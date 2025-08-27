Rodri na reserva e clássicos agitam futebol brasileiro e europeu

Mesmo recuperado, Rodri segue no banco do Manchester City - Foto: Oli SCARFF / AFP

Na segunda rodada do campeonato inglês, o Manchester City, bastante renovado, perdeu em casa para o Tottenham por 2x0. O City jogou muito mal. Não entendi porque Rodri, que já tinha voltado a atuar semanas atrás após uma longa ausência por causa de uma contusão, continua na reserva. Entrou apenas na metade do segundo tempo. A televisão inglesa mostrou várias vezes o jogador no banco. Parecia querer compreender o motivo dele não está em campo. Passei toda a partida á espera de uma explicação, que não veio. Vou procurar saber.

Rodri possui uma grande qualidade, importantíssima para o meio-campista centralizado que inicia as jogadas ofensivas, a rapidez com que a bola chega e sai dos seus pés, com passes precisos, sem precisar trocar a perna nem mudar a posição do corpo. Jorginho é outro meio-campista especial. Os dois me fazem lembrar de Zé Carlos, companheiro no Cruzeiro. Ele, como Rodri, dominava a bola e, rapidamente, com passes precisos, curtos ou longos, fazia a bola chegar ao companheiro.

Tudo sobre Coluna do Tostão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Antes da Copa de 1970, Zé Carlos e Dirceu Lopes, outro craque, eram reservas na seleção sob o comando de João Saldanha. Zagallo assumiu o time, dispensou Zé Carlos e Dirceu Lopes e convocou dois centroavantes (Dario e Roberto), que foram meus reservas no mundial. A justificativa do técnico era que havia muitos meio-campistas e nenhum clássico centroavante.

O Brasil precisa formar mais excepcionais meio-campistas. Mais que isso, necessita preencher mais o setor e ter mais o comando da bola, do jogo e saber alterar o tempo certo de ficar com a bola e o de acelerar em direção ao gol.

Chocolate do Flamengo

No brasileirão, o Flamengo, com um show coletivo e individual, venceu o Vitória por 8x0. O Palmeiras também jogou muito bem na vitória por 3x0 contra o Sport. O destaque maior foi a dupla de atacantes com Vitor Roque e Flaco Lopes. O time passou a ter mais jogadas de ataque pelo centro, sem depender tanto das bolas cruzadas pelos lados.

Nesta quarta-feira, 27, pela Copa do Brasil, veremos dois clássicos regionais: Atlético-MG x Cruzeiro e Vasco x Botafogo. No momento, Cruzeiro e Botafogo estão melhores, mas como já dizia o filósofo Neném Prancha, há quase 100 anos, clássico é clássico.

Na vitória por 2x0 do Cruzeiro contra o Inter, Kaio Jorge e, principalmente, Matheus Pereira, fizeram belíssimos gols. Provavelmente, Matheus Pereira sabia que o goleiro Roger costuma jogar adiantado. Mas continuo na dúvida se Matheus Pereira, ao pedir a bola para o companheiro, já sabia que o goleiro estava mais á frente ou se ele tomou a decisão de jogar a bola por cima no instante do toque? Não importa.

Existe um saber inconsciente antes do pensamento. Ele sabe, mas não sabe que sabe. Os neurologistas chamam de inteligência cinestésica, a capacidade de, em uma fração de segundos, calcular todos os movimentos a sua volta.

Seleção Brasileira convocada

Na segunda-feira, Ancelotti chamou 25 jogadores para os dois jogos das eliminatórias. Gostei da convocação. Em várias posições, há mais de dois jogadores com níveis técnicos parecidos. Cada pessoa forma sua opinião. Neymar ficou de fora. Na entrevista, Ancelotti foi direto, contundente, ao dizer que para jogar na seleção é preciso estar em ótimas condições físicas. Acabou a bajulação.