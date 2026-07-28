Sesi investe em polo de economia criativa

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O Sesi abriu inscrições gratuitas para o ModaLab Cidade Baixa – Polo Criativo de Moda, Figurino e Inovação, com objetivo de transformar o Centro Cultural Sesi Casa Branca em espaço de formação e fortalecimento da economia criativa.

As atividades, de 4 de agosto a 27 de setembro, são voltadas a estudantes, costureiras, estilistas, designers e artesãos, integrando a plataforma CineModaLab com patrocínio do Banco do Nordeste e produção da Mil Produções.

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A ideia é conectar profissionais do segmento têxtil, incentivar negócios locais e práticas sustentáveis na Península de Itapagipe. As inscrições devem ser feitas pela plataforma Sympla, acessando @sesicasabranca e @milproducoesartisticas.

A programação formativa de agosto terá sete encontros com profissionais de referência nacional, começando por Carol Pimenta com o tema “Como Viralizar Conteúdo de Moda no Instagram e TikTok”.

No dia 6, Carol Barreto, da Ufba, conduz o workshop “Moda Afro-brasileira, Ancestralidade e Identidade”. Em 11 de agosto, Phaedra Brasil fala sobre “Moda, Memória e Pertencimento”.

Viny Soares ministra "Fashion Mobile – Fotografia de Moda Urbana" em 13 de agosto. Isa Silva aborda “Moda Afroempreendedorismo” no dia 18, compartilhando sua experiência de marca.

Em 20 de agosto, Marcos Costa, do Spray Cabuloso, ensina “Como Precificar Produtos e Serviços de Moda”. Samantha Urban comanda "Direção de Criação e Styling de Moda" em 25 de agosto.

Encerrando o ciclo, Igor Santos e a MAC Cosmetics realizam oficina de “Maquiagem e Estética Editorial” em 27 de agosto. Em setembro começam os laboratórios práticos.

ABRE ASPAS

“O palhaço do presidente da Argentina veio ao Brasil ontem e falou de Brasil, quando o risco-país da Argentina é muito mais alto, a dívida pública é muito mais alta, a inflação é muito mais alta”.

Dario Durigan, ministro da Fazenda, sobre ataques de Milei ao Brasil em evento de Flávio Bolsonaro

Pressão contra entregadores

Uma campanha desenvolvida pela Ufba, em Salvador, propõe mudar a perspectiva sobre os riscos corridos por entregadores de aplicativo, deslocando a culpa do indivíduo para as falhas do modelo de trabalho. Em vez de responsabilizar os trabalhadores por imprudências, a ação evidencia que a gestão algorítmica, a pressão por horários, o sistema de avaliações e o medo de perder a renda os expõem diariamente ao perigo.

A professora Rita Fernandes reforça que estudos comprovam o caráter estrutural do problema, resumido no lema: “Antes de julgar, tente entender. A pressa é por causa da pressão”.

POUCAS & BOAS

Os 116 anos de emancipação política de Itabuna são comemorados, hoje, com extensa programação festiva que foi aberta na semana passada. O dia começa com ato cívico às 9h30 em frente da Catedral de São José, seguido da celebração de Missa em Ação de Graças, presidida pelo bispo dom Jailton Oliveira Lino, com a participação do prefeito Augusto Castro, secretários municipais, autoridades, convidados e da população. Às 14h, começa o Ita Pedrinho. O dia termina com um culto na Igreja Batista Teosópolis.

Em Camaçari, está em andamento o processo de avaliação final do Programa de Integração e Desenvolvimento Urbano, Social e Ambiental do município, em trabalho coordenado pela prefeitura local e o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe. Aberta ontem, a programação terminará amanhã, na Cidade do Saber, com a Oficina de Lições Aprendidas. Na oportunidade, serão sistematizadas as experiências desenvolvidas em áreas como mobilidade, qualificação urbana, desenvolvimento social e econômico.