Ex-correspondente de TV vira guia em Nova York e revela o que choca brasileiros na cidade

Mudar de carreira e transformar o cotidiano de uma das metrópoles mais famosas do mundo em uma experiência narrativa. Esse foi o caminho trilhado pelo jornalista brasileiro Jayme Ribeiro. Ex-correspondente internacional de televisão, ele trocou a correria do factual pelas ruas de Nova York, onde fundou o projeto A Grande Maçã.



Há 13 anos na cidade, Jayme utiliza sua bagagem como repórter para criar roteiros turísticos que misturam história, cultura pop e a vida real novaiorquina, atraindo desde adultos nostálgicos até adolescentes hiperconectados. Em entrevista ao portal, ele revela os bastidores dessa transição, os segredos de bastidores que frustram alguns turistas e os locais que conectam o Brasil à Big Apple.

A transição das telas da TV para as ruas de Nova York

Como você percebeu que o turismo guiado poderia ir além da simples apresentação de pontos turísticos e virar uma experiência narrativa?

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Jayme Ribeiro: Isso aconteceu logo depois que eu criei o blog e canal de vídeos A Grande Maçã, há 13 anos. Sou jornalista de formação e trabalhava nessa época como correspondente internacional. Nas horas vagas, mostrava meu cotidiano nas redes e compartilhava dicas do que fazer na cidade de um jeito descomplicado. E não é que funcionou?

Depois de dois anos, decidi diminuir o ritmo de trabalho no jornalismo de TV e abrir uma empresa voltada para passeios guiados. A bagagem como repórter me ajudou muito como guia de turismo — afinal, nas duas profissões, contar boas histórias faz toda a diferença, né?

Como você decide o que entra ou não entra em um roteiro tão rico como Midtown, Uptown ou Downtown?

Jayme Ribeiro: Essa é uma tarefa difícil. Mas o meu lema sempre foi inovar ao montar os roteiros e tentar apresentar algo a mais, fora do trivial. Claro que os cartões-postais não podem faltar! Mas imagina só conhecer os segredos, curiosidades e histórias daqueles pontos turísticos tradicionais e também passear por lugares menos conhecidos pelos turistas, mas que são os favoritos dos moradores da cidade?

O verdadeiro cotidiano e o choque com a cultura pop

Qual é o lugar de Nova York que mais surpreende brasileiros por fugir completamente do imaginário turístico?

Jayme Ribeiro: O bairro West Village é um lugar que sempre surpreende por apresentar o cotidiano do novaiorquino legítimo. É lá que ficam aqueles sobrados antigos com escadas de ferro do lado de fora que funcionam como saídas de emergência. O bairro é mais tranquilo, sem arranha-céus e sem aquele trânsito caótico.

Qual foi a reação mais inesperada de um brasileiro ao pisar em um cenário famoso de série?

Jayme Ribeiro: O prédio do seriado Friends, no cruzamento das ruas Bedford e Grove, costuma emocionar bastante os fãs mais nostálgicos. É, sem dúvida, uma das esquinas mais fotografadas da cidade.

"O curioso é que muitos brasileiros ficam decepcionados quando eu conto que apenas a fachada do edifício foi usada nas gravações. Todas as cenas internas foram captadas em estúdio."

Desafio com adolescentes, Taylor Swift e o "efeito metrô"

Como é guiar adolescentes em Nova York — o perfil do tour muda muito em relação aos adultos? E o que mais prende a atenção deles?

Jayme Ribeiro: Eu adoro trabalhar com esse público. É desafiador, pois os adolescentes são sinceros e não disfarçam quando não gostam. Por isso acho importante falar a linguagem deles. Sem dúvida, os cenários de filmes e séries são o ponto alto dos roteiros e outro diferencial da nossa agência. Assistir às cenas no local exato em que elas foram rodadas torna a experiência única! Por isso estou sempre com o iPad junto comigo.

Já teve alguma situação em que eles reagiram de forma completamente diferente do esperado?

Jayme Ribeiro: No zoológico do Central Park, fui surpreendido por um abraço de um garoto que ficou emocionado ao assistir à cena do seu filme favorito: Madagascar. Ele me agradeceu por estar vivendo aquele momento. Já as meninas sempre reagem com gritos eufóricos quando anuncio que estamos chegando na rua da casa da cantora Taylor Swift.

O que os adolescentes costumam enxergar em Nova York que os adultos muitas vezes ignoram?

Jayme Ribeiro: No metrô, eles fazem a festa! Os adultos são mais contidos. Os adolescentes não disfarçam a alegria de entrar pela primeira vez no vagão tão icônico de metrô de Nova York. E por mais curto que seja o trajeto, a viagem sempre vira um acontecimento, com direito a muitas fotos e vídeos para registrar o momento nas redes sociais.

Encontros com celebridades e a conexão com o Brasil

Já aconteceu algum imprevisto marcante que acabou virando parte da narrativa do tour?

Jayme Ribeiro: Sim. O encontro casual com celebridades é sempre marcante durante as caminhadas. Veja quem nós já cruzamos no meio do caminho:

A cantora Lady Gaga tomando chá tranquilamente no Plaza Hotel.

O ator Hugh Jackman andando de bicicleta pelas ruas.

O diretor Woody Allen comandando a gravação de uma cena de filme em pleno Central Park.

Existe algum ponto da cidade que você diria que conecta diretamente o Brasil e Nova York de forma simbólica?

Jayme Ribeiro: O High Line Park, por causa dos murais coloridos do artista brasileiro Eduardo Kobra que podem ser avistados do alto do parque suspenso. O parque de 2,5 km foi construído em cima de um trilho de trem abandonado e ficou famoso no mundo inteiro por misturar perfeitamente arquitetura urbana, obras de arte e natureza.