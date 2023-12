O reconhecimento às políticas de gestão da ACB | A TARDE

O mês de dezembro tem sido de conquistas e reconhecimentos para a Associação Comercial da Bahia (ACB), que foi contemplada com o Selo Pacto pela Mulher, da Prefeitura de Salvador, e o Pacto pela Integridade, promovido pelo Compliance Women Committee Bahia, Fecomércio/BA e Unifacs.

O Selo Pacto pela Mulher foi entregue na quinta-feira, dia 7, durante a confrater nização de fim de ano da ACB, como reconhecimento às políticas de inclusão e equidade que a entidade vem promovendo. Atualmente, a casa do empresariado baiano conta com cinco vice-presidentes mulheres, o mesmo número de homens.

“Antigamente ficávamos atrás das câmeras. Hoje somos protagonistas das nossas histórias, buscando espaço e valorização da mulher. Precisamos vivenciar sempre que a ACB, na gestão de Paulo Cavalcanti, fez a equidade de mulheres e homens na sua diretoria. Registro aqui um sinal de alerta para que as mulheres sejam protagonistas de sua história, pois lugar de mulher é onde ela quiser, com ética, elegância, respeito, dignidade e profissionalismo, sempre”, ressalta Maria Constança Galvão, atual vice-presidente e uma das mais longevas diretoras da ACB.

Também vice-presidente na ACB, Rosemma Maluf diz que é uma grande responsabilidade fazer parte do Comitê Gestor do Selo Pacto pela Mulher, regulamentado pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), que visa fomentar a participação cada vez maior de mulheres no mercado de trabalho, valorizando as empresas que dão oportunidade de emprego e, consequentemente, fortalecem a autonomia financeira das mulheres.

“Vale destacar que as mulheres correspondem a aproximadamente 52% da população e, no Brasil, somos 45% dos chefes de família. Somos força de trabalho e de consumo. Mais mulheres no mundo dos negócios significa desenvolvimento para a sociedade”, complementa Rosemma.

Agnaluce Moreira, que atualmente coordena o Núcleo de Saúde da ACB, expressa que se trata de uma experiência gratificante e empoderadora, representando um reconhecimento tangível dos esforços em prol da equidade de gênero e da prevenção da violência contra a mulher.

“Essa distinção me enche de orgulho por fazer parte, indicando um compromisso ético e social. Inspira sentimento de pertencimento a uma comunidade mais ampla de organizações com valores similares, motivando-nos a permanecer na vanguarda das iniciativas transformadoras em direção a sociedades mais justas e igualitárias”, pontua.

Já o Pacto pela Integridade foi assinado na segunda-feira (dia 11), durante o I Fórum Integridade Bahia, na Casa do Comércio, com o propósito de promover o desenvolvimento econômico sustentável e a geração de valor compartilhável através da integridade.

“A nossa sociedade precisa seguir despertando para a importância da consciência cidadã participativa, que é o melhor caminho para as transformações sociais que buscamos. Como bem define minha amiga Roberta Carneiro, advogada idealizadora do Pacto, a integridade é fonte de prosperidade e de uma sociedade mais justa e inclusiva”, finaliza Paulo Cavalcanti, presidente da ACB.