A vez do Teatro Preto no “Setembro Verde”

O espetáculo “E Por Que Não?” será apresentado no Espaço Xisto Bahia, no dia 18 de setembro, às 19h, integrando a programação do “Setembro Verde”, mês dedicado à conscientização sobre os direitos das pessoas com deficiência.

A obra, inspirada no livro homônimo lançado em 2023, destaca a trajetória da escritora e dançarina baiana Adiane Pita, ao transformar sua experiência com a poliomielite em narrativa de superação e protagonismo no Teatro Preto da Bahia.

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A apresentação será seguida de um bate-papo com a artista, dando sequência à proposta de percorrer o Estado com palestras motivacionais voltadas à inclusão e ao enfrentamento do preconceito.

Os ingressos estarão disponíveis a partir de 3 de setembro, ao valor social de R$ 20, na bilheteria do Espaço Xisto, das 15h às 17h. No dia do evento, a venda ocorre no período das 17h às 19h.

A exibição contará com acessibilidade plena, incluindo intérprete de Libras, audiodescrição e estrutura adaptada para pessoas com deficiência, afinal, seria um paradoxo se estes cuidados fossem esquecidos diante do conteúdo da peça.

Segundo dados do IBGE, o Brasil possui 1,9 milhão de pessoas com algum tipo de deficiência, reforçando a importância de iniciativas culturais inclusivas, como a deste espetáculo.

Ao levar ao palco uma história marcada pela deficiência e pela criação artística, o espetáculo desloca o foco da limitação para a presença, a autoria e o direito de ocupar espaços culturais.

“E Por Que Não?” tem direção artística de Antônio Soares e produção da Viverá Produções e Projetos Culturais, com realização por meio do Edital da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura na Bahia.

ABRE ASPAS

“Tu achas que a gente não tem voz para pedir para votar [pelo fim da 6x1]? Quero ver dizer não, é se suicidar (...) Todos os trabalhadores esperando isso e vai aparecer alguém dizendo que é contra?”

Omar Aziz (PSD-AM), relator da PEC que prevê o fim da escala 6×1, que terá o texto avaliado semana que vem

Primaverão sem culpa

O Festival Primaverão chega à sua 13ª edição na Paróquia Ascensão do Senhor, no CAB, reunindo boa gastronomia e música entre 18 e 20 de setembro. Com renda revertida às obras sociais do Centro Comunitário Monsenhor José Hamilton, o evento oferece uma viagem de sabores com pratos portugueses, árabes, italianos, alemães, hambúrgueres artesanais e churrasco, além de doces caseiros e a tradicional feijoada de domingo. A festa acolhe a todas e todos – católicos, de outros credos, ateus e agnósticos – sob a trilha de Alexandre Leão, Adelmo Casé, Mil Milhas, Confraria da Música, Samba Imperial, Sal de Maré e Chiclete com Banana.

POUCAS & BOAS

A 2ª edição do Encontro de Escritores do Oeste da Bahia (EnEob) começa hoje, em uma realização da Academia Barreirense de Letras (ABL) com parceria de diversas instituições que atuam em Barreiras e região. Com mesa de abertura às 9h, o evento acontece na Casa da ABL, no antigo paço Municipal, com eventos também na praça do Coreto. Com momentos musicais e poéticos, mesas e rodas de conversa, no evento serão lançados 8 livros, sendo 5 de escritores membros da academia. Uma das novidades deste ano é a 1ª edição do Eneobinho, voltado para a criançada.

O ‘Conecta Iraquara’ será aberto hoje a partir das 14h com o Encontro Regional de Lideranças Quilombolas e na sequência acontece a palestra ‘Liderança Humanizada’, no Auditório Guilhermino de Novais. Às 17 começa o movimento no Parque da Dolina, com uma apresentação cultural quilombola, seguida de intensa programação, que será encerrada amanhã. Realizado pelo Sebrae, o evento é voltado aos produtores da agricultura familiar, empreendedores do turismo, comerciantes e demais interessados.