Ao agro será necessário reunir a publicidade à propaganda

A publicidade vem se tornar pública. A propaganda vem da propagação. Tem origem na própria agricultura, técnica de plantar mudas ou produzir como na poda e cultivo das videiras para fazer as plantas crescerem. Logo nada mais simples e óbvio de conectarmos a propaganda com o agro. Ou seja, o publicitário com o agricultor.

A propaganda voltou à difusão de conceitos, crenças, valores e foi formalmente reunida em 1622 pelo papa Gregório XV criando uma “Congregatio de Propaganda Fide”. Essa comissão de cardeais era chamada de propaganda e tinha como objetivo propagar a fé católica. Modernamente a publicidade é tida para a venda de produtos e serviços, enquanto a propaganda para valores, conceitos, políticas, ideias.

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Nas guerras do século XX, a utilização da propaganda foi decisiva e relevante, ou que pode ser analisada na obra “Anúncios que venceram a guerra”. Também no livro “Mein Kampf”, Hitler destaca que a Alemanha perdeu a 1ª Guerra para a propaganda aliada, o que explica sua total alucinação e exigência de propaganda comandada pelo seu publicitário Goebbels, onde à época até uma mídia totalmente inovadora foi usada, o telegrama.

A arte publicitária se reúne à propaganda, pois as marcas agora se conectam por valores, estilos de vida. No âmbito do agronegócio, os movimentos ESG dão legitimidade à originação de alimentos, fibras, energia, meio ambiente. Portanto, a inexistência ou um relaxamento na gestão das estratégias de publicidade e propaganda do agro brasileiro para a sociedade brasileira e para as sociedades internacionais consumidoras clientes do Brasil não se justifica e, ao contrário, passa a ser fator crítico de sucesso daqui para a frente.

Dessa forma a originação tropical brasileira ambiental exige ser apresentada ao mundo não apenas para o tornar “pública” de todos e não de alguns, mas exige as estratégias de propaganda para mudança de percepções que utilizaram com a desinformação e fake news atrasam o crescimento brasileiro, criam barreiras sem sentido racional, além de deficiências o mundo inteiro.

A propaganda do agro tropical nacional precisa conquistar corações e mentes. Exige talento criativo e de forte empatia com a cidadania mundial, e para que isso seja realizado precisamos de filtros, ultrapassar barreiras perceptuais instaladas nas populações.

Significa que não basta se tornar público, será necessário conquistar em alta velocidade com forte empatia a percepção de sermos um país que recebeu todos os povos do mundo. Aqui nos reunimos, casamos e nos misturamos. Aqui somos todos imigrantes. E foram estes povos que se tropicalizaram, se amalgamaram que criaram uma segurança alimentar, energética surpreendente para o mundo todo.

E temos muito daqui para a frente a ser feito não só para o Brasil, mas para todos. Amazônia, pantanal, caatinga, pampa, mata atlântica, em cada bioma existem centenas de microbiomas. A maior reserva de água doce do mundo há um potencial gigantesco para a governança da governança de sistemas agrosilvipastoris, o que será cada vez mais sagrado nas mudanças climáticas.