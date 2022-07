Caldeirão de Aço - Meninos de aço

O zagueiro Gabriel Xavier foi a principal novidade da equipe na boa atuação de terça, contra o Athletico, pela Copa do Brasil. Metade dos 16 jogadores que atuaram na rodada passada da Série B, competição mais importante do ano para o Bahia, no empate contra o Vila Nova, também teve passagem pela base do clube ou participou do antigo grupo de transição, algo impensável há bem pouco tempo. Cinco iniciaram: André, Ignácio, Matheus Bahia, Patrick e a novidade Miqueias. Na segunda etapa, ainda entraram Borel, Marcelo Ryan e Gregory. O único que chegou com mais de 20 anos ao clube foi Ignácio, aposta para o time de aspirantes.

Como Miqueias e André foram substituídos, a equipe chegou a ficar com seis desses garotos em campo ao mesmo tempo. E foi exatamente um deles, o meia Gregory, que salvou o Tricolor da derrota com um golaço. O camisa 47 já teve participação direta em pelo menos três pontos ganhos pelo time nesta Série B. Esse ponto do empate contra o Vila Nova, com um gol, e dois pontos do triunfo contra a Ponte Preta, pela 8ª rodada, quando conseguiu, com um passe preciso, abrir a defesa paulista e deixar Jacaré em condições de servir Davó para garantir o 2 a 1.

O Esquadrão não jogava com tantas peças oriundas da base em uma partida de Brasileiro desde a Série B de 2015, quando Aroldo Moreira colocou nove em cada uma das duas rodadas finais. Na penúltima, em derrota para o Náutico, por 1 a 0, começaram Douglas Pires, Railan, Robson, Vitor Costa, Gustavo Blanco, Jeam e Zé Roberto. Ainda saíram do banco Rômulo e Jacó. Uma semana depois, no triunfo contra o Atlético Goianiense, iniciaram Jean, Rodrigo Becão, Vitor Costa, Yuri, Gustavo Blanco, Jeam e Jacó. Entraram Rômulo e Juninho Capixaba. Naquele ano, muitos garotos da base foram aproveitados, mesmo antes, quando o time ainda tinha pretensões na tabela. Ávine, Bruno Paulista, Feijão, e Éder foram alguns dos outros.

Na atual Série B, além dos oito que atuaram contra o Vila, o meia Marco Antônio, o zagueiro Gabriel Xavier e o atacante Everton também já atuaram. Gabriel inclusive, como já dito, começou jogando contra o Athletico, terça, quando o Bahia se despediu da Copa do Brasil. Cada um, em diferentes níveis e frequências, já deu algum tipo de contribuição importante para os 30 pontos ganhos até o momento. O goleiro Matheus Teixeira, apesar de não ter atuado na atual edição nacional, já foi titular em Série A e protagonista em título regional. Curiosamente, Patrick, Matheus Bahia, Gregory, Miqueias e Matheus Teixeira completaram a formação no Tricolor, mas antes tiveram passagem pela base do Palmeiras, uma das mais fortes do país.

Antes dos jogadores utilizados contra o Vila Nova, o máximo que o Bahia tinha utilizado em uma mesma partida nesta Série B era seis, em três jogos. No triunfo por 4 a 0 contra o Londrina, Borel, Ignácio, Patrick e Marco Antônio começaram, enquanto Gregory e Marcelo Ryan entraram no segundo tempo. No 2 a 1 contra a Ponte, os mesmos quatro iniciaram, e Gregory e Everton foram acionados no decorrer. Já no empate sem gols com o Grêmio, André, Ignácio, Matheus Bahia e Patrick atuaram desde o início, enquanto Miqueias e Marcelo entraram no final.

Com relação ao time na Série B, é importante melhorar o aproveitamento já no confronto de sábado, contra o Guarani, afinal o time vem de apenas um triunfo, contra o Brusque, nos cinco confrontos mais recentes pela competição, com cinco pontos em cinco jogos e 33,3% dos pontos disputados, aproveitamento muito inferior ao das 12 rodadas anteriores, que era de 69,44%. Embora felizmente siga no G-4, o momento não é bom e o clube precisará da força da garotada e dos mais experientes para retornar ao retrospecto anterior.