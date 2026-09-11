Série perde meio milhão de espectadores e expõe problema grave da Netflix

A segunda temporada de ‘Magnatas do Crime’, recém-lançada na Netflix, perdeu cerca de 500 mil espectadores no Reino Unido em comparação com a estreia da primeira temporada e expôs um dos problemas mais graves da empresa e outros streamings: os longos hiatos entre as temporadas.

O primeiro episódio do novo ano foi assistido por 3 milhões de pessoas nos sete primeiros dias, contra 3,5 milhões registrados pela estreia da temporada anterior em março de 2024.

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Os números foram divulgados pela Overnights.tv, com dados da Barb, órgão oficial de audiência televisiva do Reino Unido.

Os dados da própria Netflix também mostram a queda. Magnatas do Crime acumulou 6,7 milhões de visualizações nos quatro primeiros dias e ficou em terceiro lugar entre as séries de TV em inglês mais assistidas da plataforma no período de 31 de agosto a 6 de setembro, quase 50% abaixo da estreia da 1ª temporada no mesmo intervalo.

Nos novos episódios, Eddie, interpretado por Theo James, decide expandir seu império para além das fronteiras do Reino Unido. No entanto, seus planos o colocam em rota de colisão com a poderosa máfia italiana.

Problema grave

Os números de Magnatas do Crime corroboram para uma tendência comprovada por um novo relatório da Luminate. Segundo a análise, intervalos superiores a um ano e meio entre temporadas costumam ser acompanhados por uma redução de audiência, pelo menos no mercado dos Estados Unidos.

A empresa analisou diferentes séries de sucesso e encontrou queda de visualizações após longas pausas.

A série live-action de ‘Avatar: O Último Mestre do Ar’, da Netflix, foi um dos exemplos citados. A segunda temporada chegou mais de dois anos depois da primeira e registrou queda de 60% nas visualizações estimadas nos Estados Unidos, passando de 6,2 milhões para 2,8 milhões nos primeiros sete dias.

Um dos maiores sucessos da plataforma, ‘Stranger Things’ também aparece na análise. A quinta e última temporada chegou após um intervalo de aproximadamente três anos e meio e registrou uma queda de 13% nas visualizações estimadas em relação à temporada anterior nas primeiras 12 semanas.

Outro programa citado é ‘Bridgerton’. A quarta apresentou queda de 30% em comparação com a terceira após um novo intervalo prolongado.

‘O Agente Noturno’ também foi usada como exemplo. A terceira temporada teve uma queda de quase 40% na audiência, mesmo depois de um intervalo considerado curto.

O ponto chamou a atenção da Luminate porque a série já havia registrado uma perda semelhante entre a primeira e a segunda temporada, quando ficou quase dois anos sem novos episódios.

Exceções

Por outro lado, a Luminate ressalta que intervalos longos também podem ter um efeito positivo, pois pouco antes de uma nova temporada, alguns podem voltar a assistir aos episódios anteriores para relembrar a história.

Mesmo assim, quando a empresa compara o desempenho de diferentes séries, o resultado geral aponta para uma tendência de perda de espectadores após pausas prolongadas.

De acordo com a empresa, uma das principais características dos sucessos recentes do streaming é justamente a capacidade de lançar uma nova temporada a cada ano.

Como exemplo, a Luminate cita produções que cresceram depois de intervalos menores, como ‘The Pitt’, da HBO, que teve alta de 172%, e ‘Landman’, do Paramount+, que mais que dobrou suas visualizações de uma temporada para outra.