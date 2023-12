O Natal da Associação Comercial da Bahia | A TARDE

Amanhã, a Associação Comercial da Bahia (ACB) realiza a sua última Reunião Plenária de 2023, quando também aguarda sua diretoria, conselheiros, associados, colaboradores, amigos e parceiros para a tradicional confraternização de Natal.

Sem dúvida, este está sendo mais um ano marcado por enormes desafios não apenas para a classe empresarial, mas para todos aqueles que desejam construir um país melhor para seus cidadãos. Assim, além dos balanços de tudo que foi realizado de importante ao longo de mais um ciclo que se encerra, será um momento para traçarmos os novos planos e projetos que fortaleçam a imagem da entidade como legítima casa do empresariado baiano.

Para isso, seguiremos contando com a contribuição voluntariosa de cada um dos nossos associados, diretores e conselheiros, sem deixarmos de estar alinhados a um amplo movimento de consciência cidadã participativa transformadora como caminho para a construção do Brasil que desejamos para nós, para nossas famílias e para toda a sociedade.

No Brasil do presente, onde mais da metade da força de trabalho está na informalidade e não tem sentimento de autoestima cidadã e pertencimento, precisamos reconhecer a necessidade de uma solidariedade inovadora, que seja feita em complementariedade a uma maior profundidade em nossas ações para que, assim, possamos obter efetividade e atingirmos positivamente toda sociedade, incluído micro e pequenas empresas, além dos empreendedores informais.

Ao longo deste ano, a ACB buscou novos caminhos e foram tratadas pautas como representação empresarial e valorização do empresário e da função social da empresa, formalização de trabalhadores, revitalização do bairro do Comércio, impulsionamento da economia do mar na Bahia, saúde e saneamento básico, educação e segurança pública de qualidade, portos e estradas, comércio exterior e outros temas que fazem parte da agenda de trabalho dos nossos núcleos e comissões temáticas.

Em 2024, seguiremos firmes nesta jornada que irá completar 213 anos, sempre com estratégias de muito trabalho e determinação, buscando o envolvimento de todos os setores produtivos da Bahia.

É a união e participação dos empresários e das entidades associativistas, com demonstração de apoio, sugestão de ideias e projetos que nos torna uma voz com representatividade e ressonância para nos manteremos fortes na luta pelas transformações necessárias para o país.

Juntos e unidos, de forma harmônica e contributiva, seguiremos demonstrando a força e o valor da classe empresarial baiana e brasileira.