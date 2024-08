Excepcional vitória

Gabi Portilho comemora gol contra a Espanha - Foto: ROMAIN PERROCHEAU / AFP

A Seleção Brasileira feminina de futebol, que tinha surpreendido na vitória sobre a França após duas fracas atuações com derrotas, foi espetacular contra a Espanha, campeã do mundo, na vitória por 4x2. A equipe brasileira deixou de ser surpresa, um herói improvável, para ser uma realidade, uma excelente equipe, com chances de ganhar a medalha de ouro contra o EUA.

A equipe brasileira, em vez de ficar muito atrás, fazer uma retranca, como no jogo anterior contra a Espanha, alternou a marcação por pressão para recuperar a bola no campo adversário com ótimos e rápidos contra-ataques. Fez quatro gols e poderia ter marcado mais. Todas atuaram muito bem, especialmente a goleira Lorena e a atacante Gabi Portilho, com sua velocidade e ótima técnica, além do treinador Arthur Elias, com uma estratégia corajosa, criativa e eficiente.

Rebeca Andrade, seis medalhas (quatro em Paris e duas em Tóquio), é a maior atleta brasileira da história olímpica. Rebeca, você é demais! A reverência da ginasta Simone Biles a Rebeca foi uma ação de grandeza esportiva.

Rebeca Andrade comemora a conquista da medalha | Foto: Wander Roberto/COB

Se os EUA, quando invadiu o Iraque, participaram com todos os atletas nas olimpíadas, é absurdo proibir os atletas russos de representarem o seu país, assim como não faz sentido restringir, como muitos querem, a presença dos atletas de Israel. Os atletas, de todo o mundo, contra ou a favor dos governantes de seus países, têm o direito de lutar pelos seus sonhos.



Por que os comentaristas de todos os esportes nas olimpíadas, como a ginasta Dayane dos Santos, dão ótimas e detalhadas explicações técnicas sobre cada disputa, enquanto vários comentaristas de futebol insistem nos chavões e nas análises óbvias? Nem todos. Dodô, o centroavante de gols bonitos, é lúcido, conciso e brilhante nos seus comentários.

Dodô me lembrou de outro grande centroavante, Altafini Mazzola, campeão do mundo em 1958. Após o mundial ele foi para Itália jogar e depois se tornou comentarista da TV italiana. Encontrei-o em algumas coberturas de Copa do Mundo. Perguntei como se sentia no trabalho e ele disse que apenas fazia comentários nos lances de gols ou de quase gols. É o olhar de quem sabe, o que não significa que é essencial ser um atleta profissional para se tornar um ótimo comentarista como Paulo Calçade e Alexandre Lozetti.



O meia uruguaio De Arrascaeta durante treino no Ninho do Urubu | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Hoje é dia de decisões na Copa do Brasil. O Flamengo, que poupou todos os titulares, jogou muito mal na derrota para o São Paulo no sábado pelo Brasileirão. O elenco é bom, mas nem tanto. Sem Pedro, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, se torna um time comum. Discordo de Tite e de outros treinadores brasileiros que, com frequência, poupam todos os titulares nesta situação. Bastaria alternar alguns jogadores como fazem as grandes equipes do futebol mundial.



Outros elencos de times brasileiros são excessivamente elogiados, como os do Atlético-MG e do Inter. O Galo tem deficiências na zaga, no meio campo e nem todos os titulares possuem reservas do mesmo nível. Scarpa não é um meio-campista. Atua pela direita e faz excepcionais cruzamentos. No Inter, valorizam demais o centroavante Valencia. Ele parece um grande atacante, mas não é. É confuso e erra demais as finalizações.

No futebol, na sociedade e na política, criam conceitos equivocados, chavões e passam a repeti-los como se fossem grandes verdades. Quem emite uma opinião diferente costuma ser isolado, às vezes cancelado, para sempre.