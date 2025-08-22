Camisinha texturizada dá prazer? Especialista responde

Os preservativos tem causado dúvidas na web - Foto: Reprodução | Instagram

Novo modelo de preservativo distribuído pelo Sistema Único de Saúde (SUS), as camisinhas texturizadas viralizaram nas redes sociais na última semana. Com bolinhas e estrias ao redor do latex, o método de barreira gerou dúvidas sobre sua eficácia com relação ao prazer.

Em entrevista ao Portal A TARDE, a sexóloga Paula Milena sanou as dúvidas pertinentes do público e afirmou que, apesar da ideia de garantir mais prazer, não há comprovação científica de que estes preservativos realmente funcionam.

“A camisinha texturizada foi criada com ideia de garantir mais estímulo através de um aumento da superfície, aumentando o atrito com a região íntima do canal vaginal para melhorar e aumentar este prazer. Porém ainda não há nada que comprove a eficiência do resultado”, disse ela.

“Tudo que traz como forma de aumentar o estímulo do canal vaginal pode melhorar a sensibilidade, mas a gente precisa trazer a seguinte reflexão: que o aumento do prazer não é só físico, esta mulher ou este homem, precisa estar entregue também emocionalmente”, completou.

A especialista em sexualidade e Terapia Pélvica também explicou que as camisinhas pode ter ainda menos efeito nas relações sexuais mais longas. “As camisinhas intensificam sim a sensibilidade, mas obviamente que nas relações mais longas vai causar uma adaptação e não vão causar tanta diferença”, declarou.

“Terão mulheres que não sentirão diferença com estes preservativos, mas é normal, pois existem canais vaginais que precisam de estímulos muito maiores do que uma camisinha e por isso é importante buscar uma fisioterapia pélvica”, reforçou.

Por fim, Paula garantiu que a camisinha texturizada também pode causar desconforto para algumas pessoas.

“Existe um risco maior dessa camisinha trazer desconforto com com o atrito, porque como são camisinhas texturizadas que vai ter um aumento da superfície é indicado que quem nunca usou utilize um lubrificante extra”, alertou.

Outras camisinhas disponíveis no SUS

Além das camisinhas texturizadas, o sus também oferece outros modelos, como as tradicionais, as femininas e as finas, que proporcionam uma sensação mais natural, como se estivesse sem nada.

Os preservativos podem ser retirados gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde de todo o Brasil, sem exigência de documentos de identificação e sem limite de quantidade por pessoa ou grupo.