Cordel antifascista sai domingo no Espanha

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O folheto de cordel “Mas não voto num fascista – Glosas coletivas pela democracia”, publicado pela Juá Editora, será lançado no próximo domingo, 2 de agosto, às 16h, no Velho Espanha Bar e Cultura, na Rua General Labatut, Barris.

A obra reúne versos de onze autores, entre eles os cordelistas Zezão Castro e Wladimir Cazé, que participam do evento com uma leitura pública acompanhada por viola sertaneja tocada por Zezão.

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O trabalho resulta de uma criação coletiva seguindo a tradição nordestina das glosas, compondo variações poéticas a partir de um verso-mote comum, no caso “Mas não voto num fascista” proposto pelo organizador da edição, Bel Valentim.

– No Brasil, o fascismo ganha este apelido de bolsonarismo, é o velho fascismo de sempre, não merece diálogo nem lugar no mundo – afirma Zezão Castro.

Acrescenta o cordelista a opção do coletivo pelas décimas, ou seja 10 versos, “sendo o tamanho da frase a redondilha maior, comum também em sextilhas e heptilhas”.

Além dos autores baianos, participam poetas de Recife, Paulista, Jaboatão dos Guararapes, São Lourenço da Mata, Moreno e São José do Egito, da banda pernambucana.

Com preço de R$ 7,00, o folheto estará disponível para venda durante o lançamento. A entrada é gratuita, e o espaço cultural promete reunir público interessado em literatura popular, música e debates sobre temas contemporâneos.

A programação reforça o papel do Velho Espanha como ponto de encontro da produção artística e da cultura nordestina, tendo sido o local preferido nos últimos tempos do lendário crítico de cinema André Setaro.

ABRE ASPAS

“Trump falhou em todos os seus objetivos [nos ataques ao Irã] (...) Perdeu a guerra, assim como os israelenses. Quanto mais a guerra continua, pior fica a posição de barganha dos Estados Unidos”

.John Mearsheimer, cientista político e professor da Universidade de Chicago, sobre ataques dos EUA ao Irã

Picolino inicia nova turma

A Escola Picolino de Artes do Circo abriu inscrições para o Curso de Iniciação Circense, com 30 vagas gratuitas para jovens de 7 a 14 anos. O cadastro vai até 5 de agosto via formulário na bio do Instagram @circopicolino. As aulas começam em 6 de agosto na Orla de Pituaçu, às terças e quintas, das 14h30 às 17h. No primeiro dia haverá entrevista e prática, sendo recomendado usar roupas leves e levar água. O curso abrange malabarismo, arame, trapézio, corda, acrobacia, monociclo e contorção. A seleção prioriza alunos da rede pública e beneficiários de programas sociais, que ocupam 70% das oportunidades oferecidas.

POUCAS & BOAS

A IXª edição da Conferência Estadual da Advocacia Baiana será aberta hoje no Centro de Convenções de Feira de Santana. Com início às 19h, o evento terá Conferência Magna com o tema ‘Advocacia e Tecnologia: Desafios do Presente, Caminhos do Futuro’, com participação telepresencial da ministra do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia e presencial do ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Cláudio Brandão. A organização é da OAB Bahia que conduzirá o evento até amanhã, prevendo a realização de 24 painéis de assuntos diversos de interesse da classe.

A última apresentação da circulação de ‘Me Brega, Baile!’, do Coletivo Casa 4, dentro projeto Quarta que Dança – Circuito Artístico 2026, será hoje no Centro de Cultura Adonias Filho, Em Itabuna. Com início às 19h, o espetáculo foi selecionado em edital coordenado pela Fundação Cultural do Estado da Bahia, junto com outros 11 espetáculos de dança. Nesta edição, o projeto passa de sete para 21 cidades baianas contempladas. Com oferta para os públicos locais também tem compartilhamento de trabalhos em processo de criação, atividades de formação e rodas de conversa.