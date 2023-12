ACB apresenta Código de Ética e Conduta | A TARDE

A Associação Comercial da Bahia (ACB) deu, ontem, um novo passo no processo de atualização de suas práticas de governança, com a apresentação do Código de Ética e Conduta e de Políticas do Sistema de Integridade, que vai definir os princípios que orientem a conduta ética e transparente de todos os seus associados, colaboradores, fornecedores, prestadores de serviço e demais públicos de interesse.

Coordenado por Roberta Carneiro, advogada especialista em Integridade e Governança Corporativa, e fruto de uma parceria com o Compliance Women Committee, o Código da ACB traz as políticas, diretrizes, canal de denúncias e demais instrumentos, com o objetivo promover a cultura de integridade e também prevenir, detectar e sanar desvios de conduta, fraudes, atos de corrupção, lavagem de dinheiro, atos ilícitos praticados contra a administração pública ou privada, questões relacionadas à conflito de interesses, assédio sexual e moral, dentre outras questões.

“Em conversa com o presidente Paulo Cavalcanti foi apresentada a necessidade de sistematizar o programa de compliance da ACB, visando inclusive a sua adaptação à realidade contemporânea, e também em promover uma cultura de transparência e integridade necessária para que a casa possa seguir para o próximo século. Para isso, contamos com diversas voluntárias que estão entre as mais destacadas do mercado local no que tange à implementação de programas de integridade, de compliance e de LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), para que a ACB continue nesse movimento de vanguarda em defesa do desenvolvimento econômico sustentável”, justifica Roberta.

Uma das consultoras da realização do projeto, a advogada Maria Clara Seixas, especialista em Compliance, Direito Digital, LGPD e IA Law, acrescenta que o trabalho buscou respeitar toda a tradição e princípios da ACB e tudo que já vinha sendo feito.

“Procuramos trazer isso de forma acessível, para que qualquer pessoa que tenha contato com a instituição possa saber qual é o perfil da ACB e o que se espera dela. É importante que todos conheçam o Código para que haja o alinhamento de expectativas e condutas, permitindo a potencialização de parcerias que respeitem a integridade da instituição”, explica Maria Clara.

Na avaliação de Maiza Almeida, funcionária da ACB, além de orientar e facilitar o dia a dia, o Código de Ética e Conduta e de Políticas do Sistema de Integridade representa também novas perspectivas de modernização da entidade.

“Eu vejo a iniciativa como algo bem futurista para uma casa com mais de 200 anos de existência. Esta nova organização vai melhorar a administração das rotinas diárias entre a casa e seus colaboradores, tornando mais fácil para a gente colocar em prática tudo o que é planejado. É mais uma iniciativa criada pela visão humana do presidente Paulo Cavalcanti e estamos todos torcendo para que dê certo”, elogia Maiza.

Além de Roberta Carneiro e Maria Clara Seixas, o Código de Ética e Conduta e de Políticas do Sistema de Integridade da ACB conta ainda com as colaborações voluntárias de Aline Ribeiro, Ana Paula Studart, Jéssica Costa, Lorena Bernadino, Luciana Novaes, Mayanne Pontes, Mônica Palma, Olívia Pimentel e Tássia Seixas.