco se transforma em jogo de sobrevivência

A história começa com um roubo a banco no coração de Madri. Em um cenário de instabilidade econômica, um grupo de criminosos coloca em prática um plano para conseguir dinheiro e encontrar uma rota de fuga.

Tudo parece encaminhado até que uma colisão de carro provoca uma sequência de acontecimentos que ameaça comprometer a operação. O acidente muda a dinâmica do assalto e coloca os envolvidos diante de um dilema inesperado: os próprios policiais que executaram o golpe precisam investigar o crime.

A partir daí, a narrativa ganha contornos ainda mais perigosos. Medo, desconfiança e interesses conflitantes passam a orientar as decisões dos personagens, enquanto as versões sobre o que aconteceu começam a se contradizer.

Reviravoltas colocam a lealdade dos personagens à prova

Em Colisão Implacável, o suspense não depende apenas da tentativa de escapar das consequências do assalto. A trama também explora as relações entre os envolvidos e a dificuldade de distinguir aliados de possíveis traidores.

Conforme as aparências desmoronam, o que parecia uma operação calculada se transforma em um jogo de mentiras e sobrevivência. Cada escolha pode alterar o destino dos personagens, e a verdade passa a ser disputada justamente por aqueles que deveriam protegê-la.

A colisão que dá origem ao caos funciona como o ponto de virada da história, conduzindo a narrativa por conflitos e revelações que desafiam as expectativas do público.

Filme marca estreia do diretor no suspense

Conhecido por trabalhos ligados à comédia dramática, Daniel Sánchez Arévalo assume uma nova direção artística com o longa, seu primeiro thriller.

O cineasta também assina o roteiro ao lado de Ramón Campos, produtor executivo e corroteirista do projeto. A produção é da Bambú Producciones, responsável por títulos como Grande Hotel e Velvet.

Em declaração à TUDUM, Arévalo comentou a oportunidade de explorar um gênero diferente e destacou a experiência de trabalhar com a equipe reunida para o filme. “Eu estava muito empolgado para sair do meu universo habitual e explorar histórias que não tivessem nascido da minha própria cabeça”, disse.

“Quando Ramón me contou a história, senti que ela não era apenas o veículo ideal — era a montanha-russa perfeita para levar o público e proporcionar uma experiência repleta de ação, suspense, intriga, surpresa, reviravoltas e pura diversão. E estou especialmente feliz com o elenco que reunimos: Laia, Karra, Luis, Tamar, Álvaro e Lluís. Um verdadeiro time dos sonhos”, completou.

Elenco reúne nomes conhecidos do cinema espanhol

A produção conta com Laia Costa, Karra Elejalde, Luis Zahera, Tamar Novas, Álvaro Cervantes e Lluís Homar no elenco principal.

A reunião de intérpretes experientes reforça a aposta no suspense criminal, enquanto a ambientação urbana e a crise econômica ajudam a estabelecer o clima de tensão da narrativa.

O filme combina ação e investigação em uma história na qual os personagens precisam lidar com as consequências de suas próprias escolhas.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem gosta de ação e de histórias com muito suspense. Colisão Implacável pode ser uma boa escolha para o domingo, 1°, principalmente para quem procura um filme com ritmo de thriller criminal, conflitos morais e reviravoltas.

A premissa do assalto que sai do controle oferece espaço para situações de perigo e desconfiança, enquanto a investigação do próprio crime acrescenta uma camada de intriga à narrativa.

Para quem gosta de tentar descobrir quem está dizendo a verdade antes dos personagens, a produção reúne ingredientes para uma sessão envolvente.

Colisão Implacável está disponível na Netflix.