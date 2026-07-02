Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > colunistas > TEMPO PRESENTE

TEMPO PRESENTE

Planta proibida em debate na Castro Alves

Luta antiproibicionista na Bahia ganha força com a participação de Sidarta Ribeiro

Da Redação, Paulo Leandro e Miriam Hermes
Por Da Redação, Paulo Leandro e Miriam Hermes
Livro também terá lançamento em Salvador
Livro também terá lançamento em Salvador - Foto: Divulgação

Avança a luta antiproibicionista na Bahia com a adesão da comunidade científica, tendo como referência o professor de neurologia da Ufba, Antônio Andrade, conquistando o reforço do neurocientista Sidarta Ribeiro.

O autor do livro “As flores do bem: a ciência e a história de libertação da maconha” estará em Salvador, amanhã, às 15h, para um bate-papo na Livraria Terra Libris, Praça Castro Alves, Térreo do Cine Glauber Rocha.

Tudo sobre Tempo Presente em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Ao utilizar-se de linguagem simples e fácil de entender, Sidarta busca alcançar o grande público, além de libertar os contaminados por um viés conservador baseado em suposições.

Sidarta Ribeiro combate a desinformação acerca da maconha, mesclando história, cultura e depoimentos pessoais com rigor científico.

- Para além de todos os riscos reais ou percebidos do consumo de maconha, é preciso discutir o maior de todos os perigos causados pelo amor às flores: o fato de serem proibidas, o que cria riscos não apenas para os usuários, mas para todas as pessoas ao seu redor - ressalta Sidarta Ribeiro.

O contraponto ao clássico de Baudelaire, “Flores do Mal”, limita-se, portanto, ao inofensivo chiste, preferindo em vida o saudoso poeta adquirir a cannabis no formato haxixe, servido em porções generosas do princípio ativo THC.

Leia Também:

TEMPO PRESENTE

Independência passa sempre pela Bahia
Independência passa sempre pela Bahia imagem

TEMPO PRESENTE

Festival destaca música de terreiro
Festival destaca música de terreiro imagem

TEMPO PRESENTE

Copa reflete mundo de absurdos racistas
Copa reflete mundo de absurdos racistas imagem

O debate pode inspirar reflexões pertinentes para o entendimento da criminalização, partindo da primeira lei, datada de 1830, perseguindo desde então, usuários e comerciantes do “pito no pango”, como era conhecida a planta.

Assim, criou-se respaldo artificial para prisão em massa de revoltosos afro-baianos, afeiçoados ao vegetal, inaugurando-se o ineficaz sistema prisional.

Alguém vai à imprensa dizer que nós, mulheres, não sabemos votar. Aqui eu deixo meu repúdio a essa pessoa porque nós, sim, nós somos maioria da população e sabemos muito bem conduzir uma nação

Janja Lula - primeira-dama, reagindo ao blogueiro bolsonarista que atacou o direito de voto das mulheres

Bom Jesus dos Passos celebra

A preservação da memória na ilha de Bom Jesus dos Passos, bairro de Salvador, revigora o orgulho da vitória na guerra da independência. Coordenada pela pesquisadora Patrícia Lessa, a celebração — conhecida como "Festa do Dendê" — une o civismo a rituais do candomblé em praça pública, destacando-se o desfile de caboclos e um cortejo único com fachos de folhas de dendezeiro.

O evento, que homenageia os terreiros Unzo Mutá Sassaganzua Meã e Yiá Bomim Robossi, exalta a herança dos ancestrais que enfrentaram os portugueses e reforça a necessidade de maior atenção do poder público municipal à localidade.

POUCAS & BOAS

  • Em Camaçari, a tradicional Corrida 2 de Julho tem concentração a partir das 6h de hoje com largada às 6h30 em frente do Sindicato dos Professores e Professoras da Rede Pública Municipal. Organizado pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, o evento homenageia os 203 anos da proclamação da Independência do Brasil na Bahia, foca o incentivo à prática de atividades físicas e a promoção de hábitos saudáveis. O percurso tem cerca de 5 km com postos de hidratação e pontos de apoio. A premiação será com troféus e medalhas.
  • A Romaria do Senhor dos Aflitos mobiliza milhares de fieis na madrugada de hoje em um percurso com cerca de 20 km entre a catedral de São João Batista, em Barreiras, ao santuário no povoado de Cantinho, na zona rural do município. A tradição religiosa completa 301 anos em 2026 e atrai além de barreirenses, também devotos de outras cidades que aproveitam para agradecer e pagar promessas. Durante o dia acontecerão missas campais às 5h, 10h e 16h, esta seguida de procissão pelo vilarejo.
  • Marilde Guedes e Adilma Vilela, presidente e secretária da Academia Barreirense de Letras, respectivamente, participam como convidadas hoje e amanhã do Encontro Regional Centro-Norte do Programa Nacional dos Comitês de Cultura, que acontece em Palmas (TO). O evento reúne artistas, agentes culturais, pesquisadores, educadores e a sociedade civil para celebrar a diversidade cultural brasileira. O grupo baiano conta ainda com os escritores e poetas Márcia Rasia e Roberto de Sena, ambos membros efetivos da ABL.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

coluna, Tempo Presente

Relacionadas

Mais lidas