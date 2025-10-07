Jornalista Levi Vasconcelos recebe a mais alta honraria de Cairu

Levi Vasconcelos discursou ao receber homenagem proposta por Antônio Costa (PP) - Foto: Tiago Victor

A Câmara de Vereadores de Cairu, sob o sol poente espelhado nas águas calmas do arquipélago, realizou uma cerimônia solene para conceder a mais alta honraria da Casa Legislativa a Comenda Luca Giraldi a um grupo de personalidades, entre elas o jornalista e colunista político de A TARDE, Levi Vasconcelos.

A sessão especial marcou os 415 anos de fundação do município na última segunda-feira, 7. Receberam também a honraria a juíza Alzeni Conceição Barreto Alves, a delegada Argimária Freitas de Souza Soares e os doutores Fábio Perini, Fábio Augusto Oliveira e Marcelo Miranda.

O evento contou com a presença do prefeito Hildécio Meirelles (UB), da vice-prefeita Cíntia Rosemberg (Podemos) e de diversas autoridades das ilhas. Levi Vasconcelos, com longa trajetória ligada ao arquipélago, sempre deu voz à política local e aos desafios do turismo na região por meio de reportagens publicadas ao longo dos anos em A TARDE.

Para ele, “a distinção vai além de um simples reconhecimento, é um privilégio que honra a preservação da memória do aniversário de fundação de Cairu”. E complementou: “Vocês estão no caminho certo em preservar a história desse lugar, trazendo essa comenda com o nome do fundador de Cairu e entregando a pessoas que, de certa forma, trazem algum benefício a todos vocês. Me sinto muito honrado em receber esse reconhecimento.”

Levi Vasconcelos discursou ao receber a homenagem proposta pelo presidente da câmara, Antônio Costa (PP).

O prefeito Hildécio Meirelles e a vice Cíntia Rosemberg não pouparam elogios ao jornalista, destacando a carreira e os prêmios recebidos. Para eles, Levi se tornou um dos agraciados justamente pelos serviços e contribuições ao povo de Cairu, especialmente através da prestigiada coluna em A TARDE. O vereador Antônio Costa (PP) foi o proponente da comenda para o jornalista.

O dia 7 de outubro é a data em que são comemorados os 415 anos da cidade de Cairu. E a Comenda Luca Giraldi carrega um significado histórico, inspirado na figura do italiano florentino, mercador, armador e banqueiro, segundo donatário da Capitania de São Jorge dos Ilhéus. Luca Giraldi foi o donatário que ordenou, em 1565, a criação da Vila de Nossa Senhora do Rosário de Cairu, que somente foi efetivada em 1610, após a implantação da Câmara Municipal.