Tributo a Ricardo Spencer reúne shows de Vivendo do Ócio e Retrofoguetes

A morte precoce do cineasta baiano Ricardo Spencer, ocorrida em julho último, causou um forte abalo nas cenas do audiovisual e do rock em que ele trafegava e produzia seus trabalhos há mais de 30 anos. Amanhã, membros de ambas as cenas se reunirão para uma homenagem ao amigo e artista. O local não poderia ser mais propício: Café-Teatro Nilda Spencer, local em homenagem à sua avó, grande dama do teatro baiano.

A ação é promovida pelo coletivo “Spencer Presente”, que reúne amigos, artistas e parceiros de sua trajetória em uma celebração marcada por música, cinema, imagens e memórias. O encontro propõe celebrar não apenas a produção artística de Spencer, mas também os vínculos e encontros que construiu em vida.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A programação reúne diferentes gerações e vertentes da cena independente baiana. Estão confirmados shows de Retrofoguetes, Vivendo do Ócio, Afterdogz e messias.hybrida. A noite terá ainda DJ sets de Sister Morphine, BigBross e Elettra, além de intervenções visuais do VJ Fino. Mais do que uma sequência de apresentações, os shows integram uma celebração coletiva construída a partir das referências, amizades e experiências compartilhadas com Spencer.

Guitarrista da Afterdogz, Marcos Pessanha conta que conheceu Spencer ainda na adolescência: “Eu o conheci há muito tempo, devia ter uns 14 anos. Nos unimos pelo amor ao rock, ao alternativo, aos filmes. A gente viveu essa amizade intensamente entre as décadas de 1990 e 2000”.

“A galera que se juntou nesse coletivo somos eu, Messias Bandeira, Rogério BigBross Brito, Jandyra Fernandes, Sora Maia, Cassia Cardoso, os Retrofoguetes e a Vivendo do Ócio também. Spencer fez o clipe de Nostalgia, que acho que é a música mais famosa da Vivendo. A ideia é fazer uma homenagem bem legal, uma noite pra celebrar tanto a pessoa como a obra, que é muito importante e reencontrar os amigos”, descreve Marcos.

No Rio também vai ter

Um nova homenagem também será realizada no dia 25 de setembro, no Circo Voador (Rio de Janeiro), com as bandas Cachorro Grande e Vanguart e a participação de Messias (da banda brincando de deus, que foi objeto do primeiro videoclipe gravado por Spencer, para a faixa Spleen, gravado em 1994, em VHS).

HOMENAGEM A RICARDO SPENCER / Amanhã, a partir das 17h / Com exibição de filmes e imagens produzidas por Ricardo Spencer, além de depoimentos e participações de artistas convidados / Pocket shows de Retrofoguetes, Vivendo do Ócio, Afterdogz e messias.hybrida / DJ sets: Sister Morphine, BigBross e Elettra / Café-Teatro Nilda Spencer (Rua Ladeira da Barroquinha, nº 02 – Barroquinha) / Entrada gratuita, sujeita à capacidade do espaço