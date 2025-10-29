Menu
Sucesso da Netflix: ‘Ninguém Nos Viu Partir’ tem história real chocante

A série mexicana tem conquistado o público da plataforma de streaming

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

29/10/2025 - 22:01 h
A trama possui apenas seis episódios
A trama possui apenas seis episódios

O sucesso da série ‘Ninguém Nos Viu Partir’ é inegável. Com apenas 5 episódios de cerca de 50 minutos, a trama mexicana conquistou o público da plataforma de streaming com sua história real e chocante, baseada na autobiografia da escritora Tamara Trottner.

A trama aborda a história de Valeria Goldberg, que vê seu ex-marido fugir com os filhos após o fim do casamento. O que chama atenção é que a produção é um retrato da infância da própria Tamara, que foi sequestrada pelo pai ainda criança.

Ela e o irmão foram levados para diversos países, como Itália, França, África do Sul e Israel por anos, a fim de deixá-los cada vez mais longe da mãe, assim como na série da Netflix.

Em seu livro, a autora retrata as memórias deste período doloroso longe da progenitora, misturando medo, confusão e a tentativa de compreensão da ausência da mãe em sua vida durante todo este tempo.

Já na série, que está no Top 2 Brasil nesta quarta-feira, 29, é possível ver o ponto de vista do irmão dela também, que chora, se desespera e pede ao pai para voltar e ficar com a mãe, o que não é tão aprofundado na autobiografia.

x