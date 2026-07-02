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Planta proibida em debate na Castro Alves
Luta antiproibicionista na Bahia ganha força com a participação de Sidarta Ribeiro
Avança a luta antiproibicionista na Bahia com a adesão da comunidade científica, tendo como referência o professor de neurologia da Ufba, Antônio Andrade, conquistando o reforço do neurocientista Sidarta Ribeiro.
O autor do livro “As flores do bem: a ciência e a história de libertação da maconha” estará em Salvador, amanhã, às 15h, para um bate-papo na Livraria Terra Libris, Praça Castro Alves, Térreo do Cine Glauber Rocha.
Ao utilizar-se de linguagem simples e fácil de entender, Sidarta busca alcançar o grande público, além de libertar os contaminados por um viés conservador baseado em suposições.
Sidarta Ribeiro combate a desinformação acerca da maconha, mesclando história, cultura e depoimentos pessoais com rigor científico.
- Para além de todos os riscos reais ou percebidos do consumo de maconha, é preciso discutir o maior de todos os perigos causados pelo amor às flores: o fato de serem proibidas, o que cria riscos não apenas para os usuários, mas para todas as pessoas ao seu redor - ressalta Sidarta Ribeiro.
O contraponto ao clássico de Baudelaire, “Flores do Mal”, limita-se, portanto, ao inofensivo chiste, preferindo em vida o saudoso poeta adquirir a cannabis no formato haxixe, servido em porções generosas do princípio ativo THC.
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O debate pode inspirar reflexões pertinentes para o entendimento da criminalização, partindo da primeira lei, datada de 1830, perseguindo desde então, usuários e comerciantes do “pito no pango”, como era conhecida a planta.
Assim, criou-se respaldo artificial para prisão em massa de revoltosos afro-baianos, afeiçoados ao vegetal, inaugurando-se o ineficaz sistema prisional.
Alguém vai à imprensa dizer que nós, mulheres, não sabemos votar. Aqui eu deixo meu repúdio a essa pessoa porque nós, sim, nós somos maioria da população e sabemos muito bem conduzir uma naçãoJanja Lula - primeira-dama, reagindo ao blogueiro bolsonarista que atacou o direito de voto das mulheres
Bom Jesus dos Passos celebra
A preservação da memória na ilha de Bom Jesus dos Passos, bairro de Salvador, revigora o orgulho da vitória na guerra da independência. Coordenada pela pesquisadora Patrícia Lessa, a celebração — conhecida como "Festa do Dendê" — une o civismo a rituais do candomblé em praça pública, destacando-se o desfile de caboclos e um cortejo único com fachos de folhas de dendezeiro.
O evento, que homenageia os terreiros Unzo Mutá Sassaganzua Meã e Yiá Bomim Robossi, exalta a herança dos ancestrais que enfrentaram os portugueses e reforça a necessidade de maior atenção do poder público municipal à localidade.
POUCAS & BOAS
- Em Camaçari, a tradicional Corrida 2 de Julho tem concentração a partir das 6h de hoje com largada às 6h30 em frente do Sindicato dos Professores e Professoras da Rede Pública Municipal. Organizado pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, o evento homenageia os 203 anos da proclamação da Independência do Brasil na Bahia, foca o incentivo à prática de atividades físicas e a promoção de hábitos saudáveis. O percurso tem cerca de 5 km com postos de hidratação e pontos de apoio. A premiação será com troféus e medalhas.
- A Romaria do Senhor dos Aflitos mobiliza milhares de fieis na madrugada de hoje em um percurso com cerca de 20 km entre a catedral de São João Batista, em Barreiras, ao santuário no povoado de Cantinho, na zona rural do município. A tradição religiosa completa 301 anos em 2026 e atrai além de barreirenses, também devotos de outras cidades que aproveitam para agradecer e pagar promessas. Durante o dia acontecerão missas campais às 5h, 10h e 16h, esta seguida de procissão pelo vilarejo.
- Marilde Guedes e Adilma Vilela, presidente e secretária da Academia Barreirense de Letras, respectivamente, participam como convidadas hoje e amanhã do Encontro Regional Centro-Norte do Programa Nacional dos Comitês de Cultura, que acontece em Palmas (TO). O evento reúne artistas, agentes culturais, pesquisadores, educadores e a sociedade civil para celebrar a diversidade cultural brasileira. O grupo baiano conta ainda com os escritores e poetas Márcia Rasia e Roberto de Sena, ambos membros efetivos da ABL.