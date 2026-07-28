Tribunal Regional Federal 1 elimina processos

A Justiça Federal na Bahia eliminará 7.687 processos judiciais findos, conforme edital da SJBA. Partes e advogados têm 45 dias para solicitar o desentranhamento de documentos originais ou cópias antes da destinação definitiva dos autos, conforme as regras de gestão documental.

Entrevista: Luciana Caldas, Bruna Cursi, Amanda Viana

Salto Coletivo: A Revolução da Advocacia Feminina

No próximo 30 de julho, o Salto Coletivo celebra dois anos conectando advogadas em Salvador. Criada sob a premissa da colaboração, e não da competição, a rede tornou-se um espaço de apoio, fortalecimento profissional e geração de negócios, ajudando a romper o isolamento da advocacia por meio da parceria e do afeto.

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Durante muito tempo, a advocacia foi marcada pela competição entre profissionais. O Salto Coletivo propõe justamente o oposto. Como transformar colaboração e sororidade em estratégia de crescimento profissional sem perder competitividade no mercado?

Para o Salto Coletivo, colaboração e competitividade caminham juntas. Redes de confiança ampliam oportunidades, parcerias e indicações. Hoje, além da técnica jurídica, o mercado valoriza autenticidade, ética, comunicação e conexões genuínas. Advogadas podem coexistir, fortalecer umas às outras e crescer sem abrir mão de sua identidade profissional.

As mulheres já são maioria nos cursos de Direito, mas ainda enfrentam desafios para ocupar posições de liderança e consolidar seus escritórios. Quais barreiras permanecem mais presentes na advocacia e como uma rede de apoio pode ajudar a romper esse cenário?

Embora as mulheres já sejam maioria nos cursos de Direito, ainda enfrentam barreiras ligadas à sobrecarga, aos estereótipos de gênero e à baixa presença em espaços de poder. Redes de apoio como o Salto Coletivo fortalecem lideranças, ampliam oportunidades, estimulam parcerias e ajudam mais advogadas a ocupar e criar seus próprios espaços.

Em uma profissão cada vez mais impactada pela tecnologia, inteligência artificial e novas formas de relacionamento com clientes, qual é o diferencial de investir em conexões humanas e comunidades colaborativas? Essa pode ser uma nova tendência para o futuro da advocacia?

A tecnologia e a inteligência artificial ampliam eficiência e qualidade na advocacia, mas não substituem a confiança construída nas relações humanas. Escuta, criatividade, comunicação e autenticidade seguem como diferenciais. Por isso, comunidades colaborativas tendem a ganhar força ao unir inovação, troca de experiências e fortalecimento profissional.

ABRE ASPAS

“A Constituição não é um pedaço de papel”, Konrad Hesse, jurista e constitucionalista alemão.



Festa da Advocacia celebra os 80 anos da CAAB

A CAAB promove no dia 8 de agosto a Festa da Advocacia 2026, no Shopping Barra. Além de celebrar o Mês da Advocacia, o evento marcará os 80 anos da instituição, reunindo profissionais de todo o estado em uma programação de confraternização e integração. Entre as atrações estão É o Tchan, Uel e Negra Cor. Nesta edição, cada advogado que adquirir ingresso receberá outro gratuitamente para um acompanhante, em homenagem às oito décadas da Caixa de Assistência.

ACB aposta na mediação para acelerar solução de conflitos

Micro e pequenas empresas da Bahia têm na Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Associação Comercial da Bahia (ACB) uma alternativa para resolver conflitos de forma mais rápida, econômica e segura, sem recorrer ao Judiciário. O serviço atende demandas contratuais, societárias e comerciais por meio de conciliação, mediação e arbitragem, com audiências presenciais, remotas ou híbridas. Além da celeridade, os procedimentos garantem confidencialidade e decisões com validade legal, fortalecendo o ambiente de negócios.

Corrida contra o ITCMD

Famílias brasileiras antecipam a doação de imóveis antes das novas regras da reforma tributária. Em 2025, o país registrou recorde de 185,8 mil escrituras, impulsionado pela expectativa de aumento do ITCMD. Especialistas recomendam planejamento para evitar conflitos e custos futuros.

Precatórios em acordo

O TRT-BA abriu novos editais para acordos diretos que permitem antecipar o pagamento de precatórios trabalhistas com deságio de 40%. A medida contempla créditos contra o Estado da Bahia e os municípios de Salvador, Itabuna, Ilhéus e Camaçari.

Casa da Mulher em pauta

MPF e MPBA acionaram a Justiça para exigir a implantação da Casa da Mulher Brasileira em Vitória da Conquista. A ação aponta que a ausência da unidade compromete o atendimento às vítimas de violência e destaca o elevado número de ocorrências e processos no município.