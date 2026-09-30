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Saúde na Bahia: conectar para transformar

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Agnaluce Moreira*
Por Agnaluce Moreira*
Agnaluce Moreira
Agnaluce Moreira - Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

Hoje, a Associação Comercial da Bahia lança sua Câmara de Saúde. Mais do que inaugurar um novo espaço institucional, iniciamos uma agenda construída a partir de uma convicção: transformar a saúde da Bahia exige menos ilhas e mais pontes.

A saúde é a espinha dorsal da sociedade. Tudo passa por ela. Precisamos de saúde para trabalhar, produzir, empreender, aprender, inovar, cuidar e viver. Por isso, falar de saúde é também falar de desenvolvimento económico e social, de oportunidades e de qualidade de vida.

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Essa cadeia é ampla. Hospitais, laboratórios, clínicas, operadoras, indústria, universidades, profissionais, startups, empresas de tecnologia, setor público e terceiro setor fazem parte de um mesmo ecossistema. O desafio é aproximar competências e criar conexões capazes de converter conhecimento e capacidade de realização em soluções concretas.

É esse o papel que queremos assumir. A Câmara não nasce para ser apenas mais um espaço de palestras e debates. Nasce como um ambiente de articulação, escuta e construção, capaz de identificar gargalos, reconhecer oportunidades e transformar diálogo em propostas, parcerias e projetos.

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Nossa agenda contempla temas que já redesenham o setor: inovação, inteligência artificial e transformação digital, novos modelos de acesso, prevenção, bem-estar, longevidade saudável, experiência do paciente e novas formas de cuidado. Também queremos aproximar healthtechs, novas lideranças e instituições, promovendo a troca de conhecimento, a escuta ativa e a colaboração.

apresentado o projeto Bahia Turismo de Saúde, iniciativa construída em parceria, da qual a Câmara participa como um dos atores. A proposta conecta saúde, turismo e serviços, ampliando as possibilidades para Salvador e para a Bahia em um segmento que reúne assistência, hospitalidade, experiência e desenvolvimento econômico.

Outras frentes previstas incluem a ampliação do acesso, a promoção da saúde, a inovação e a produção de conhecimento, com grupos de trabalho e projetos estruturantes. Queremos uma Câmara viva, com capacidade de articulação e foco em entregas.

Conectar para transformar significa exatamente isso: aproximar quem pode construir junto e fazer dessa articulação uma força de desenvolvimento para a Bahia.

*Agnaluce Moreira é vice-presidente da Associação Comercial da Bahia e coordenadora da Câmara de Saúde

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