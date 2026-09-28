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O QUE DIZ A LEI?

Funcionária esquece relatório, é demitida por justa causa e pode faturar R$ 45 mil

Confira cenário hipotético para entender o que diz a lei sobre justa causa

Daniel Genonadio
Por
Ilustrativa/ChatGPT
Ilustrativa/ChatGPT - Foto: ChatGPT

Uma funcionária de trabalho então irretocável há dois anos em uma empresa esqueceu de enviar um relatório de fechamento semanal para a diretoria na sexta-feira. Na segunda-feira de manhã, o chefe, irritado, aplicou uma demissão sumária por justa causa por "desídia" (negligência no trabalho). Sem receber verbas rescisórias, Juliana procurou a Justiça e pode faturar R$ 45 mil.

Prevista no artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a justa causa prevê faltas graves capazes de romper o contrato sem direito às principais verbas rescisórias. Já o conceito legal de desídia (Art. 482, alínea "e", da CLT) se refere alo desinteresse reiterado, a negligência ou o desleixo do empregado no cumprimento das suas funções.

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No entanto, para configurar justa causa, a jurisprudência trabalhista exige reiteração (comportamento repetido) e gravidade. Um erro isolado, um esquecimento pontual ou uma falha acidental em dois anos de histórico impecável não configuram desídia.

É nessa situação que funcionária citada procurou a Justiça do Trabalho. Nesses casos, a lei impõe que a empresa seja obrigada a pagar as verbas rescisórias como se fosse uma demissão sem justa causa. Assim seriam pagos:

  • Aviso prévio indenizado
  • Férias proporcionais com 1/3
  • 13º salário
  • Multa de 40% do FGTS
  • Liberação de guias para seguro-desemprego

O direito do trabalho no Brasil preza pela continuidade da relação de emprego, e, por isso, antes de decidir pela justa causa, o empregador deve usar outras medidas, como: advertências verbais, por escrito e suspensões. A justa causa aplicada por um lapso simples torna a decisão excessiva e ilegal.

Além disso, se ficar comprovado que houve humilhação, exposição vexatória ou exagero na forma da dispensa, a Justiça pode condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais, elevando o valor total da condenação para a faixa de R$ 35 mil a R$ 45 mil.

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O que caracteriza a justa causa?

A CLT prevê algumas situações em que o profissional pode ser demitido por justa causa.

  • Motivo leve - deve acontecer três vezes e, logo em seguida à terceira advertência, a dispensa por justa causa imediata. Se ela não for imediata, a Justiça entende que ocorreu o perdão.
  • Motivo médio -É necessário uma adversário uma advertência anterior
  • Motivo grave - Comprovado de forma inequívoca e com dispensa imediata

São considerados motivos para justa causa

  • Ato de improbidade: ação que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem indevida;
  • Incontinência de conduta ou mau procedimento: quando há ofensa ao pudor, pornografia ou desrespeito aos colegas de trabalho e à empresa;
  • Negociação habitual: quando o empregado exerce atividade concorrente no mesmo ramo ou que prejudique o exercício de sua função na empresa;
  • Condenação criminal: cumprindo pena criminal, o empregado não poderá exercer atividade na empresa.
  • Desídia: repetição de pequenas faltas leves, que se acumulam até acabar na dispensa do empregado;
  • Embriaguez habitual ou em serviço: se o empregado chegar bêbado ao trabalho ou se embebedar durante a jornada;
  • Violação de segredo da empresa: quando são compartilhadas informações secretas, capazes de causar prejuízo à empresa;
  • Ato de indisciplina ou de insubordinação: desobediência a uma ordem específica, verbal ou escrita;
  • Abandono de emprego: falta injustificada ao trabalho por mais de 30 dias;
  • Ofensas físicas: ofensas relacionadas com o emprego, praticadas em serviço ou contra superiores hierárquicos, colegas ou estranhos;
  • Lesões à honra e à boa fama: gestos ou palavras que expõe o outro ao desprezo de terceiros ou afetem sua dignidade pessoal;
  • Atos atentatórios à segurança nacional: prática de atos contra a segurança nacional, desde que apurados por autoridades.
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demissão justa causa

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