Labirinto de falésias e águas doces: Conheça o circuito Três Praias no Ceará

Siga o A TARDE no Google

Quem visita a linda capital do Ceará logo percebe que o litoral do estado vai muito além das praias urbanas de Fortaleza. São diversas opções de passeios em um dos litorais mais concorridos do Brasil.

A poucos quilômetros da cidade, paisagens marcadas por falésias coloridas, dunas, águas mornas e vilarejos cheios de personalidade transformam um simples bate-volta em uma das experiências mais procuradas pelos turistas.

Tudo sobre Issa a Bordo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Como funciona o famoso passeio "Três Praias"?

Um dos roteiros mais buscados é o famoso “Três Praias”. Este tour de dia inteiro leva o viajante por Morro Branco, Praia das Fontes e Canoa Quebrada em uma única jornada.

Mas será que vale a pena fazer tudo no mesmo dia? A resposta é sim, principalmente para quem tem poucos dias no Ceará e deseja conhecer alguns dos cenários mais bonitos do estado.

A saída de Fortaleza rumo ao Litoral Leste

O passeio geralmente começa nas primeiras horas da manhã, com embarque nos hotéis da orla de Fortaleza.

O trajeto segue pela CE-040, uma das principais rodovias do litoral leste, em uma viagem de aproximadamente duas horas até a primeira parada.

Durante o percurso, a mudança na paisagem já impressiona: coqueirais, pequenas comunidades litorâneas e o clima tranquilo do interior cearense anunciam o que está por vir.

Ponto de parada obrigatório para registrar a chegada - Foto: Divulgação Issa a Bordo

Vale a pena ir de buggy ou de ônibus?

Antes de chegar a Morro Branco, o ônibus faz uma parada estratégica em uma associação de bugueiros. Ali, o visitante é informado sobre a opção de contratar um buggy com guia para cobrir o trajeto com mais aventura.

O circuito de buggy dura 2 horas e passa por Morro Branco e Praia das Fontes. Acaba sendo divertido, mas como tem um custo adicional por pessoa, pode pesar no orçamento.

É possível fazer o roteiro de ônibus, embora ele não entre em alguns pontos específicos das falésias.

Dica de viagem: Se você optar por ir no ônibus e se afastar do grupo inicial, não vai demorar para que algum bugueiro ofereça o passeio com um bom desconto negociado na hora.

Morro Branco e o espetáculo das falésias coloridas

A primeira grande parada é Morro Branco, no município de Beberibe. O destino é famoso mundialmente pelas impressionantes falésias esculpidas pela ação do vento e da chuva ao longo de milhares de anos.

O ponto alto é a caminhada pelo Labirinto das Falésias, um conjunto de corredores naturais onde as camadas de areia revelam tonalidades que vão do branco ao vermelho intenso. É o cenário perfeito para fotos em família ou a dois.

Nas redondezas, artesãos locais produzem as tradicionais garrafinhas com desenhos em areias coloridas, o souvenir mais icônico do Ceará, além de lembranças personalizadas como barquinhos com fotos dos visitantes.

Formações rochosas de tons avermelhados desenham o caminho natural em Morro Branco que segue até o mar - Foto: Divulgação Issa a Bordo

As águas doces e o humor na Praia das Fontes

Poucos quilômetros adiante está a Praia das Fontes. O local faz jus ao nome: pequenas nascentes de água doce brotam do meio das falésias e escorrem direto para o mar.

A parada é contemplativa e ideal para caminhadas na areia. Dependendo da maré e do transporte escolhido, o roteiro inclui visitas a grutas naturais acessíveis.

Uma curiosidade divertida é que as três principais fontes foram batizadas pelos guias como “Juventude”, “Careca” e “Virgem”. A brincadeira rende muitas risadas no grupo, especialmente quando há algum turista calvo desafiado a tomar banho na fonte para combater a calvície.

Costões rochosos e piscinas naturais formam o cenário rústico da Praia das Fontes no litoral leste - Foto: Divulgação Issa a Bordo

Canoa Quebrada: o cartão-postal do Ceará

O ponto alto do dia é Canoa Quebrada, um dos destinos mais famosos do Nordeste. Antiga vila de pescadores descoberta na década de 1970, a praia combina excelente infraestrutura com o charme original.

As falésias avermelhadas em contraste com o mar azul-esverdeado formam o cenário clássico. O famoso símbolo da lua e da estrela esculpido na rocha é parada obrigatória para fotos.

Mirante de Morro Branco: Ponto de parada obrigatório para registrar a chegada a Beberibe antes de explorar o circuito de falésias e dunas da região. - Foto: Divulgação Issa a Bordo

O que fazer em Canoa Quebrada no tempo livre

Para quem busca aventura, há passeios opcionais de buggy pelas dunas ou de jangada pelo oceano.

Se a ideia for apenas relaxar, as mega estruturas das barracas de praia oferecem restaurantes, redes, cadeiras e até piscinas exclusivas (mediante taxa de consumo ou acesso).

Não deixe de caminhar pela Rua Broadway, a via principal do vilarejo, repleta de bares, restaurantes charmosa e lojas de artesanato.

Redes armadas nas lagoas e trechos calmos do litoral cearense garantem o relaxamento perfeito durante o roteiro - Foto: Divulgação Issa a Bordo

Parada na fábrica da "Maior Rapadura do Mundo"

No retorno para Fortaleza, o passeio ainda reserva uma parada especial em uma fábrica artesanal de rapadura.

Ali é possível degustar e comprar diversos tipos do doce típico cearense, além de tirar fotos com a famosa "maior rapadura do mundo", atração curiosa que fecha o dia.

Afinal, o passeio das Três Praias vale a pena?

Para quem tem pouco tempo na capital cearense, o custo-benefício é excelente. O valor do passeio de van/ônibus gira em torno de R$ 180 por pessoa (sem os opcionais).

Apesar de ser um dia intenso e com deslocamento longo, a variedade de paisagens em um curto espaço de tempo faz a experiência valer cada segundo.

Dicas essenciais para o seu bate-volta