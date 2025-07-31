10 orgasmos que você precisa ter antes de morrer

Publicado quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 10:12 h • Atualizada em 31/07/2025 às 11:32 | Autor:

Utilizar brinquedos e vibradores pode intensificar o prazer - Foto: Freepik

Celebrado todo dia 31 de julho, o Dia do Orgasmo surgiu nos anos 1990 para chamar atenção ao fato de que muitas mulheres não atingiam o clímax durante o sexo.

Décadas depois, o problema persiste: apenas 65% das mulheres heterossexuais dizem gozar com frequência, contra 95% dos homens, segundo a Universidade de Indiana.

A data continua a se mostrar necessária para promover conversas honestas sobre prazer, igualdade e bem-estar sexual

O Portal A TARDE falou com uma sexóloga sobre a importância do orgasmo e listou um quiz produzido pelo Ysos, um aplicativo para encontros de casais, para os parceiros que querem apimentar a relação.

Importância do orgasmo

Para a sexóloga e psicóloga clínica, Cláudia Meireles, o orgasmo é responsável por liberar a tensão sexual, que consequentemente pode diminuir dores, estresse e ansiedade.

“Porque existe uma liberação natural do corpo de mais ocitocina, serotonina e endorfina que são hormônios que ajudam o corpo na regulação natural”, explica.

Esses hormônios são neurotransmissores que atuam no organismo e geram a sensação de bem-estar. E para chegar ao ápice sexual, a especialista indica que os parceiros devem usar a criatividade nos encontros sexuais.

Mais de 50% das mulheres brasileiras nunca tiveram um orgasmo na vida, segundo a Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Pessoal (ABEMSS) | Foto: Freepik

“Brincar, namorar, se entregar ao momento, ao cheiro, toque, sensações e deixar que o orgasmo aconteça naturalmente”, pontua a psicóloga que acrescenta a necessidade de explorar o pensamento erótico, fantasias sexuais e a plenitude no momento, que mesmo intenso não deve gerar preocupação.

10 orgasmos para ter antes de morrer

1. Orgasmo em um ménage

Encontrar quem está afim de um ménage é o segredo para a transa funcionar para todo mundo. No Ysos, essa é uma das fantasias mais populares, então lá é fácil de encontrar pessoas abertas ao diálogo claro sobre limites, desejos e expectativas.

2. Orgasmo sensorial sem penetração

Não é preciso penetração para gozar. Estímulos como toques suaves, respiração sincronizada, mordidas leves, beijos demorados ou até uma massagem erótica podem levar o corpo ao êxtase. É um convite para desacelerar e sentir.

3. Orgasmo durante a masturbação a dois

Você se toca, a outra pessoa se toca, e vocês se olham. Parece simples, mas a conexão visual e emocional pode ser poderosa. Essa prática traz intimidade, autoconhecimento e muito erotismo, mesmo sem o toque direto do outro.

4. Orgasmo durante uma rapidinha

A famosa “rapidinha” pode ser incrivelmente intensa quando existe desejo acumulado. Seja no carro, antes de um compromisso ou no intervalo do almoço, esse tipo de orgasmo une urgência e excitação.

5. Orgasmo em ler e/ou ouvir contos eróticos

O orgasmo provocado por estímulos mentais, como a leitura ou a escuta de contos eróticos, é uma experiência profundamente sensorial e subjetiva. Sem toque ou penetração, o prazer vem da imaginação.

Narrativas que descrevem desejos, jogos de poder, fantasias ou cenas envolventes ativam áreas do cérebro ligadas à excitação, ao mesmo tempo em que permitem total liberdade para projetar cenários íntimos e personalizados.

6. Orgasmo com dominação ou submissão

No BDSM, o prazer pode vir do controle, ou da entrega. Vendas, algemas, ordens, elogios sussurrados e punições leves fazem parte do jogo erótico que, para muitos, proporciona orgasmos mais profundos e emocionais.

7. Orgasmo com brinquedos

De vibradores a plugs, de cintas a sugadores, os acessórios são ótimos aliados para intensificar o prazer. Em casal ou a sós, essa experiência pode levar a tipos de orgasmo diferentes, mais intensos e, muitas vezes, surpreendentes.

8. Orgasmo realizando sua fantasia mais secreta

Colocar uma fantasia em prática pode proporcionar um orgasmo libertador, principalmente para quem achou que nunca viveria essa experiência na prática. Procurar quem tem os mesmos desejos é o segredo para o sucesso do prazer.

9. Orgasmo em silêncio total

Gozar sem emitir um som sequer pode parecer impossível, mas muitos descrevem essa prática como um exercício de controle e introspecção. Ideal para momentos em que o segredo precisa ser mantido e o prazer explode por dentro.

10. Orgasmo participando de um gangbang

Para quem sente tesão em ser o centro das atenções, essa experiência pode ser eletrizante. Consentimento, segurança e confiança entre todos os envolvidos são indispensáveis. Trata-se de um jogo de poder, entrega e intensidade extrema.