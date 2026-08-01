Está usando Mounjaro? Estes são os carboidratos que você não deve cortar da dieta

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O tratamento da obesidade, doença que, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), acomete mais de um bilhão de pessoas, vive uma nova era. O uso de medicamentos como o Mounjaro (tirzepatida) vem transformando a vida de milhares de pessoas.



Estudos clínicos apontam redução do apetite e perda significativa de peso. Esses fatores estão fazendo com que a medicação ganhe cada vez mais espaço nos consultórios e também nas discussões em redes sociais.



Porém, junto com o entusiasmo pelos resultados, surgiu um erro frequente: acreditar que basta utilizar a medicação e eliminar os carboidratos da alimentação para emagrecer mais rápido. Essa estratégia, na verdade, coloca em risco um dos maiores patrimônios do corpo: a massa muscular.

Perder peso não significa necessariamente melhorar a saúde

O verdadeiro objetivo do tratamento da obesidade deve ser reduzir a gordura corporal preservando músculos, força, disposição e qualidade de vida. Para isso, alimentação equilibrada, exercício físico e acompanhamento nutricional são fundamentais.



O Mounjaro atua imitando dois hormônios produzidos naturalmente pelo intestino: o GLP-1 e o GIP. Esses hormônios participam do controle da glicemia, aumentam a sensação de saciedade e retardam o esvaziamento do estômago. Na prática, o seu uso faz a pessoa sentir menos fome e reduzir a ingestão calórica.

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Inicialmente desenvolvido para o tratamento do diabetes tipo 2, o medicamento também apresentou resultados importantes no tratamento da obesidade, especialmente em pacientes com excesso de peso associado a doenças como hipertensão, resistência à insulina, alterações de colesterol e apneia do sono.

Vale lembrar que a obesidade é uma doença crônica, multifatorial e progressiva. Por isso, assim como ocorre em outras condições de saúde, o paciente precisa de tratamento medicamentoso combinado à mudança de hábitos.

Mounjaro ajuda, mas não substitui hábitos saudáveis

Apesar de representar um grande avanço, a tirzepatida não substitui uma alimentação adequada nem a prática de atividade física. O medicamento reduz a fome, mas não escolhe a qualidade dos alimentos consumidos, não preserva os músculos sozinho e não ensina hábitos sustentáveis.

Na prática clínica, é comum encontrar pacientes que, ao perceberem a redução do apetite, passam a comer pouco e retiram grupos alimentares importantes, acreditando que isso irá acelerar o emagrecimento.

Embora a balança possa mostrar uma redução rápida de peso, parte dessa perda pode representar também diminuição de massa muscular, comprometendo força, metabolismo e desempenho físico, além de aumentar o risco de recuperar o peso posteriormente.

O objetivo deve ser melhorar a composição corporal. Para isso, é preciso reduzir a gordura e preservar ou aumentar a massa muscular.

O papel do nutricionista durante o uso do Mounjaro

Quando o apetite diminui, a qualidade da alimentação se torna ainda mais importante. Cada refeição precisa fornecer nutrientes suficientes, mesmo em menor quantidade. O planejamento alimentar deve considerar características individuais como idade, composição corporal, rotina, nível de atividade física, exames laboratoriais e objetivos.

Entre as principais funções do acompanhamento nutricional estão:

Garantir consumo adequado de proteínas para preservar músculos;

Ajustar carboidratos conforme a rotina e os treinos ;

; Prevenir deficiências nutricionais;

Auxiliar no controle dos efeitos gastrointestinais da medicação;

Organizar a rotina alimentar; e

Construir hábitos que possam ser mantidos a longo prazo .

Mais do que montar um cardápio, o nutricionista ajuda o paciente a desenvolver uma relação sustentável com a alimentação.

Por que não devemos eliminar os carboidratos ao usar Mounjaro?

Um dos maiores erros durante o tratamento com Mounjaro é cortar quase completamente os carboidratos. A ideia de que “menos carboidrato significa mais emagrecimento” parece simples, mas o organismo funciona de maneira muito mais complexa.

Os carboidratos são a principal fonte de energia do corpo. Eles abastecem o cérebro, os músculos e diversos órgãos.

Alimentos como arroz, feijão, frutas, aveia, mandioca e batata-doce fornecem glicose, que é utilizada para gerar energia e é armazenada na forma de glicogênio nos músculos e no fígado.

Esse estoque é essencial durante atividades físicas, especialmente na musculação. Quando os carboidratos são reduzidos de forma exagerada, podem surgir sintomas como cansaço, queda de rendimento, dificuldade de concentração e recuperação muscular mais lenta.

Além disso, quando falta energia, o organismo pode utilizar aminoácidos provenientes da musculatura para produzir glicose, aumentando o risco de perda de massa magra.

A preservação dos músculos é fundamental não apenas pela estética. A massa muscular melhora o controle da glicemia, protege as articulações, aumenta a capacidade funcional e contribui para um envelhecimento mais saudável.

Quais carboidratos priorizar durante o uso do Mounjaro?

O objetivo não é retirar carboidratos, mas escolher as melhores fontes. Entre as opções estão:

Arroz integral;

Aveia;

Batata-doce;

Mandioca;

Inhame;

Feijão;

Lentilha;

Grão-de-bico;

Quinoa;

Frutas como banana, maçã, mamão, kiwi e frutas vermelhas.

Esses alimentos fornecem energia, fibras, vitaminas e minerais importantes para o organismo. A quantidade adequada depende de cada pessoa.



Um indivíduo sedentário possui necessidades diferentes de alguém que pratica musculação regularmente, por isso a estratégia deve ser individualizada.



Musculação é uma grande aliada do tratamento da obesidade

A atividade física, especialmente o treinamento de força, é uma das principais ferramentas para preservar músculos durante o emagrecimento. Quando associada a uma boa ingestão de proteínas e carboidratos, a musculação sinaliza ao organismo que aquele músculo deve ser mantido.

O melhor resultado acontece quando três pilares caminham juntos: medicamento, alimentação personalizada e exercício físico.

Case de paciente em tratamento da obesidade com medicamento e mudança de hábitos

Lembra o erro comum que citei no início da coluna? Eu já atendi uma paciente com obesidade que tinha essa crença. Aos 36 anos, ela procurou atendimento médico para começar o tratamento com Mounjaro após acompanhar muitos resultados positivos nas redes sociais.

O meu objetivo é ajudar homens e mulheres a alcançarem a sua melhor versão através da alimentação individualizada. - Foto: Acervo pessoal

Ela já praticava musculação, mas acreditava que para acelerar o efeito da medicação precisava cortar os carboidratos. Arroz, frutas e outros alimentos pararam de fazer parte da sua rotina. A paciente tinha uma alimentação baseada em proteínas e saladas. Nas semanas seguintes a essa decisão, apesar da perda de peso, começou a apresentar fadiga, queda de força e dificuldade nos treinos com a recuperação muscular prejudicada.



Durante a avaliação nutricional, identifiquei que a ingestão de proteínas estava adequada, mas os carboidratos estavam muito abaixo das necessidades para sua rotina de exercícios.

O plano alimentar dela foi ajustado com a reintrodução estratégica de carboidratos antes e após os treinos, incluindo alimentos como aveia, frutas, arroz, feijão, mandioca e batata-doce. Com o ajuste, a paciente recuperou disposição, melhorou sua performance nos treinos e passou a evoluir na composição corporal, reduzindo gordura sem comprometer a massa muscular.

Esse é o verdadeiro objetivo do tratamento: um emagrecimento que melhora saúde, funcionalidade e qualidade de vida.

Você também usa a medicação? Fique atento

O Mounjaro representa um avanço importante no tratamento da obesidade, mas nenhum medicamento substitui os pilares de um estilo de vida saudável.

Carboidratos não são inimigos. Quando escolhidos corretamente e consumidos na quantidade adequada, são aliados da saúde, do desempenho físico e da preservação muscular.

Mais do que perder peso, o objetivo deve ser construir um corpo mais forte, funcional e saudável. A verdadeira transformação acontece quando medicamento, alimentação, exercício físico e acompanhamento nutricional caminham juntos.