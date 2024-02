O acolhimento ao empreendedorismo feminino na ACB | A TARDE

O acolhimento e o estimulo ao empreendedorismo feminino está na pauta na Associação Comercial da Bahia (ACB). A entidade acredita que é fundamental a participação e a liderança das mulheres no mundo dos negócios, como caminho para o desenvolvimento econômico e social, com geração de empregos e riquezas.

Assim, na quinta-feira (25), a casa promoveu um encontro com um grupo de mulheres empreendedoras do subúrbio ferroviário de Salvador para orientações, incentivos e formalização de seus negócios.

Como justificou o presidente da ACB, Paulo Cavalcanti, o empreendedorismo é um caminho para superar as altas taxas de desemprego e informalidade na economia brasileira e, por isso mesmo, toda empreendedora raiz tem o direito de brotar e frutificar.

“Manter um negócio aberto e competitivo neste ambiente empresarial hostil do nosso país não é tarefa fácil. Assim, mais do que “ensinar a pescar”, precisamos de complementariedade, acolher estas empreendedoras, oferecer o necessário acompanhamento com capacitação, orientação e apoio financeiro, guiar suas jornadas empreendedoras até que se sintam realmente preparadas para caminharem de forma autônoma”, esclarece Cavalcanti.

Na sexta-feira (26), foi a vez da visita da diretoria da BPW (Business Professional Women), que apresentou a 36ª. Conferência das Associações de Mulheres de Negócios e Profissionais do Brasil (CONFAM), programada para o mês de setembro, em Salvador.

Com grande representatividade de empresárias, gestoras, políticas, líderes associativistas, representantes de bancos e cooperativas, a reunião reforçou a importância do acolhimento e da difusão do conhecimento para o fortalecimento do empreendedorismo feminino.

Presidente da BPW Brasil, Alisson Lubascher, disse que “a intenção é levar informação, instruir, auxiliar e fortalecer as mulheres, como parte do processo de construção de uma nação com educação, com cultura e como bons resultados financeiros para a cidade e para todos nós”.

Já a presidente da BPW Salvador, Rose Rozendo, ressaltou que “este será um momento ímpar para o empreendedorismo feminino baiano, pois vai proporcionar ao ecossistema de empreendedorismo feminino da cidade oportunidades de conexão e de fazer negócio com mulheres do Brasil”.

Vice-presidente da ACB e integrante da diretoria da BPW Salvador, a contadora Maria Constança Carneiro Galvão também ressaltou o papel da ACB na promoção da presença das mulheres no ambiente empresarial. Como destacou, com 213 anos de história, esta é a primeira vez que a ACB tem equidade em sua diretoria executiva, composta por cinco mulheres e cinco homens.

“Com esta conscientização de direitos iguais entre os gêneros, aliado ao empreendedorismo, não temos dúvida de que alçaremos voos ainda mais altos. Afinal, estamos firmes, ativas e perseguindo sempre um ideal, que é a valorização profissional’’.