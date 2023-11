ACB debate avanços no terceiro setor | A TARDE

O Núcleo de Cidadania Empresarial e Terceiro Setor da Associação Comercial da Bahia (ACB) realizou reunião na última segunda-feira, com o tema “O Terceiro Setor como Via Cidadã”, para apresentar e debater o papel complementar ao Estado na execução das políticas públicas e no engajamento da sociedade.

Participaram do encontro a coordenadora do Núcleo, Karine Rocha, o presidente da Comissão Nacional de Direito do Terceiro Setor do Conselho Federal da OAB, André Carvalho, o secretário-geral da Comissão Especial do Terceiro Setor OAB/BA, Etides Yuri, e o presidente da ACB e fundador do Movimento Via Cidadã Paulo Cavalcanti.

Como justificou Karine, a reunião representa a busca por uma atuação profissionalizante para o terceiro setor. “É preciso se pensar em uma filantropia estratégica, capacitar a sociedade civil para atuar diante dos avanços das demandas sociais, principalmente em áreas que as ações do Estado muitas vezes não alcançam, atuando para promover a cidadania participativa transformadora”.

Levantando a questão da imunidade tributária para o terceiro setor, André Carvalho apontou a iniciativa como caminho para a garantia de direitos. “O terceiro setor executa as políticas sociais do governo de forma muito mais eficiente e termina sendo o grande prejudicado. Esse é o sentimento que a gente tem em uma sociedade que por mais que se gaste, não se consegue ter efetividade. Essa é a voz que a Associação Comercial da Bahia pode ter nesse debate, levantar essas questões para que realmente possamos ter mudanças na sociedade e buscar um pouco mais de justiça social”.

Ao elogiar a criação do Núcleo na ACB, Etides Yuri disse que o mesmo vai proporcionar um desenvolvimento enorme para o terceiro setor na Bahia. “Precisamos publicizar que existe esse Núcleo na ACB e trazer os gestores para perto. Com isso, vamos conseguir agregar mais gestores com a consciência cidadã e empresarial no terceiro setor”.

Coordenador de Desenvolvimento Econômico na Associação de Moradores do Conjunto Santa Luzia, no bairro do Uruguai, em Salvador, Carlos Eduardo Barbosa, destacou a importância de a classe empresarial estar mais sensível às questões sociais. “A gente precisa avançar para que esse discurso se torne efetivo enquanto ações. Precisamos pensar no desenvolvimento a partir dessa perspectiva de inclusão, de democracia financeira. E vindo do setor empresarial, isso se torna mais importante ainda”.

Representando o Movimento Via Cidadã, Cris Santos ressaltou o papel das organizações do terceiro setor para o desenvolvimento do país. “Por isso, nosso propósito é unir instituições em uma rede nacional, para fortalecer ações e continuar promovendo momentos de diálogo, reconhecimento, diversidade de saberes e aprendizado”.

Já o presidente da ACB aproveitou o encontro para apresentar um projeto de lei de iniciativa popular voltado para maior dedução no imposto de renda das doações às Santas Casas e um aplicativo que vai oferecer acolhimento e orientação a “empresários raiz”. “O terceiro setor também precisa ensinar as pessoas a terem sentimento de pertencimento e unidade em relação ao nosso país”, finalizou Cavalcanti.