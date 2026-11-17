Todo empresário conhece aquela madrugada em que o problema parece ser só dele. A folha que não fecha, o cliente que sumiu, a decisão que ninguém mais pode tomar. Uma pesquisa do Itaú Empresas com o Instituto Locomotiva mostrou que 57% dos líderes de pequenas e médias empresas do Brasil sentem falta de conexão com outros empresários. Eu vejo isso de perto há dez anos, desenvolvendo líderes aqui em Salvador.

E o cenário lá fora não ajuda. Vivemos um tempo de opinião virando briga, de notícia que assusta, de gente escolhendo lado antes de escolher conversar. Nesse clima, o instinto é se fechar, proteger o que é seu e esperar a tempestade passar.

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Eu acredito no caminho contrário.

Segundo o Sebrae Bahia, os pequenos negócios são cerca de 98% das empresas do estado e respondem por perto de 60% dos empregos formais. São mais de 1,2 milhão de CNPJs, e por trás de cada um existe uma família, um sonho, uma pessoa tentando acertar. Imagine o que acontece quando essas pessoas param de disputar migalha e começam a trocar o que sabem.

Já vi uma conversa de quinze minutos salvar uma empresa. O empresário que já quebrou a cara no fluxo de caixa ensina o outro a não repetir o erro. A dona de uma grande rede abre a porta para o dono da loja de bairro. O grande servindo o pequeno. Conhecimento que passa de mão em mão e volta multiplicado. Isso tem nome: o contágio existe.

Eu acredito que o empresário é um agente social de alto impacto. Quando ele cresce, contrata. E cada contratação muda a vida de uma casa inteira. Empregar é impactar socialmente. É dignificar uma família. Por isso levo a união entre empresários tão a sério: ela chega na mesa de jantar de quem trabalha com a gente.

Foi com essa crença que construímos o Grupo Vazk, para que nenhum empresário precise caminhar sozinho. São mais de 2 mil alunos formados, mentorias, o Contágio Business Club com 43 edições e um ambiente onde quem está começando senta ao lado de quem já chegou longe, para falar com honestidade do que acontece dentro das empresas.

Nos dias 4 e 5 de novembro, no CECBA, em Salvador, demos o passo mais ousado dessa história: o Contágio Experience. Foram dois dias onde recebemos dois mil empresários, com nomes como Amanda Vasconcelos, do Hiperideal, e Paulo Cavalcanti, ex presidente da Associação Comercial da Bahia, dividindo no palco o que deu certo e o que deu errado. A missão foi clara: cada participante saiu com um plano de ação de 90 dias nas mãos.

A Bahia tem talento de sobra. O que muitas vezes falta é ponte. Se o cenário insiste em dividir, a resposta do empresário baiano pode ser se juntar. Sua visão define seu destino. E a minha visão é de uma Bahia que cresce junta. Te espero lá.

*Fundador e CEO do Grupo Vazk