Planta proibida em debate na Castro Alves

Avança a luta antiproibicionista na Bahia com a adesão da comunidade científica, tendo como referência o professor de neurologia da Ufba, Antônio Andrade, conquistando o reforço do neurocientista Sidarta Ribeiro.

O autor do livro “As flores do bem: a ciência e a história de libertação da maconha” estará em Salvador, amanhã, às 15h, para um bate-papo na Livraria Terra Libris, Praça Castro Alves, Térreo do Cine Glauber Rocha.

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Ao utilizar-se de linguagem simples e fácil de entender, Sidarta busca alcançar o grande público, além de libertar os contaminados por um viés conservador baseado em suposições.

Sidarta Ribeiro combate a desinformação acerca da maconha, mesclando história, cultura e depoimentos pessoais com rigor científico.

- Para além de todos os riscos reais ou percebidos do consumo de maconha, é preciso discutir o maior de todos os perigos causados pelo amor às flores: o fato de serem proibidas, o que cria riscos não apenas para os usuários, mas para todas as pessoas ao seu redor - ressalta Sidarta Ribeiro.

O contraponto ao clássico de Baudelaire, “Flores do Mal”, limita-se, portanto, ao inofensivo chiste, preferindo em vida o saudoso poeta adquirir a cannabis no formato haxixe, servido em porções generosas do princípio ativo THC.

O debate pode inspirar reflexões pertinentes para o entendimento da criminalização, partindo da primeira lei, datada de 1830, perseguindo desde então, usuários e comerciantes do “pito no pango”, como era conhecida a planta.

Assim, criou-se respaldo artificial para prisão em massa de revoltosos afro-baianos, afeiçoados ao vegetal, inaugurando-se o ineficaz sistema prisional.

Alguém vai à imprensa dizer que nós, mulheres, não sabemos votar. Aqui eu deixo meu repúdio a essa pessoa porque nós, sim, nós somos maioria da população e sabemos muito bem conduzir uma nação Janja Lula - primeira-dama, reagindo ao blogueiro bolsonarista que atacou o direito de voto das mulheres

Bom Jesus dos Passos celebra

A preservação da memória na ilha de Bom Jesus dos Passos, bairro de Salvador, revigora o orgulho da vitória na guerra da independência. Coordenada pela pesquisadora Patrícia Lessa, a celebração — conhecida como "Festa do Dendê" — une o civismo a rituais do candomblé em praça pública, destacando-se o desfile de caboclos e um cortejo único com fachos de folhas de dendezeiro.

O evento, que homenageia os terreiros Unzo Mutá Sassaganzua Meã e Yiá Bomim Robossi, exalta a herança dos ancestrais que enfrentaram os portugueses e reforça a necessidade de maior atenção do poder público municipal à localidade.

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