Copa reflete mundo de absurdos racistas

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Por Da Redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes

Por Da Redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes

O presidente do Fórum de Entidades Negras da Bahia, Raimundo Bujão, aproveitou o momento de Copa do Mundo para verificar os absurdos da geopolítica mundial, ao produzir uma análise qualitativa dirigida a representantes de organizações civis dedicada a combater o racismo.

Em texto distribuído em suas redes de internet, Raimundo Bujão observou o aproveitamento de jogadores africanos ou “filhos da colonização”, fortalecendo fundamentalmente as seleções da França, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Portugal, Alemanha e Espanha.

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Segundo o presidente do Fórum de Entidades Negras, “a Fifa vê tudo isso com naturalidade porque esse fluxo beneficia e fortalece a Europa, valoriza seus campeonatos, vende camisas, patrocínios e uma falsa imagem de diversidade”.

– Mas façamos a pergunta inversa: se esse fenômeno fortalecesse majoritariamente as seleções africanas, será que a Fifa continuaria tão tranquila? Ou já teria criado novas regras para “proteger o equilíbrio competitivo”? – provoca Bujão.

Levando em conta a importância do pensamento independente para evitar a banalidade do mal, Raimundo Bujão vê hipocrisia quando a colonização veste a camisa da seleção de futebol.

Lembra o líder afro-baiano o fato de o futebol repetir o mecanismo de exploração de territórios, suas riquezas e seus povos, pois hoje, “muitas seleções europeias continuam se beneficiando dessa história, agora dentro de campo”.

Raimundo Bujão acrescenta a percepção de uma grande injustiça, pois “quando vencem, os jogadores africanos tornam-se até símbolos nacionais, mas seu erram, voltam a ser tratados como imigrantes, estrangeiros, africanos, corpos suspeitos”.

Eu sou uma idosa linda, maravilhosa. E hoje, sou uma idosa paciente oncológica. Vou dizer mais uma coisa pra vocês. Sou uma idosa sem marido procurando marido Damares Alves (Republicanos) - Senadora da República

União Bahia-Togo à vista

A aproximação entre a Bahia e o Togo, eixo do Colóquio Internacional de 10 a 16 de agosto, transcende a diplomacia: é um manifesto político de reparação e protagonismo.

A homenagem do Ilê Aiyê ao País no Carnaval 2027 e a irmandade entre Cachoeira e Aného materializam laços que o Atlântico não apagou. Mais do que celebrar o passado, essa aliança estratégica reposiciona a cultura afro-baiana e o continente africano no cerne dos debates sobre governança global, memória e reconstrução histórica.

É a afirmação contundente de que o futuro geopolítico exige, obrigatoriamente, o reconhecimento e a valorização de nossas raízes.

POUCAS & BOAS

Voltada principalmente para as crianças, a Caravana Cultural da Academia de Letras e Artes de Canavieiras (Alac) acontece hoje. Com início às 8h na Escola 25 de Maio, a programação terá exposições, recital de poesia, apresentação de danças e evento sobre Agricultura Familiar. Também roda de samba, História do Poxim, com Ronaldo Lima e apresentações musicais como a Filarmônica Lira do Comércio. A iniciativa tem apoio da Escola 25 de Maio, da Secretaria Municipal de Cultura, da prefeitura local e do governo estadual, através da Lei Aldir Blanc.





Em Coração de Maria o Centro de Treinamento inaugurado recentemente está impulsionando o projeto Esporte nas Escolas com envolvimento de aproximadamente quatro mil estudantes da rede municipal. Com foco inicial no Basquete 3x3, a iniciativa é desenvolvida pelo Instituto de Saúde e Educação do Nordeste (Isen) dentro do Programa Educaê – Juntos por uma Nova Educação. O objetivo principal do programa é ampliar as ações de incentivo ao esporte no ambiente escolar, além de fortalecer a inclusão e a cidadania.