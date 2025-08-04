Wandinha 2ª temporada: veja datas e horários dos novos episódios

Segunda temporada de Wandinha chega na netflix - Foto: Reprodução| Netflix

A nova temporada do sucesso da Netflix está próxima: Wandinha. A história, que acompanha a vida de uma integrante da família Addams enquanto estuda na Escola Nunca Mais, promete uma segunda temporada ainda mais assustadora e misteriosa.

Quando estreia a segunda temporada de Wandinha?

A continuação da trama estreia nesta quarta-feira, 6 de agosto, e a narrativa volta a se desenrolar pelos corredores da Escola Nunca Mais, onde a protagonista enfrentará novos inimigos e infortúnios.

Qual a história da segunda temporada de Wandinha?

Nesta temporada, Wandinha precisará lidar com a família, os amigos e adversários em mais um ano repleto de caos. Com sua inteligência e charme característicos, ela mergulha em um novo mistério sobrenatural que promete arrepiar os fãs.

Episódios

A segunda temporada será dividida em duas partes, lançadas entre agosto e setembro. Cada parte contará com quatro episódios disponibilizados de uma só vez.

Episódios 1 a 4: lançamento em 6 de agosto, às 4h da manhã.

Episódios 5 a 8: lançamento em 3 de setembro, também às 4h da manhã.

A terceira temporada da série já foi confirmada pela Netflix, mas a data de estreia ainda não foi divulgada.