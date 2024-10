TV Pelourinho Olodum abre inscrições em curso audiovisual gratuito

TV Pelourinho Olodum - Foto: Divulgação

Estão abertas até 25 de outubro as inscrições para a Mostra Audiovisual TV Pelourinho Olodum, curso de capacitação que tem o objetivo de ampliar o contato dos alunos com a história e as formas de expressão do meio, e introduzir os participantes no repertório estético do audiovisual em seus diversos gêneros.

As inscrições devem ser realizadas através do formulário https://forms.gle/cSdgknqSoScyazbw5.

As aulas práticas e teóricas serão realizadas em dois turnos, pela manhã e pela tarde, e terão carga horária total de 80 horas. O curso será realizado na TV Pelourinho, na Rua Alaíde do Feijão, 16, em Salvador.

O público alvo são os estudantes de escolas públicas, com idade entre 15 a 29 anos, de comunidades periféricas e do Centro Histórico de Salvador, de baixa-renda familiar, com frequência regular no ciclo escolar.

Ao final a Mostra Audiovisual TV Pelourinho Olodum realizará a exibição dos trabalhos realizados, que serão mini-documentários sobre a história do Olodum.

O curso tem como base aulas de formação teórica, para proporcionar um lastro de informações fundamentais para quem deseja aprofundar-se na teoria e na fundamentação dos conceitos do campo cinematográfico e audiovisual; de Análise e Pensamento Críticos; de Desenvolvimento Vocacional; e de Acompanhamento Criativo.

As aulas serão presenciais expositivas e dialogadas, com estudo dirigido e mapeamento, apreciação e análise de material audiovisual a partir da metodologia triangular proposta pela professora Ana Mae Barbosa.

Será disponibilizado profissional de LIBRAS para acompanhamento de alunos com deficiência auditiva. Produtos audiovisuais que sejam apresentados durante as aulas terão a possibilidadede audiodescição e legendagem descritiva, quando necessário, para a acessibilidade de pessoas cegas ou surdas, respectivamente. Todos os professores são profissionais com larga experiência nas suas áreas de atuação.