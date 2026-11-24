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Uma das principais curiosidades sobre o próximo grande vilão da Marvel acaba de ganhar uma resposta. Em entrevista à Entertainment Weekly, Joe Russo, codiretor de Vingadores: Doutor Destino, revelou detalhes sobre a origem de Victor Von Doom no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) e confirmou que o personagem tem uma ligação antiga com o Quarteto Fantástico.

Interpretado por Robert Downey Jr., o antagonista pertence ao mesmo universo que Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) e Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach).

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A conexão não se limita à existência dos personagens no mesmo mundo: Victor e Reed compartilham um passado que promete influenciar diretamente os acontecimentos do filme.

A revelação também aproxima a adaptação da história tradicional dos quadrinhos, nos quais Doutor Destino é um dos principais adversários do Quarteto Fantástico.

Doutor Destino e Reed Richards têm passado em comum

Segundo Joe Russo, Victor Von Doom e Reed Richards foram amigos próximos durante a juventude, quando estudavam na universidade. A relação anterior entre os dois será um dos elementos centrais da narrativa, acrescentando um conflito pessoal à rivalidade entre os personagens.

O diretor destacou a importância desse vínculo para o desenvolvimento da história. “O amor e o respeito que Doutor Destino e Reed nutrem um pelo outro em Doutor Destino [filme] são fundamentais para a narrativa”, diz Joe.

Victor Von Doom e Reed Richards compartilham um passado que promete influenciar o filme - Foto: Divulgação

Pedro Pascal, responsável por interpretar o Senhor Fantástico, também comentou as diferenças entre os antigos amigos. Para o ator, embora os dois compartilhem capacidades intelectuais extraordinárias, suas escolhas os colocam em lados opostos.



“Reed se esforçou para usar seu poder — sua inteligência e compreensão da ciência — em prol de sua família e da humanidade; já o Destino, dotado de um poder intelectual equivalente, se não superior, utiliza-o para conquistar poder de maneiras questionáveis. Há um conflito fascinante aí, com os dois situados em extremos opostos do espectro”, afirmou.

A relação promete acrescentar outra dimensão ao confronto, já que a disputa entre os personagens envolve não apenas suas habilidades, mas também visões diferentes sobre o uso do conhecimento e do poder.

Origem do vilão também envolve magia sombria

Outro aspecto revelado pelos irmãos Russo é a ligação de Victor Von Doom com o ocultismo. Joe explicou que o personagem passou a recorrer a forças sobrenaturais depois de enfrentar uma perda trágica.

Ao comentar o caminho escolhido pelo antagonista, o cineasta revelou que ele encontrou na magia uma forma de lidar com o acontecimento. Victor recorreu a “uma magia muito sombria e ancestral”, conta Joe. “Tudo em seu mundo deriva disso.”

A informação indica que a construção do novo vilão não ficará restrita à inteligência científica e às habilidades tecnológicas. A presença de elementos sobrenaturais também terá importância para compreender suas motivações e sua trajetória no MCU.

Quem está no elenco de Vingadores: Doutor Destino?

Além de Robert Downey Jr. como Victor Von Doom, o longa reúne personagens de diferentes fases do Universo Cinematográfico da Marvel.

Entre os retornos estão Chris Evans como Steve Rogers, Chris Hemsworth como Thor, Anthony Mackie como Capitão América, Sebastian Stan como Soldado Invernal e Paul Rudd como Homem-Formiga.

O elenco também conta com integrantes do Quarteto Fantástico:

Pedro Pascal: Reed Richards;

Vanessa Kirby: Sue Storm;

Joseph Quinn: Johnny Storm;

Ebon Moss-Bachrach: Ben Grimm.

Entre os personagens apresentados nas fases mais recentes do MCU estão Simu Liu como Shang-Chi, Danny Ramirez como Falcão e Tenoch Huerta como Namor. A produção ainda reúne integrantes de Thunderbolts, como Florence Pugh, Wyatt Russell, David Harbour, Hannah John-Kamen e Lewis Pullman.

Outra participação aguardada é a dos X-Men clássicos dos filmes da antiga Fox. Patrick Stewart retorna como Professor X, Ian McKellen como Magneto, James Marsden como Ciclope, Alan Cumming como Noturno, Kelsey Grammer como Fera e Rebecca Romijn como Mística. Channing Tatum também volta como Gambit, personagem apresentado em Deadpool & Wolverine.

Quando estreia Vingadores: Doutor Destino?

Com direção de Anthony e Joe Russo, responsáveis por Vingadores: Ultimato, o filme tem roteiro de Michael Waldron, conhecido por Loki, e Stephen McFeely, também de Ultimato.

Vingadores: Doutor Destino (Avengers: Doomsday, no título original) tem estreia marcada para 16 de dezembro de 2026, nos cinemas.