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MAIS UM GOL

Vitória precisa deixar de ser time 'home office' para sonhar mais alto na Série A

Leão precisa ser letal fora do Barradão

Everton Santos
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Imagem ilustrativa da imagem Vitória precisa deixar de ser time 'home office' para sonhar mais alto na Série A
Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após dois anos em que precisou de milagres nos segundos turnos da Série A de 2024 e 2025 para não ser rebaixado, o torcedor do Vitória — do mais pessimista ao mais otimista — com certeza assinaria qualquer contrato, antes de o Brasileirão começar, que garantisse 26 pontos ao clube no primeiro turno.

Então por que, após alcançar essa pontuação, a torcida ainda não está totalmente satisfeita? A resposta é simples: o Vitória é um time eficiente apenas dentro de casa nesta Série A.

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Dos 27 pontos disputados no Barradão, a equipe conquistou 22. A torcida retomou aquela confiança de encarar qualquer adversário de igual para igual dentro da Toca. A maior prova disso foi a conquista da vaga contra o Flamengo na Copa do Brasil.

Entretanto, quando joga fora de seus domínios, o Leão conquistou apenas 4 de 30 pontos. Convenhamos, é muito pouco para um time que já disputou dez partidas fora de casa.

Só para efeito de comparação, o Remo, time que o Vitória enfrenta na próxima rodada, conquistou 8 pontos longe de casa e é o vice-lanterna da competição.

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Postura é o que mais incomoda

O grande problema do Vitória fora de casa passa pela postura do time. No duelo desta quinta-feira, contra o Botafogo, as ações até foram um pouco mais equilibradas na primeira etapa.

Aí veio o segundo tempo e foi mais do mesmo. Um time que baixa suas linhas, não tem saída rápida, com laterais que não chegam à linha de fundo e, no fim, sobra para Lucas Arcanjo salvar o dia.

Não existe aquela sensação, na maioria dos jogos, de que faltou pouco para vencer fora, de que era só encaixar a finalização ou algo similar. o que há de fato é a necessidade de mudar a postura do time para que a equipe possa sonhar mais alto.

A garra, a vontade e a técnica que são mostradas no Barradão precisam viajar com o time para os jogos longe de Salvador também.

Não há terra arrasada, mas a Série A não aceita desaforo

No momento são 26 pontos, seis de vantagem para a zona de rebaixamento, 11° lugar na tabela e um time que se garante em casa. Não é novidade para ninguém: o objetivo principal é fazer logo os 45 pontos e, daí para a frente, sonhar com algo melhor.

Mas o próprio campeonato de 2025 mostrou a outros times nas rodadas finais que não dá para vacilar. São 19 jogos pela frente: dez no Barradão e nove fora. Se repetir os mesmos 26 pontos no segundo turno, ótimo! Mas fica o apelo: Vitória, melhora esse desempenho fora e se permite sonhar.

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