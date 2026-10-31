5 minisséries boas do Prime Video para o fim de semana (31/10 e 01/11)

Nem todo fim de semana pede uma produção com dezenas de episódios. Para quem quer mergulhar em uma boa história sem comprometer os próximos dias, as minisséries surgem como uma alternativa certeira, especialmente quando a trama consegue despertar a curiosidade e surpreender a cada capítulo.

Com a chegada do sábado, 31 de outubro, e do domingo, 1º de novembro, o Prime Video reúne opções para diferentes perfis de espectadores. O catálogo tem histórias de suspense, mistério, ficção científica, música e espionagem, com enredos que prometem prender a atenção de quem procura algo novo para assistir.

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E para quem ama suspense, algumas produções são uma ótima pedida. Desaparecimentos inexplicáveis, relações cheias de segredos e investigações cercadas de dúvidas ajudam a transformar episódios curtos em uma maratona daquelas em que fica difícil parar no meio.



Como a curadoria faz a diferença, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com cinco séries para começar no sábado e, dependendo da duração e do ritmo de cada uma, terminar antes da volta à rotina.

5 minisséries para ver agora no Prime Video

Sr. e Sra. Smith

Minissérie do Prime Video promete uma maratona eletrizante - Foto: Divulgação

Baseada no popular filme estrelado por Brad Pitt e Angelina Jolie, Sr. e Sra. Smith é uma série de comédia, ação e espionagem original da Amazon Studios. A história narra a trajetória de John (Donald Glover) e Jane (Maya Erskine), dois desconhecidos que abandonaram suas identidades e antigas vidas para se tornarem parceiros, não só no casamento, mas também na espionagem.

Associados por uma misteriosa agência de espiões, os dois são encaminhados para novas e perigosas missões. A cada nova missão, o relacionamento do casal também passa por profundas mudanças. Mas é quando a relação dos dois apresenta novos sentimentos eles precisam mostrar que não são apenas habilidosos nas missões, mas também capazes de salvar sua relação, já que o divórcio não é uma opção para dois assassinos profissionais.

56 Dias

Minissérie de suspense é uma boa opção para agitar o final de semana - Foto: Divulgação

Em 56 Dias, um corpo não identificado é encontrado em um luxuoso apartamento e, para resolver o caso, uma dupla de detetives deve reconstruír as peças do relacionamento de um casal obsessivo. Baseada no livro homônimo da autora Catherine Ryan Howard, a série começa com a cena do crime de um homicídio na banheira da cobertura luxuosa do jovem milionário Oliver Kennedy (Avan Jogia).

E para identificar de quem é o corpo e o culpado pelo assassinatos, os detetives Karl Connelly (Dorian Missick) e Lee Reardon (Karla Souza) precisam reconstruír os cinqueta e seis dias do relacionamento intenso, obsessivo, passional e misterioso de Oliver com sua namorada Ciara Wyse (Dove Cameron), dois amantes com muitos segredos escondidos.

Daisy Jones and The Six

Minissérie de sucesso do Prime Video vale a pena ser revisitada - Foto: Divulgação

Daisy Jones & The Six é uma série dramática baseada no livro de mesmo nome escrito por Taylor Jenkins Reid. A trama gira em torno de uma famosa banda de rock dos anos 70, desde sua ascensão meteórica na cena musical de Los Angeles até sua separação inesperada no auge de sua popularidade.

A princípio, Daisy (Riley Keough) é uma garota de 18 anos que sempre sonhou em ser uma estrela do rock. Em paralelo, The Six, banda liderada por Billy Dunne (Sam Claflin), começa a encontrar seu lugar em meio a música. Quando o caminho de ambos se cruzam, um produtor percebe o potencial que ambos artistas poderiam ter se unissem forças. A série é produzida pela atriz Reese Witherspoon.

All Her Fault

Essa minissérie é uma das mais famosas do catálogo do Prime Video - Foto: Divulgação

Em All Her Fault, o pior pesadelo de qualquer pai e mãe se torna realidade na vida de Marissa e Peter Irvine. Quando Marissa chega para buscar seu filho Milo na casa de um colega da nova escola, a mulher que atende a porta garante que nunca ouviu falar de Milo ou de Marissa. Desesperada e pensando o pior, Marissa embarca numa caçada pelo paradeiro de Milo que desapareceu sem deixar rastros.

Desvendar esse mistério não será fácil ou aproximará Marissa e Peter. Pelo contrário, a família passa a se desintegrar. Enquanto isso, Marissa forja um forte laço e uma marcante aliança com a nova amiga Jenny Kaminski (Dakota Fanning). Juntas, elas buscam por Milo, desvendando profundos segredos familiares que alteram a vida de ambas.

Periféricos

Minissérie pouco conhecida é uma opção incrível para maratonar - Foto: Divulgação

Ambientado em um futuro próximo, Periféricos acompanha Flynn (Chloe Grace Moretz), uma jovem mulher vivendo uma vida tranquila como garçonete em uma pequena cidade do interior.



Quando seu irmão, Burton (Jack Reynor), retorna da Marinha, ela descobre que ele conseguiu emprego como segurança em uma empresa de tecnologia, mas para sua surpresa o trabalho acontece em uma realidade virtual hiper-realista. Burton permite que Flynn tenha uma experiência utilizando a tecnologia, mas quando adentra esse universo digital, ela se depara com uma conspiração violenta.