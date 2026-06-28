TEMPO PRESENTE
Copa reflete mundo de absurdos racistas
Ativista baiano critica exploração de jogadores africanos em seleções europeias na Copa do Mundo
O presidente do Fórum de Entidades Negras da Bahia, Raimundo Bujão, aproveitou o momento de Copa do Mundo para verificar os absurdos da geopolítica mundial, ao produzir uma análise qualitativa dirigida a representantes de organizações civis dedicada a combater o racismo.
Em texto distribuído em suas redes de internet, Raimundo Bujão observou o aproveitamento de jogadores africanos ou “filhos da colonização”, fortalecendo fundamentalmente as seleções da França, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Portugal, Alemanha e Espanha.
Segundo o presidente do Fórum de Entidades Negras, “a Fifa vê tudo isso com naturalidade porque esse fluxo beneficia e fortalece a Europa, valoriza seus campeonatos, vende camisas, patrocínios e uma falsa imagem de diversidade”.
– Mas façamos a pergunta inversa: se esse fenômeno fortalecesse majoritariamente as seleções africanas, será que a Fifa continuaria tão tranquila? Ou já teria criado novas regras para “proteger o equilíbrio competitivo”? – provoca Bujão.
Levando em conta a importância do pensamento independente para evitar a banalidade do mal, Raimundo Bujão vê hipocrisia quando a colonização veste a camisa da seleção de futebol.
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Lembra o líder afro-baiano o fato de o futebol repetir o mecanismo de exploração de territórios, suas riquezas e seus povos, pois hoje, “muitas seleções europeias continuam se beneficiando dessa história, agora dentro de campo”.
Raimundo Bujão acrescenta a percepção de uma grande injustiça, pois “quando vencem, os jogadores africanos tornam-se até símbolos nacionais, mas seu erram, voltam a ser tratados como imigrantes, estrangeiros, africanos, corpos suspeitos”.
Eu sou uma idosa linda, maravilhosa. E hoje, sou uma idosa paciente oncológica. Vou dizer mais uma coisa pra vocês. Sou uma idosa sem marido procurando maridoDamares Alves (Republicanos) - Senadora da República
União Bahia-Togo à vista
A aproximação entre a Bahia e o Togo, eixo do Colóquio Internacional de 10 a 16 de agosto, transcende a diplomacia: é um manifesto político de reparação e protagonismo.
A homenagem do Ilê Aiyê ao País no Carnaval 2027 e a irmandade entre Cachoeira e Aného materializam laços que o Atlântico não apagou. Mais do que celebrar o passado, essa aliança estratégica reposiciona a cultura afro-baiana e o continente africano no cerne dos debates sobre governança global, memória e reconstrução histórica.
É a afirmação contundente de que o futuro geopolítico exige, obrigatoriamente, o reconhecimento e a valorização de nossas raízes.
POUCAS & BOAS
- Voltada principalmente para as crianças, a Caravana Cultural da Academia de Letras e Artes de Canavieiras (Alac) acontece hoje. Com início às 8h na Escola 25 de Maio, a programação terá exposições, recital de poesia, apresentação de danças e evento sobre Agricultura Familiar. Também roda de samba, História do Poxim, com Ronaldo Lima e apresentações musicais como a Filarmônica Lira do Comércio. A iniciativa tem apoio da Escola 25 de Maio, da Secretaria Municipal de Cultura, da prefeitura local e do governo estadual, através da Lei Aldir Blanc.
- Em Coração de Maria o Centro de Treinamento inaugurado recentemente está impulsionando o projeto Esporte nas Escolas com envolvimento de aproximadamente quatro mil estudantes da rede municipal. Com foco inicial no Basquete 3x3, a iniciativa é desenvolvida pelo Instituto de Saúde e Educação do Nordeste (Isen) dentro do Programa Educaê – Juntos por uma Nova Educação. O objetivo principal do programa é ampliar as ações de incentivo ao esporte no ambiente escolar, além de fortalecer a inclusão e a cidadania.
- A conquista pelo quarto ano consecutivo do troféu de prata na categoria Eventos e Promoções do Prêmio da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), ainda repercute entre empresários e frequentadores do Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas. A premiação chegou através do case ‘Black Braba – O Campeão Mundial de Boxe Nocauteando os Preços’, campanha desenvolvida e executada pelo time de marketing do shopping, com apoio das equipes operacionais.