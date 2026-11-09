O preço do bolsonarismo em Salvador: o avanço de Jerônimo e o desgaste de ACM Neto nos bairros

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) cresceu em 134 dos 135 bairros com presença das urnas em Salvador que podem ser comparados entre o segundo turno de 2022 e o primeiro turno de 2026, com alta média de 8,9 pontos percentuais por bairro, sendo que passou de 2 para 21 bairros vencidos na capital. Na cidade como um todo, o governador saiu de 35,5% para 44,5% dos votos válidos, enquanto ACM Neto caiu de 64,5% para 54,3%, perdendo 243 mil votos e recuando em 134 bairros, com as maiores quedas no Centro e no Subúrbio Ferroviário.

Este avanço do PT na disputa estadual se soma ao desempenho de Lula, que alcançou 73,2% em Salvador no segundo turno, a maior votação percentual do partido na capital desde 2010 (quando Dilma obteve 73,3%), terminando o primeiro turno à frente em 148 dos 150 bairros. O voto presidencial do PT vem subindo em Salvador a cada eleição desde 2014 (67,2% com Dilma, 68,6% com Fernando Haddad em 2018 e 70,7% com Lula em 2022), sendo que a novidade de 2026 está na combinação, já que em 2022 Lula cresceu enquanto o PT despencava na disputa estadual da capital, mas agora o crescimento lulista veio acompanhado de uma recuperação expressiva do candidato petista.

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A ruptura de um modelo e o custo da colagem com a extrema-direita

Há um elemento político que ajuda a explicar esta combinação, isto é, desde 2012, quando ACM Neto venceu pela primeira vez a prefeitura, o grupo construiu sua hegemonia em Salvador com um discurso mais avesso a alinhamentos nacionais, e em 2026, pela primeira vez, ACM Neto e Bruno Reis embarcaram no bolsonarismo sem pudor, com o PL na coligação e a campanha colada à candidatura de Flávio Bolsonaro no segundo turno. Os eleitores lulistas dos bairros populares responderam retirando parte do apoio que dava ao grupo, já que, na comparação com Bruno Reis em 2024, ACM Neto perdeu votos em 131 de 139 bairros e só cresceu em redutos de alta renda como Itaigara, Graça e Patamares.

Os desafios da oposição e os rumos para 2028

O fato é que ACM Neto e Bruno Reis caminham para completar 16 anos de hegemonia na capital em 2028 com o atestado de que se trata de um grupo claramente polarizado em torno do anti-lulismo. O desafio da base do governador está em construir, desde já, lideranças com presença pública forte em torno de um projeto para a cidade que vá além da oposição formal e que seja capaz de falar com o eleitor lulista dos bairros populares sobre mobilidade, emprego e serviços urbanos fundamentais, e não apenas sobre a agenda do governo do estado na capital.

Diante do fracasso eleitoral, ainda é cedo para conjecturar se ACM Neto descartará a estratégia de retomar a carreira disputando mais um mandato de prefeito, mas os bairros de Salvador já indicaram que o bolsonarismo cobrou um preço alto de quem escolheu ficar com a extrema-direita e contra Lula.

*Cláudio André de Souza é professor adjunto de Ciência Política da UNILAB e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFRB. E-mail: [email protected].