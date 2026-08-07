Lívia Sant’Anna é nova comendadora

Siga o A TARDE no Google

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) concederá a Comenda Dois de Julho à promotora de Justiça Lívia Sant’Anna Vaz, referência nacional no enfrentamento ao racismo institucional e na defesa dos direitos humanos.

A maior honraria do Legislativo baiano reconhece sua atuação no Ministério Público da Bahia, onde se tornou a primeira a assumir uma promotoria especializada em combate ao racismo no estado.

Tudo sobre Tempo Presente em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com trajetória marcada pela produção jurídica inovadora, Lívia Vaz é autora de pareceres e ações em defesa da igualdade racial, além de ter contribuído para a criação de protocolos de atuação contra discriminação em instituições públicas.

Mestre em Direito Público e pesquisadora das relações étnico-raciais, ela também atua como formadora de agentes públicos em políticas de equidade e é presença constante em espaços de discussão sobre justiça racial.

A iniciativa da deputada Olívia Santana destaca não apenas sua carreira, mas o impacto social de sua atuação inspiradora de movimentos, instituições e políticas públicas voltadas à promoção da igualdade.

A cerimônia será realizada no Plenário da Alba, no dia 14, às 10h, reunindo autoridades, lideranças sociais e convidados para celebrar o legado de uma das vozes mais importantes da luta antirracista no Brasil.

Antes da promotora, receberam a Comenda Dois de Julho em ocasiões mais recentes, a ex-presidenta Dilma Rousseff, o escritor Itamar Vieira Júnior, o ator Othon Bastos, e as professoras Cecília Sardenberg e Celi Taffarel.

O jornalismo está representado pelo colunista d’A TARDE, Levi Vasconcelos, e seu ex-editor-chefe Florisvaldo Mattos, poeta imortal da Academia de Letras da Bahia e professor emérito da Ufba.

ABRE ASPAS

“Há quem diga que tem posições lá na Câmara, nas comissões, na própria presidência [sob o comando de Hugo Motta], que entende que pode ficar para depois da eleição. Aí não tem sentido nenhum”

Márcia Lopes, ministra das Mulheres, sobre a resistência da Câmara em votar o PL da Misoginia

A bênção, Mãe Menininha

Exatos 40 anos após seu retorno ao Orum, o Memorial da ialorixá Mãe Menininha integra a expansão do Guia de Museus Baianos (guiademuseusbaianos.com.br). O acervo reúne 14 espaços – como o Geológico – e mais de 50 exposições virtuais. Embora a tela não substitua o contato corpóreo pelos sentidos, a plataforma rompe distâncias, funciona como audioguia multilíngue e viabiliza a difusão da memória. Para a iyákekeré Ângela Ferreira, a presença digital fortalece o legado e celebra as manifestações afro-baianas. Contemplado pela Política Aldir Blanc, o projeto amplia o acesso público à cultura sem restrição.

POUCAS & BOAS

Em assembleia geral realizada em Barreiras, a Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) e o Instituto Aiba (Iaiba) elegeram ontem a diretoria e o conselho fiscal para os mandatos correspondentes ao biênio 2027/2028. Encabeçada pelo atual presidente da associação, Moisés Schmidt, a única chapa inscrita foi eleita por aclamação pelos associados presentes, sendo 1º vice-presidente, Luiz Carlos Bergamaschi e o 2º vice-presidente, Willian Seiji Mizote.

A 8ª edição do Seminário de Mineração da Bahia (SEMBA) termina hoje, no Centro de Convenções em Feira de Santana. Dentre assuntos de interesse da mineração baiana, ‘Aplicação de Ore Sorters com IA no Beneficiamento de Cromita’ e o ‘Projeto de Integridade Estrutural de Ativos de Mineração’, são alguns dos temas de hoje, apresentados pela Jacobina Mineração Pan American Silver. A realização do Semba é do Sindicato das Indústrias Extrativas de Minerais Metálicos, Metais Nobres e Preciosos, Pedras Preciosas e Semipreciosas e Magnesita no Estado da Bahia (Sindimiba).