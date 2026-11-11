Presidente usou vassoura, proibiu biquíni e renunciou com 7 meses; relembre

Poucas pessoas conseguiram uma auge tão rápido dentro da política como Jânio Quadros. Em 14 anos, o sul-mato-grossense Jânio Quadros saiu de vereador de São Paulo para primeiro presidente a tomar posse na recém-inaugurada Brasília, em 1961.

A coluna Política e Memória desta semana relembra a polêmica e meteórica passagem de Jânio Quadros pela presidência da República, com direito a decisões folclóricas e uma renúncia histórica.

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Vereador, prefeito e governador de São Paulo

Nascido em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em 25 de janeiro de 1917, Jânio se firmou politicamente em terras paulistas. Em 1947, assumiu o mandato como vereador de São Paulo, onde permaneceu até 1951, ano em que tomou posse como deputado estadual.

Em 1953, Jânio assumiu a prefeitura de São Paulo, sua primeira experiência à frente do executivo, ficando até 1955, mesmo ano que conseguiu dar um novo salto político, chegando ao cargo de governador de São Paulo, permanecendo até 1959.

Após a passagem pelo governo paulista, Jânio se elegeu deputado federal, mas pelo estado do Paraná, iniciando o mandato em 1960, mesmo ano em que se candidatou à presidência da República.

Jânio Quadros candidato e a vassoura

Em 1960, Jânio ousou ao lançar sua candidatura a presidente da República, sendo visto com azarão.

Conhecido por seu perfil intelectual, com um vocabulário rebuscado, distante dos permitidos improvisos da língua portuguesa brasileira, Jânio escolheu uma plataforma populista para emplacar sua candidatura presidencial.

Os paletós passaram a contar com talcos nas ombreiras, passando a impressão da existência caspas no então candidato, que também adotou uma vassoura como símbolo da sua campanha.

O objeto se tornou a 'arma' de Jânio para 'varrer a corrupção', sua principal proposta como postulante à presidência. Seu principal jingle de campanha, 'Varre, Vassourinha', se tornou uma das canções mais famosas da política brasileira em todos os tempos.

Varre, varre, vassourinha!

Varre, varre a bandalheira!

Que o povo já está cansado

De sofrer desta maneira!

Jânio Quadros é a esperança!

Sem espaço em um partido grande, Jânio foi acolhido pelo modesto Partido Trabalhista Nacional (PTN), com apoio de um setor da União Democrática Nacional (UDN), principal força da direita do período, que indicou Milton Campos para vice na disputa.

Na época, presidente e vice disputavam diferentes eleições, sem uma escolha uniforme de chapa.

O principal adversário de Jânio Quadros

Conhecido por ter atuado na linha de frente que evitou o golpe militar na metade da década de 1950, o marechal Henrique Teixeira Lott foi a aposta do PSD, partido do então presidente Juscelino Kubistchek, para a sua sucessão.

Visto como o 'candidato ideal' por diversos setores, uma vez que seu nome era tido como capaz de pacificar a tensão política que o país vivia nos últimos anos, Lott não funcionou na prática.

A TARDE registra agenda de Teixeira Lott na Bahia - Foto: Cedoc A TARDE

Seu vice na chapa, o já vice-presidente João Goulart (PTB), que viria a ser presidente do Brasil em seguida, teve maior aceitação entre os eleitores.

Jânio Quadros estampa as páginas de A TARDE - Foto: Cedoc | AG. A TARDE

Por conta da adesão popular de Jango, como era conhecido João Goulart, Jânio começou a incentivar nos bastidores a chapa 'clandestina' Jan-Jan, a fim de cooptar eleitores do vice candidato à reeleição.

Jânio Quadros eleito presidente com recorde de votos

No dia 3 de outubro de 1960, 12.586.354 de eleitores registraram seus votos na disputa presidencial. Do número, 5.636.623, maior votação até então, escolheram por Jânio Quadros.

O acervo do Centro de Documentação do jornal A TARDE (Cedoc), um dos maiores do país, traz um recorte do resultado da eleição presidencial de Jânio Quadros.

"Às 17 horas de ontem foram encerrados os trabalhos de apuração do pleito nesta cidade (Brasília), computando-se 126 urnas. Os resultados foram os seguintes: Marechal Lott 10.464, Jânio Quadros 7.518, Ademar de Barros 1.813. Para vice-presidente João Goulart 10.134, Milton Campos 5.586 e Fernando Ferrari 2.797", diz trecho de matéria do A TARDE.

A TARDE garante vitória de Jânio Quadros - Foto: Cedoc | AG. A TARDE

A TARDE também trouxe, na edição do 1º de fevereiro de 1961, os principais pontos da posse de Jânio, que ocorreu no dia anterior, trazendo também parte do discurso do presidente.

Elevado à Presidência da República, por inequívoca determinação do povo brasileiro, não posso e não quero iniciar o exercício deste mandato sem o agradecimento a esse voto de esperança. Nosso povo ativo e laborioso, ei-lo aqui diante de mim, espiritualmente presente, a testemunhar neste ato o triunfo dos seus anseios cívicos Jânio Quadros durante a posse

Mandato polêmico e renúncia meteórica

O mandato de Jânio Quadros foi marcado por decisões e gestos polêmicos. Entre as medidas mais 'diferentes' do seu governo, está a proibição de biquínis nas praias.

Outra medida polêmica foi a proibição das rinhas de galo, como eram chamadas as competições com galos que incentivava a briga entre as aves. O uso dos slacks como uniformes em repartições públicas federais.

O chamado lança-perfume, que era usado em festas de rua, a exemplo do Carnaval, também passou a ser proibido no Brasil, fruto de uma outra decisão de Jânio Quadros.

Jânio ainda tentou declarar Pelé como tesouro nacional, fruto do sucesso e consequente assédio ao jogador.

Jânio Quadros renuncia e culpa "forças terríveis"

Todos os acontecimentos do agitado governo de Jânio Quadros duraram exatos sete meses, período que durou o mandato do presidente.

Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou infamam, até com a desculpa de colaboração Carta da renúncia de Jânio Quadros

No dia 25 de agosto de 1961, Jânio renunciou seu mandato presidencial, em uma carta na qual acusa a existência de "forças terríveis" atuando para derrubar sue governo.

O jornal A TARDE noticiou a queda de Jânio, em uma edição extra do Centenário.

Foto: Cedoc A TARDE

"Despacho de imprensa transmitido de Brasília diz que o presidente Jânio Quadros renunciou. Segundo um despacho da Agência Meridional, o ministro da Justiça, sr. Pedroso Horta, pessoalmente foi entregar à Câmara dos Deputados a renúncia e os documentos necessários para que o presidente da mesma Câmara, sr. Ranieri Mazilli, ficasse investido dos poderes presidenciais. O vice-presidente da República, sr. João Goulart, está de viagem pelo Extremo Oriente. Em sua ausência a sucessão do poder recai no presidente da Câmara dos Deputados", diz a publicação extraordinária de A TARDE, no dia 25 de agosto 1961.

No lugar de Jânio, assumiu João Goulart, que acabaria sendo derrubado com o golpe de Estado de 1964.

"Se permanecesse, não manteria a confiança e a tranquilidade, ora quebradas, indispensáveis ao exercício da minha autoridade. Creio mesmo que não manteria a própria paz pública. Encerro, assim, com o pensamento voltado para a nossa gente, para os estudantes, para os operários, para a grande família do Brasil, esta página da minha vida e da vida nacional. A mim não falta a coragem da renúncia", escreveu Jânio Quadros.



Jânio voltaria a ocupar um cargo público na década de 1980, quando foi eleito prefeito de São Paulo em uma disputa histórica contra Fernando Henrique Cardoso.