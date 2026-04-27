Alfredo’Ro é reinaugurado com novo conceito de experiência italiana

Restaurante Alfredo’Ro - Foto: Divulgação

Salvador ganha um novo capítulo em sua cena gastronômica com o reposicionamento do restaurante Alfredo’Ro, que passa a apostar em uma experiência mais integrada entre ambiente, serviço e cozinha.

Localizado em seu tradicional endereço, no bairro de Ondina, o espaço foi reaberto com um conceito renovado, que combina arquitetura, ambientação e proposta gastronômica em uma experiência mais imersiva.

Tudo sobre July em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com três décadas de atuação e consolidado pela culinária italiana, o grupo responsável pelo Alfredo’Ro apresenta ao público uma série de melhorias estruturais e operacionais. As mudanças já podem ser percebidas pelos clientes e reforçam a posição da casa entre os principais nomes da gastronomia no estado.

A reforma incluiu intervenções físicas e conceituais, priorizando a harmonia entre os diferentes pilares da operação. O projeto arquitetônico, assinado pelo escritório GAM sob direção da arquiteta Anna Fernandes, reorganizou o espaço em dois ambientes principais, que podem funcionar de forma independente ou integrada. A proposta valoriza elegância e acolhimento, com atenção especial ao conforto e à privacidade. Um projeto acústico exclusivo também foi implantado, elevando a qualidade da experiência sonora.

| Foto: Divulgação

O restaurante passa a contar com um salão interno de perfil intimista, inspirado em referências clássicas italianas, além de uma varanda com cobertura em vidro e tecnologia de controle térmico e luminoso. O ambiente externo amplia a capacidade de atendimento e permite uma operação versátil, adaptada a diferentes horários.

Na gastronomia, o Alfredo’Ro apresenta um cardápio reformulado, com novas opções de entradas, pratos principais e sobremesas. O bar também foi atualizado e deve lançar, em maio, uma nova carta de drinks.

Entre as experiências mantidas está o Fettuccine Show, serviço já reconhecido da casa.

| Foto: Divulgação

Como novidade, o restaurante passa a oferecer o Alligot Show, preparo de origem francesa à base de queijos, servido com diferentes proteínas.

Entre os destaques do novo menu está a coxa de pato ao molho de laranja.

Outra aposta é o Menu Leggero, voltado a preparações mais leves, sem abrir mão de técnica e sabor. O cardápio inclui ainda opções veganas, ampliando o alcance de público interessado em gastronomia e bons momentos.

A nova carta de sobremesas reúne influências da confeitaria francesa, da tradição italiana e de ingredientes regionais, encerrando a experiência com diversidade de referências.

Restaurante Alfredo’Ro | Foto: Divulgação

Com a reabertura, o Alfredo’Ro reforça sua presença no cenário gastronômico de Salvador, com investimentos em conforto, qualificação do serviço e ampliação da experiência oferecida ao cliente.