Minissérie da Netflix com 13 milhões de views para entrar na sua lista

Finalmente chegou a sexta-feira, e com ela aparece uma oportunidade de desacelerar depois da correria da rotina. Para quem quer aproveitar o tempo livre durante a semana ou simplesmente encontrar algo para assistir no sofá, uma minissérie da Netflix pode ser a escolha certa para fugir do tédio sem assumir um compromisso longo.

Pensando nisso, Black Rabbit é uma produção de suspense criminal lançada em 2025 que reúne Jude Law e Jason Bateman em uma trama marcada por problemas familiares, escolhas ruins e uma sequência de acontecimentos que coloca os protagonistas em situações cada vez mais complicadas.

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A série tem oito episódios, com duração média de 40 minutos, totalizando pouco mais de sete horas de conteúdo. O formato permite encaixar a produção em diferentes momentos da semana e também fazer uma maratona em uma tarde, para quem prefere chegar rapidamente ao desfecho.



Apesar de ter alcançado 13,6 milhões de visualizações nas duas primeiras semanas na Netflix, Black Rabbit acabou ficando para trás na memória do público poucos meses depois de seu lançamento.

Considerada uma das produções mais subestimadas da plataforma, a série pode ser uma alternativa para quem quer aproveitar o dia e fugir do tédio com uma história criminal que reserva espaço para humor, tensão e reviravoltas.

Uma história de irmãos em meio ao caos de Nova York

Ambientada em Nova York, Black Rabbit acompanha os irmãos Friedkin, que levam vidas bastante diferentes. Jake Friedkin (Jude Law) é dono de um dos restaurantes mais badalados da cidade e vive um momento positivo na carreira, planejando expandir seus negócios.

A rotina muda quando Vince (Jason Bateman), seu irmão problemático, retorna trazendo um grande problema. Ele tem uma dívida de três anos com uma gangue e procura Jake em busca de ajuda, colocando em risco tudo o que os dois construíram ao longo dos anos.

Suspense criminal com humor e escolhas ruins

A relação entre Jake e Vince é o centro da narrativa. Enquanto Jake tenta preservar a vida que construiu, a chegada do irmão faz antigos conflitos e problemas voltarem à superfície, levando os dois a uma sucessão de decisões que aumenta a tensão ao longo dos episódios.

A produção mistura drama criminal e suspense psicológico com momentos de humor. A dinâmica dos protagonistas acompanha erros, conflitos e situações cada vez mais complicadas, enquanto assuntos como abuso, abandono e problemas familiares também aparecem na história.

Uma série que passou longe dos holofotes

Embora tenha conquistado um público significativo logo após a estreia, Black Rabbit acabou sendo deixada de lado em meio à grande quantidade de produções disponíveis nos streamings.

O desempenho inicial, de 13,6 milhões de visualizações nas duas primeiras semanas, contrasta com a pouca lembrança que a série mantém atualmente.

O elenco também reúne Troy Kotsur, Amaka Okafor e Abbey Lee. Nos bastidores, a produção tem nomes ligados a outros projetos conhecidos do gênero, incluindo Jason Bateman, Laura Linney e Ben Semanoff na direção de episódios.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem gosta de suspense, tramas curtas e histórias criminais centradas em relações familiares. Black Rabbit não precisa ser tratada como uma produção indispensável, mas apresenta elementos suficientes para prender a atenção durante uma maratona.

Além disso, a série conta com 66% de aprovação da crítica e 80% do público na plataforma especializada Rotten Tomates.

Mesmo não sendo uma das séries mais lembradas da Netflix atualmente, a produção pode valer uma revisitada ao longo desta semana. Para quem quer fugir do tédio, aproveitar o sofá e encontrar uma história com crime, tensão e conflitos entre irmãos, os oito episódios oferecem uma opção que pode ser concluída em poucos dias.